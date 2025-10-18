október 18., szombat

FTC-mezre lehet licitálni a kétéves, agydaganatban szenvedő Bertold gyógyulásáért

A kétéves Bertold agydaganattal küzd, annak is egy olyan mutációjával, amelynek egyetlen gyógyszerét 85 millió forintért lehet beszerezni. Bertoldért sokan összefogtak, egyebek mellett a nemrég elhunyt Ágoston szülei is. Most egy focis mezre lehet licitálni, az összeg pedig a kis Bertoldnak jelent segítséget.

A bükkszéki, agydaganatban szenvedő kétéves Bertoldért rengetegen összefogtak. A kisfiú számára egyetlen gyógyszer jelenthet megoldást, de ezt elég körülményes és költséges beszerezni. Ez a helyzet a betegség egy különleges mutációja miatt alakult ki, és a gyógyszer, amire szükség van, 85 millió forintba kerül és 3 hónapra elegendő.

Agydaganatban szenvedő kisfiúnak, Bertoldnak gyűjtenek adományokat a gyógyulásra
Az FTC hivatalos focis mezét ajánlották licitre Bertold gyógyulásáért
Forrás: Beküldött fotó

FTC-mezre lehet licitálni, miközben Bertoldnak is segítünk

Korábban már írtunk arról, hogy Bertold számára jótékonysági estet tartanak október 25-én Bükkszéken, és arról is, hogy a nemrég elhunyt Ágoston szülei is segítenek a gyűjtésben.

Legutóbbi posztjukban arról írnak, hogy egy licitet indítanak Bertold gyógyulásáért. A licit tárgya egy focimez.

– Licitre ajánlom a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának idei (25/26-os szezon) eredeti hazai Macron mezét, amelyet az idén UEFA Európa-liga főtáblára jutott csapat összes tagja aláírt, ezzel is segítve Bertold gyógyulását – olvasható a posztban.

A kezdő összeg 75 ezer forint és október 21-én, kedden 21 óráig lehet licitálni a mezre. 

Bertold történetéről részletesen korábbi cikkünkben olvashatnak:

 

 

