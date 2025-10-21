október 21., kedd

Bátor Táltos

1 órája

Ágoston szülei egy beteg ikerpáron segítenek

Az egyévesen elhunyt Ágoston szülei Bertold után most egy újabb családnak próbálnak segíteni. A család ikrei súlyos betegséggel küzdenek, a két kisfiú gyógykezelése pedig csillagászati összegekbe kerül.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ágoston szülei is segítettek annak a kétéves kisfiúnak, aki az agydaganat egy olyan mutációjával küzd, amelynek egyetlen gyógyszerét 85 millió forintért lehet beszerezni. Ágoston szülei nemrég egy Ferencváros-mezt ajánlottak fel licitre, hogy ezzel is segítsék a kétéves Bertold gyógyulását.

Az ikerpár Duchenne-féle (DMD) izomdisztrofiával, izomelhalással, azaz nehezítetten, normálisan működő izmok nélkül él. Ágoston szülei a Bátor Táltos alapítvány támogatására buzdítanak.
Az ikerpár Duchenne-féle (DMD) izomdisztrofiával, izomelhalással, azaz nehezítetten, normálisan működő izmok nélkül él. Ágoston szülei a Bátor Táltos alapítvány támogatására buzdítanak.
Ágoston szülei a Bátor Táltos alapítványnak segítenek

Az egyévesen elhunyt Ágoston szülei Bertold után most egy ikerpáron próbálnak segíteni. Fehér Bátor Barnabás és Fehér Táltos Tamás testvérek, akik rendkívüli kitartással, szorgalommal és Duchenne-féle (DMD) izomdisztrofiával, izomelhalással, azaz nehezítetten, normálisan működő izmok nélkül élnek. 

Bátor és Táltos gyógyulásáért korábban az egri Hunyadi iskola is összefogott, jótékonysági napot szerveztek.

A DMD az a betegség aminek a megfékezésére kifejlesztett gyógyszer ára több mint 1 milliárd ft / fő.

– Tapasztalatból tudjuk, hogy egy szülő nem ismer lehetetlent, a falon is átmegy ha kell. Szeretnénk ha 2025.10.21.- 2025.12.20. időszakban együtt bontogatnánk ezt a falat. Egy család, de két gyermek, így a következő két hónapban a felajánlásokat a Bátor Táltos alapítványnak szánjuk – írták az Ágostonról elnevezett Facebook-oldalon

– Kérünk Titeket, mutassuk meg újra és újra a tömeges megosztás erejét, kövessétek és osszátok meg a Facebook-oldalukat – zárták bejegyzésüket. 

 

