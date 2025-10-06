Bezárt és eladó lett Eger ikonikus étterme, ahol generációk nőttek fel

Számos dolog történt az előző héten is, amely foglalkoztatta olvasóinkat, de a legolvasottabb cikkünk az egri Cherry étterem bezárásáról készült. Az ikonikus étterem tulajdonosa, Gyimesi Ottó exkluzív interjút lapunk, amelyben elárulta, milyen problémákkal kell megküzdenie a vendéglátósoknak, és hogy miért kényszerültek az étterem bezárására. A beszélgetésből többek között az is kiderült, hogy a Cherry eladó.

Gyimesi Ottó, a bezárt Cherry étterem vezetője és tulajdonosa.

Forrás: Huszár Márk/heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

1. Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég: