A Hevesiek is kiálltak az összefogásért a Békemeneten

Október 23-án ismét százezrek lepték el Budapest utcáit, hogy a béke és az összefogás üzenetét támogassák a Civil Összefogás Fórum (CÖF) által szervezett idei Békemeneten. A menet az Elvis Presley térről indult, érintette a Margit hidat és az Alkotmány utcát, majd a Kossuth téren zárult, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszéddel köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen részt vettek Heves vármegye politikusai és civiljei is egyaránt.

A Békemeneten több tízezren vettek részt, köztük vármegyei civilek és helyi politikusok is

Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Heves vármegyéből is sokan csatlakoztak a felvonuláshoz, köztük a térség vezető politikusai. A résztvevők között ott volt dr. Pajtók Gábor, Eger és környéke országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt, Hatvan és környéke, valamint Horváth László, Gyöngyös és térsége képviselője.

