Patakparti szégyen: így lepleződött le egy szemetelő Hevesben + videó

Az illegális szemétlerakás mindig is komoly problémát jelentett. Sok település külterületén találnak kirakott szemetet, amelynek látszólag nincs gazdája. Volt olyan eset, amikor a kidobott hulladékban megtalálták a szemetelő adatait is. Nemrég egy olyan videót tett közzé az Egri Elkerülő nevű Youtube-oldal, amelyen jól látszik, hogy benzines kannákat hagyott el valaki tankolás után.

Benzines kannákat hagyott a patakparton az illegális szemetelő

Forrás: Egri Elkerülő/YouTube

Benzines kannák a patakparton

A Youtube-csatortnán viccelődve próbálják felhíni a figyelmet a problémára. A vicctől elvonatkoztatva azt akarják tudatosítani az emberekben, hogy a hulladék nem véletlenül keletkezik, hanem mindig van valaki, aki elhelyezi ott, ahol. Esetünkben ez egy patakpart.