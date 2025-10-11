2 órája
Szülők, figyelem! – így találhatjuk meg újra a közös hangot a gyerekünkkel
Múltkori podcast adásunkban az iskolai bántalmazás dinamikájáról beszélgettünk Barkó Otília klinikai szakpszichológussal, akivel már akkor is kitértünk arra, hogy a megfelelő kommunikáció mindennek az alapja: őszinte, elfogadó légkört teremtve kell elérnünk, hogy gyermekünk beengedjen minket a világába. A kommunikáció hozzásegít ahhoz is, hogy az iskolai konfliktusaikat megismerhessük és megakadályozzuk, hogy a bullying tragikus fordulatot vegyen.
Ezzel, pontosabban az egyik legfőbb védelmi rendszernek nevezhető kommunikációról, annak alakulásáról, fontosságáról beszélgettünk stúdiónkban. Podcast-sorozatunk második részében Barkó Otília kézzel fogható, gyakorlatias tanácsokkal igyekszik segíteni a gyakorló és leendő szülőket annak érdekében, hogy minél kiegyensúlyozottabb kapcsolatot alakíthassanak ki gyermekeikkel.
Barkó Otília szerint a valódi kommunikáció tudatosságot igényel
– A méhmagzat már az édesanyja pocakjában is kommunikál: ha valami számára kellemes – akár az anya által elfogyasztott étel, akár a hangok, amiket hall –, reagál, jelez. Amikor megszületik, és sír, megint csak jelez, akár azt, hogy éhes, de sokszor azt is, ha kényelmetlen a ráadott ruha. Arra az őt gondozó szülő reagál, figyeli a reakcióit, így szépen tud építkezni a kommunikáció egészen a tiszta verbalitás megjelenéséig. Tévedés azonban azt gondolni, ez már magától működik – vezetett be a szakember.
Az előző adásunkban átfogóan beszélgettem az iskolai bántalmazásról, annak dinamikájáról és hatásairól.
Pszichológus az iskolai rémálomról: a bántalmazás sosem kizárólag két ember konfliktusa
A kommunikáció későbbi években betöltött szerepéről, fontosságáról, illetve arról, hogy ezen keresztül hogyan akadályozható meg az áldozattá válás, a mostani podcast adásunkban beszélgetek Otíliával.
