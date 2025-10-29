Öt titok az egri bazilikáról, amit még az egriek sem biztos, hogy tudnak

Az egri bazilika nem csupán a város ékköve, hanem az egész ország egyik gyöngyszeme is, mégis sokan alig ismerik a történetét. Ebben próbálunk most segíteni, és hoztunk öt tényt, mely reményeink szerint közelebb hozza az olvasót, hogy jobban megismerje a főszékesegyházat.

Megtelt a felújított egri bazilika a szentmisére

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Az egri Szent János apostol és evangélista, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás főszékesegyház bazilika az Egri főegyházmegye katedrálisa, Magyarország egyik legnagyobb temploma. 1831 és 1836 között épült Hild József tervei alapján klasszicista stílusban. A Pyrker téren áll, dél felől a Törvényház utca, kelet felől az Eszterházy tér határolja. 55 méter magas tornyaival ez a város második, Heves vármegye harmadik legmagasabb épülete. A kupola magassága 37 méter.

Helyén már a középkortól templom állt, amely a török idők alatt mecsetként funkcionált; ezt az 1820-as években lebontották. 1827-ben nevezték ki egri pátriárkának Pyrker János Lászlót. Pyrker szándéka az volt, hogy méltó érseki székesegyházat építtessen Egernek. 1831. február 2-án Hild József tervei alapján elkezdődött az egri bazilika építése. A munkákra Itáliából elhívta Marco Casagrandét, aki – többek között – a szobrokat készítette a bazilika felvezető lépcsősora mellé. Öt év alatt készült el az épület, felszentelésére 1837. május 6–7-én került sor ünnepélyesen. A belső alakítások, az oltárok kialakítása, a freskók festése azonban még további 120 éven át tartott. A bazilika az 1950-es évekre készült el teljesen.

A bazilika két tornyában összesen négy harangot helyeztek el. Az északi toronyban található a „Mihály” harang, amely ma hazánk harmadik legnagyobb harangja. Az eredeti harangot a II. világháború alatt, 1944. szeptember 29-én katonai célra elvitték és beolvasztották. A mostani harang 2001-ben Passauban, Rudolf Perner harangöntő műhelyében készült. Alsó átmérője 217 cm, tömege 6015 kg. Felirata a dombormű alatt:

SZENT MIHÁLY FŐANGYAL VÉDELMEZZ MINKET A KÜZDELEMBEN.

A „József” harangot 1776-ban öntötte Justel József (1739?–1793) egri harangöntő. Mivel 1828-ban elrepedt, Justel János újraöntötte, majd pedig 1828. május elsején Pyrker János László érsek szentelte fel. A harang alsó átmérője 164 centiméter, tömege 3300 kilogramm. Az I. világháborúban elvitt harangok pótlására 1923-ban a soproni Seltenhofer Frigyes (1798–1846) és Fiai harangöntő cég két harangot készített a bazilika számára. A nagyobb, a „Lajos” harang alsó átmérője 137 centiméter, tömege 1350 kilogramm. A kisebb, a „János” harang alsó átmérője 102 centiméter, tömege 580 kilogramm. Az utóbbi palástját a névadó Szent János evangélista domborműve díszíti. A déli torony harangjai acél harangszéken függnek (legutóbbi felújításuk 2013-ban történt) és repülő nyelvvel szólnak mind a mai napig, motoros meghajtással.