október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békement

2 órája

A Hevesiek is kiálltak az összefogásért a Békemeneten

Címkék#Ignácz Balázs#Dr Pajtók Gábor#Szabó Zsolt#Békemenet#Csuhány Bence#Horváth László

Több tízezer ember vonult utcára október 23-án Budapesten a Civil Összefogás Fórum által szervezett Békemeneten, hogy nyilvánosan kifejezzék elkötelezettségüket a béke és az összefogás iránt. A rendezvényen Heves vármegye civiljei és politikusai is részt vettek, demonstrálva támogatásukat és közösségi összetartozásukat.

Heol.hu

Október 23-án ismét százezrek lepték el Budapest utcáit, hogy a béke és az összefogás üzenetét támogassák a Civil Összefogás Fórum (CÖF) által szervezett idei Békemeneten. A menet az Elvis Presley térről indult, érintette a Margit hidat és az Alkotmány utcát, majd a Kossuth téren zárult, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszéddel köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényen részt vettek Heves vármegye politikusai és civiljei is egyaránt. 

Békemenet
A Békemeneten több tízezren vettek részt, köztük vármegyei civilek és helyi politikusok is
Forrás: Facebook / Orbán Viktor 

Heves vármegyéből is sokan csatlakoztak a felvonuláshoz, köztük a térség vezető politikusai. A résztvevők között ott volt dr. Pajtók Gábor, Eger és környéke országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt, Hatvan és környéke, valamint Horváth László, Gyöngyös és térsége képviselője. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Heves vármegyei politikusok a Békemeneten

A megyei közélet szereplői közül Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, és Csuhány Bence, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke is részt vett az eseményen. Közösségi oldalaikon a politikusok fotókkal és videókkal örökítették meg a napot, kiemelve, mennyire különleges és felejthetetlen élmény volt a részvétel mindenki számára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu