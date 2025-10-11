október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

2 órája

Szülők, figyelem! – így találhatjuk meg újra a közös hangot a gyerekünkkel

Címkék#Heol-podcast#szakpszichológus#iskolai bántalmazás

Múltkori podcast adásunkban az iskolai bántalmazás dinamikájáról beszélgettünk Barkó Otília klinikai szakpszichológussal, akivel már akkor is kitértünk arra, hogy a megfelelő kommunikáció mindennek az alapja: őszinte, elfogadó légkört teremtve kell elérnünk, hogy gyermekünk beengedjen minket a világába. A kommunikáció hozzásegít ahhoz is, hogy az iskolai konfliktusaikat megismerhessük és megakadályozzuk, hogy a bullying tragikus fordulatot vegyen.

Makó-Szabó Diána

Ezzel, pontosabban az egyik legfőbb védelmi rendszernek nevezhető kommunikációról, annak alakulásáról, fontosságáról beszélgettünk stúdiónkban. Podcast-sorozatunk második részében Barkó Otília kézzel fogható, gyakorlatias tanácsokkal igyekszik segíteni a gyakorló és leendő szülőket annak érdekében, hogy minél kiegyensúlyozottabb kapcsolatot alakíthassanak ki gyermekeikkel. 

Barkó Otília
Barkó Otília klinikai szakpszichológussal beszélgettünk minden szülőt érintő jelenségekről
Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

Barkó Otília szerint a valódi kommunikáció tudatosságot igényel

– A méhmagzat már az édesanyja pocakjában is kommunikál: ha valami számára kellemes – akár az anya által elfogyasztott étel, akár a hangok, amiket hall –, reagál, jelez. Amikor megszületik, és sír, megint csak jelez, akár azt, hogy éhes, de sokszor azt is, ha kényelmetlen a ráadott ruha. Arra az őt gondozó szülő reagál, figyeli a reakcióit, így szépen tud építkezni a kommunikáció egészen a tiszta verbalitás megjelenéséig. Tévedés azonban azt gondolni, ez már magától működik – vezetett be a szakember.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az előző adásunkban átfogóan beszélgettem az iskolai bántalmazásról, annak dinamikájáról és hatásairól.

A kommunikáció későbbi években betöltött szerepéről, fontosságáról, illetve arról, hogy ezen keresztül hogyan akadályozható meg az áldozattá válás, a mostani podcast adásunkban beszélgetek Otíliával.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu