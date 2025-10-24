2 órája
A Hevesiek is kiálltak az összefogásért a Békemeneten
Több tízezer ember vonult utcára október 23-án Budapesten a Civil Összefogás Fórum által szervezett Békemeneten, hogy nyilvánosan kifejezzék elkötelezettségüket a béke és az összefogás iránt. A rendezvényen Heves vármegye civiljei és politikusai is részt vettek, demonstrálva támogatásukat és közösségi összetartozásukat.
Október 23-án ismét százezrek lepték el Budapest utcáit, hogy a béke és az összefogás üzenetét támogassák a Civil Összefogás Fórum (CÖF) által szervezett idei Békemeneten. A menet az Elvis Presley térről indult, érintette a Margit hidat és az Alkotmány utcát, majd a Kossuth téren zárult, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszéddel köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen részt vettek Heves vármegye politikusai és civiljei is egyaránt.
Heves vármegyéből is sokan csatlakoztak a felvonuláshoz, köztük a térség vezető politikusai. A résztvevők között ott volt dr. Pajtók Gábor, Eger és környéke országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt, Hatvan és környéke, valamint Horváth László, Gyöngyös és térsége képviselője.
Heves vármegyei politikusok a Békemeneten
A megyei közélet szereplői közül Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, és Csuhány Bence, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke is részt vett az eseményen. Közösségi oldalaikon a politikusok fotókkal és videókkal örökítették meg a napot, kiemelve, mennyire különleges és felejthetetlen élmény volt a részvétel mindenki számára.
