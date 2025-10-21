4 órája
Ágoston szülei egy beteg testvérpáron segítenek
Az egyévesen elhunyt Ágoston szülei Bertold után most egy újabb családnak próbálnak segíteni. A család gyermekei súlyos betegséggel küzdenek, a két kisfiú gyógykezelése pedig csillagászati összegekbe kerül.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Ágoston szülei is segítettek annak a kétéves kisfiúnak, aki az agydaganat egy olyan mutációjával küzd, amelynek egyetlen gyógyszerét 85 millió forintért lehet beszerezni. Ágoston szülei nemrég egy Ferencváros-mezt ajánlottak fel licitre, hogy ezzel is segítsék a kétéves Bertold gyógyulását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ágoston szülei a Bátor Táltos alapítványnak segítenek
Az egyévesen elhunyt Ágoston szülei Bertold után most egy testvérpáron próbálnak segíteni. Fehér Bátor Barnabás és Fehér Táltos Tamás testvérek, akik rendkívüli kitartással, szorgalommal és Duchenne-féle (DMD) izomdisztrofiával, izomelhalással, azaz nehezítetten, normálisan működő izmok nélkül élnek.
Bátor és Táltos gyógyulásáért korábban az egri Hunyadi iskola is összefogott, jótékonysági napot szerveztek.
FTC-mezre lehet licitálni a kétéves, agydaganatban szenvedő Bertold gyógyulásáért
A DMD az a betegség aminek a megfékezésére kifejlesztett gyógyszer ára több mint 1 milliárd ft / fő.
– Tapasztalatból tudjuk, hogy egy szülő nem ismer lehetetlent, a falon is átmegy ha kell. Szeretnénk ha 2025.10.21.- 2025.12.20. időszakban együtt bontogatnánk ezt a falat. Egy család, de két gyermek, így a következő két hónapban a felajánlásokat a Bátor Táltos alapítványnak szánjuk – írták az Ágostonról elnevezett Facebook-oldalon.
Elhunyt Ágoston, az egyéves kisfiú, akiért egy egész ország fogott össze
– Kérünk Titeket, mutassuk meg újra és újra a tömeges megosztás erejét, kövessétek és osszátok meg a Facebook-oldalukat – zárták bejegyzésüket.
Az egész megye nem látott olyat, amire Barniért és Táltiért készül az egri iskola
Itthon már nincs gyógyszer, ami segíthetne rajta, a bükkszéki Bertold jövője 85 millió forinton múlik
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Megrázó munkabaleset Egerben: így tudta meg a hatóság, mi történt az építkezésnél – azonnal megindult a vizsgálat