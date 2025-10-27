október 27., hétfő

Kitüntetést alapítottak

2 órája

Először adták át a Berze Gyűrűt a gyöngyösi gimnáziumban

Címkék#gyöngyösi gimnázium#Bánkuti Anita#Berze Gyűrű#kitüntetés

Kitüntetéseket alapítottak és adtak át a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban. A Berze Gyűrű első kitüntetettje Bánkuti Anita igazgatóhelyettes. Elismerésben részesült Csépány György Dávid is.

Szabó István

A napokban első alkalommal adták át a Berze Gyűrűt a gyöngyösi gimnáziumban. A kitüntetést a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium nevelőtestülete alapította, amellyel ezentúl a gimnázium azon tanár vagy nem tanár dolgozóját tüntetik ki, aki a tanévben a legtöbbet tette a gimnázium színvonalas működéséért és a berzés közösségért. Az 1634-ben alapított gyöngyösi gimnázium 390., jubileumi tanéve zárónapján, október 22-én Bánkuti Anita igazgatóhelyettes vehette át a Berze Gyűrűt.

A Berze Gyűrű kitüntetettje Bánkuti Anita, Csépány György Dávid is elismerésben részesült
A Berze Gyűrű kitüntetettje Bánkuti Anita, Csépány György Dávid is elismerésben részesült
Forrás: berze.hu

Egy másik elismerés átadására is sor került az alkalmon. Dr. Czinder Péter igazgató kitüntetést alapított, amelyet annak a nem tanár dolgozónak, Csépány György Dávidnak nyújtott át, aki a jubileumi év során a legtöbbet tette a gimnázium zavartalan működéséért és az esztétikus munkakörülményekért. 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Berze Gyűrű a közösségért végzett szakmai munka elismerése

A gimnázium igazgatója többször elmondta már portálunknak, hogy leginkább a Berze lelkületére büszkék, és arra, hogy az iskola közösséget alkot.

– Számolnunk kell az örökségünkkel, mert a már eddig eltelt 390 év olyan iránytűt adott a kezünkbe, amelyet követve nemigen fogunk irányt téveszteni. Ennek az útmutatásnak az egyes szegmenseivel kell igazán számot vetni, amikor átgondoljuk, mit örököltünk, és mivel tartozunk az eleinknek, továbbá a jelenlegi diákjainknak – és egy majd' 400 éves intézmény esetén talán nem nagyképűség azt mondani: mivel tartozunk a jövőnek – fogalmazott korábban a 390., jubileumi tanév kapcsán dr. Czinder Péter.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
