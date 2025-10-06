október 6., hétfő

Vendéglátás

45 perce

Bezárt és eladó lett Eger ikonikus étterme, ahol generációk nőttek fel

Összeszedtük az elmúlt hét tíz legolvasottabb cikkét, amelyek között az egri Cherry étterem bezárása is ott volt.

Számos dolog történt az előző héten is, amely foglalkoztatta olvasóinkat, de a legolvasottabb cikkünk az egri Cherry étterem bezárásáról készült. Az ikonikus étterem tulajdonosa, Gyimesi Ottó exkluzív interjút lapunk, amelyben elárulta, milyen problémákkal kell megküzdenie a vendéglátósoknak, és hogy miért kényszerültek az étterem bezárására. A beszélgetésből többek között az is kiderült, hogy a Cherry eladó.

1. Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég:

2. Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből:

3. Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban:

4. Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára:

5. Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen:

6. Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek:

7. Egri lányt ütött el az autó, belecsapódtak az Érsekkert vaskapujába is – mikor lesz már ennek vége?

8. Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak

9. Ekkora a baj a gyöngyösi Mekinél? Fotókon, ahogy az út közepén állva mindenkit kiszednek a rendőrök:

10. Hidegrázós, ami a Kékesen történt hajnalban: még fél Heves aludt, amikor ezt észrevették

 

 

