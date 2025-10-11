Szülők, figyelem! – így találhatjuk meg újra a közös hangot a gyerekünkkel

Ezzel, pontosabban az egyik legfőbb védelmi rendszernek nevezhető kommunikációról, annak alakulásáról, fontosságáról beszélgettünk stúdiónkban. Podcast-sorozatunk második részében Barkó Otília kézzel fogható, gyakorlatias tanácsokkal igyekszik segíteni a gyakorló és leendő szülőket annak érdekében, hogy minél kiegyensúlyozottabb kapcsolatot alakíthassanak ki gyermekeikkel.

Barkó Otília klinikai szakpszichológussal beszélgettünk minden szülőt érintő jelenségekről

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

Barkó Otília szerint a valódi kommunikáció tudatosságot igényel

– A méhmagzat már az édesanyja pocakjában is kommunikál: ha valami számára kellemes – akár az anya által elfogyasztott étel, akár a hangok, amiket hall –, reagál, jelez. Amikor megszületik, és sír, megint csak jelez, akár azt, hogy éhes, de sokszor azt is, ha kényelmetlen a ráadott ruha. Arra az őt gondozó szülő reagál, figyeli a reakcióit, így szépen tud építkezni a kommunikáció egészen a tiszta verbalitás megjelenéséig. Tévedés azonban azt gondolni, ez már magától működik – vezetett be a szakember.

Az előző adásunkban átfogóan beszélgettem az iskolai bántalmazásról, annak dinamikájáról és hatásairól.