október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Javítás

55 perce

Betömik a gigakátyúkat, elkezdődött a munka Egerben

Címkék#Vágner Ákos#útborkolat#kátyúzás

Elkezdtek kátyúzni Egerben. A városban harminc utcában és helyzínen dolgoznak majd az első ütemben.

Szabadi Martina Laura

A kátyúzás is elstartolt Egerben. Egy újabb fontos ügyben sikerült előrelépnünk, városszerte elindultak a kátyúzási munkák. A célunk egy biztonságosabb, élhetőbb Eger, ahol végre nem kell kerülgetni a kátyúkat – írta Vágner Ákos a közösségi oldalán.

A kátyúzás is elstartolt Egerben Forrás: Vágner Ákos Facebook oldala

A munkálatok ideiglenes kellemetlenségekkel járhatnak, de a “zökkenőmentes” jövőnket szolgálja, emelte ki. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Köszönjük az egriek türelmét és megértését! Dolgozunk, haladunk!

– írta. A kátyúzás 3 ütemben valósul meg, most az első zajlik. Több tucat utcában dolgoznak majd a javításokon. A Cifrakapu utcai hatalmas kátyúkat is betömik, de több mint 30 helyszínen valósul meg az útburkolat javítása.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu