október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békemenet 2025

1 órája

Békemenet: Orbán Viktor ma a béke mellett szólal fel

Címkék#Békemenet#Civil Összefogás Fórum#Orbán Viktor#béke#CÖF

A Civil Összefogás Fórum szervezésében idén is megrendezik a Békemenetet. A felvonulás végén a Kossuth téren Orbán Viktor miniszterelnök szól a résztvevőkhöz. A Békemenet üzenete most talán még aktuálisabb, mint valaha.

Heol.hu
Békemenet: Orbán Viktor ma a béke mellett szólal fel

A CÖF–CÖKA szervezésében október 23-án ismét Békemenetet tartanak

Forrás: MW-archívum

A Békemenet az elmúlt években Magyarország egyik legjelentősebb civil rendezvényévé vált. Idén október 23-án ismét ezrek vonulnak majd Budapest utcáin, hogy a béke és az összefogás mellett álljanak ki.

Békemenet, Orbán Viktor, béke, október 23, CÖF
Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) bejelentése szerint a menet az Elvis Presley tértől indul, majd a Margit hídon és az Alkotmány utcán át érkezik meg a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond.

Fontos üzenetet közvetít a Békemenet

A szervezők hangsúlyozták: a jelenlegi háborús helyzetben a magyar embereknek a józan ész és a béke mellett kell kiállniuk. A Békemenet üzenete most talán még aktuálisabb, mint valaha.

Frissülő hírfolyamunkat a történelmi napról itt találod:

Nem sokkal a Békemenet előtt Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, a miniszterelnök főtanácsadója is posztolt. Szép az idő, legyünk ott minél többen! – írta a bejegyzésben.

Kora délelőtti Facebook-posztjában a Civil Összefogás Fórum ifj. Lomnici Zoltántól idézett. Az alkotmányjogász elmondta, hogy „a békemenet és a mögötte álló több százezer igaz magyar ember hite és elszántsága valóban olyan megkerülhetetlen erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet, illetve annak hazai helytartói sem tudnak megkerülni.”

Orbán Viktor is üzent

Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. – írta csütörtök reggeli Facebook-posztjában a miniszterelnök. „Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – tette hozzá.

Orbán Viktor ezután azt írta, aki teheti, tartson velük személyesen ezen a történelmi napon.

„Sokan vagyunk, együtt erő vagyunk!” – írta közösségi oldalán Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke a Facebook-oldalán csoportképpel jelentkezett be a reggeli órákban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu