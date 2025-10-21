Ágoston szülei egy beteg testvérpáron segítenek

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ágoston szülei is segítettek annak a kétéves kisfiúnak, aki az agydaganat egy olyan mutációjával küzd, amelynek egyetlen gyógyszerét 85 millió forintért lehet beszerezni. Ágoston szülei nemrég egy Ferencváros-mezt ajánlottak fel licitre, hogy ezzel is segítsék a kétéves Bertold gyógyulását.

Az testvérpár Duchenne-féle (DMD) izomdisztrofiával, izomelhalással, azaz nehezítetten, normálisan működő izmok nélkül él. Ágoston szülei a Bátor Táltos alapítvány támogatására buzdítanak.

Forrás: Bátor Táltos

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ágoston szülei a Bátor Táltos alapítványnak segítenek

Az egyévesen elhunyt Ágoston szülei Bertold után most egy testvérpáron próbálnak segíteni. Fehér Bátor Barnabás és Fehér Táltos Tamás testvérek, akik rendkívüli kitartással, szorgalommal és Duchenne-féle (DMD) izomdisztrofiával, izomelhalással, azaz nehezítetten, normálisan működő izmok nélkül élnek.

Bátor és Táltos gyógyulásáért korábban az egri Hunyadi iskola is összefogott, jótékonysági napot szerveztek.