Betömik a gigakátyúkat, elkezdődött a munka Egerben

A kátyúzás is elstartolt Egerben. Egy újabb fontos ügyben sikerült előrelépnünk, városszerte elindultak a kátyúzási munkák. A célunk egy biztonságosabb, élhetőbb Eger, ahol végre nem kell kerülgetni a kátyúkat – írta Vágner Ákos a közösségi oldalán.

A kátyúzás is elstartolt Egerben Forrás: Vágner Ákos Facebook oldala

A munkálatok ideiglenes kellemetlenségekkel járhatnak, de a “zökkenőmentes” jövőnket szolgálja, emelte ki.

Köszönjük az egriek türelmét és megértését! Dolgozunk, haladunk!

– írta. A kátyúzás 3 ütemben valósul meg, most az első zajlik. Több tucat utcában dolgoznak majd a javításokon. A Cifrakapu utcai hatalmas kátyúkat is betömik, de több mint 30 helyszínen valósul meg az útburkolat javítása.