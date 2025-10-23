Békemenet: Orbán Viktor ma a béke mellett szólal fel

A Békemenet az elmúlt években Magyarország egyik legjelentősebb civil rendezvényévé vált. Idén október 23-án ismét ezrek vonulnak majd Budapest utcáin, hogy a béke és az összefogás mellett álljanak ki.

Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) bejelentése szerint a menet az Elvis Presley tértől indul, majd a Margit hídon és az Alkotmány utcán át érkezik meg a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond.

Fontos üzenetet közvetít a Békemenet

A szervezők hangsúlyozták: a jelenlegi háborús helyzetben a magyar embereknek a józan ész és a béke mellett kell kiállniuk. A Békemenet üzenete most talán még aktuálisabb, mint valaha.

Frissülő hírfolyamunkat a történelmi napról itt találod:

Nem sokkal a Békemenet előtt Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, a miniszterelnök főtanácsadója is posztolt. Szép az idő, legyünk ott minél többen! – írta a bejegyzésben.

Kora délelőtti Facebook-posztjában a Civil Összefogás Fórum ifj. Lomnici Zoltántól idézett. Az alkotmányjogász elmondta, hogy „a békemenet és a mögötte álló több százezer igaz magyar ember hite és elszántsága valóban olyan megkerülhetetlen erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet, illetve annak hazai helytartói sem tudnak megkerülni.”

Orbán Viktor is üzent

Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. – írta csütörtök reggeli Facebook-posztjában a miniszterelnök. „Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – tette hozzá.

Orbán Viktor ezután azt írta, aki teheti, tartson velük személyesen ezen a történelmi napon.

„Sokan vagyunk, együtt erő vagyunk!” – írta közösségi oldalán Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke a Facebook-oldalán csoportképpel jelentkezett be a reggeli órákban.