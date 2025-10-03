1 órája
Patakparti szégyen: így lepleződött le egy szemetelő Hevesben + videó
Az illegális szemét nem véletlenül keletkezik. Erre próbálják felhívni a figyelmet annak a videónak a készítői, amelyen látszik, ahogy egy autós benzines kannákat hagyott egy patakparton.
Az illegális szemétlerakás mindig is komoly problémát jelentett. Sok település külterületén találnak kirakott szemetet, amelynek látszólag nincs gazdája. Volt olyan eset, amikor a kidobott hulladékban megtalálták a szemetelő adatait is. Nemrég egy olyan videót tett közzé az Egri Elkerülő nevű Youtube-oldal, amelyen jól látszik, hogy benzines kannákat hagyott el valaki tankolás után.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Benzines kannák a patakparton
A Youtube-csatortnán viccelődve próbálják felhíni a figyelmet a problémára. A vicctől elvonatkoztatva azt akarják tudatosítani az emberekben, hogy a hulladék nem véletlenül keletkezik, hanem mindig van valaki, aki elhelyezi ott, ahol. Esetünkben ez egy patakpart.
48 órát kapott az illegális szemetelő, hogy eltakarítsa a mocskot
Mint a készítők írják a videó mellett: „Ez a videó is jól szemlélteti, hogyan keletkeznek a szemétkupacok az utak mellett, az úriembernek nem számít, hogy a fagyállós/benzines kannákat a patak mellé dobja el "tankolás" után (az üzemanyag eredetét nem is feszegetném, ha esetleg valakinek pont aznap hiányzott valamiből).”
Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, milyen következményekkel számolhat, akit illegális szemetelésen érnek. Amint választ kapunk, közöljük olvasóinkkal.
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!
Kivételt tesz Egerrel a Kossuth-díjas művész: koncertet ad Demjén Ferenc