Illegális hulladék

1 órája

Patakparti szégyen: így lepleződött le egy szemetelő Hevesben + videó

Az illegális szemét nem véletlenül keletkezik. Erre próbálják felhívni a figyelmet annak a videónak a készítői, amelyen látszik, ahogy egy autós benzines kannákat hagyott egy patakparton.

Az illegális szemétlerakás  mindig is komoly problémát jelentett. Sok település külterületén találnak kirakott szemetet, amelynek látszólag nincs gazdája. Volt olyan eset, amikor a kidobott hulladékban megtalálták a szemetelő adatait is. Nemrég egy olyan videót tett közzé az Egri Elkerülő nevű Youtube-oldal, amelyen jól látszik, hogy benzines kannákat hagyott el valaki tankolás után.

Benzines kannákat hagyott a patakparton az illegális szemetelő
Forrás: Egri Elkerülő/YouTube

Benzines kannák a patakparton

A Youtube-csatortnán viccelődve próbálják felhíni a figyelmet a problémára. A vicctől elvonatkoztatva azt akarják tudatosítani az emberekben, hogy a hulladék nem véletlenül keletkezik, hanem mindig van valaki, aki elhelyezi ott, ahol. Esetünkben ez egy patakpart.

Mint a készítők írják a videó mellett: „Ez a videó is jól szemlélteti, hogyan keletkeznek a szemétkupacok az utak mellett, az úriembernek nem számít, hogy a fagyállós/benzines kannákat a patak mellé dobja el "tankolás" után (az üzemanyag eredetét nem is feszegetném, ha esetleg valakinek pont aznap hiányzott valamiből).”

Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, milyen következményekkel számolhat, akit illegális szemetelésen érnek. Amint választ kapunk, közöljük olvasóinkkal.

 

 

