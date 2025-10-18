FTC-mezre lehet licitálni a kétéves, agydaganatban szenvedő Bertold gyógyulásáért

A bükkszéki, agydaganatban szenvedő kétéves Bertoldért rengetegen összefogtak. A kisfiú számára egyetlen gyógyszer jelenthet megoldást, de ezt elég körülményes és költséges beszerezni. Ez a helyzet a betegség egy különleges mutációja miatt alakult ki, és a gyógyszer, amire szükség van, 85 millió forintba kerül és 3 hónapra elegendő.

Az FTC hivatalos focis mezét ajánlották licitre Bertold gyógyulásáért

Forrás: Beküldött fotó

FTC-mezre lehet licitálni, miközben Bertoldnak is segítünk

Korábban már írtunk arról, hogy Bertold számára jótékonysági estet tartanak október 25-én Bükkszéken, és arról is, hogy a nemrég elhunyt Ágoston szülei is segítenek a gyűjtésben.