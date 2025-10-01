2 órája
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég
Egy legendával ismét kevesebb. Bezárt a Cherry étterem is... Az utóbbi hetekben egyre többször lehetett ezt a mondatot szomorú hangsúllyal hallani Egerben, vállalkozói körökben éppúgy, mint a városra figyelő polgárság körében. Az ajtón mindenesetre egy "Technikai okok miatt zárva" feliratú tábla lóg, a tulajdonos, a legendás vendéglős, Gyimesi Ottó pedig lapunknak beszélt a döntés hátteréről.
Negyvennégy évvel ezelőtt új étterem nyílt Egerben a Széchenyi utcán, Gyimesi Ottó vezetésével. Az ekkor még Pannónia Vendéglátóipari Vállalat üzemegysége gyorsan a helyiek és a turisták kedvence lett. Most azonban bezárt a Cherry étterem, jelenleg egy "Technikai okok miatt zárva" táblát láthat az ajtaján az arra járó. De kinyithat-e még vajon? Erről kérdeztük a tulajdonost, Gyimesi Ottót, akinek az évtizedek alatt összeforrt a neve az egri vendéglátással és a Cherry étteremmel egyaránt. Nem cáfolta a hírt, de azért nem is fogalmazott egyértelműen.
Bezárt a Cherry, de mi lesz a sorsa?
- Negyvennégy évnyi munka után nem könnyű egy ilyen döntést meghozni - mondta Gyimesi Ottó. - Szinte egy emberöltőnyi időt töltöttem el a Cherryben, azon dolgozva, hogy egy igazi, a szó valódi értelmében vett vendéglátó hely jöjjön itt létre. Azt gondolom, ez sikerült, a vendégeink visszajelzései is ezt mutatták, és a szakma is többször elismerte a munkámat, munkánkat. (Erről olvasóink is sokszor beszéltek.) Szóval minden nehézség ellenére még most sem tudom magamban teljesen elengedni, bár az eszem azt mondja, ezt kell tennem és ugyanezt mondja a családom is. Mindenesetre most októbertől bezártunk. Aztán, hogy majd tavasszal kinyitunk-e, még nem tudom megmondani. Igazán az lenne számomra a megnyugtató, ha valaki tovább vinné az éttermet és a szellemiséget is, szóval ha találnék egy ilyen vevőt, vagy befektetőt, akkor eladó a Cherry.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A szakma csúcsa és a szakma mélypontja
Az, hogy a Cherry milyen fejlődési utat jár be, szinte minden egri polgár és a rengeteg visszatérő vendég is tudja, láthatta. A kisvendéglőből elegáns étterem lett, épült hozzá téliesíthető terasz a sétálóutca felé, elkészült az emeleten két minden igényt kielégítő apartman, a pár éve kialakított mediterrán udvar pedig Eger egyik legkedvesebb szegletévé vált, fantasztikus hangulatával és persze a figyelmes kiszolgálásával. Utóbbi volt egyébként Gyimesi Ottó - és a Cherry - igazi vonzereje. Sokan kifejezetten miatta, érte jártak ide ebédelni, vagy csak egy pohár egri bort meginni, mert azt kapták, ami minden fizető vendégnek jár: minőséget, eleganciát, kitüntetett figyelmet.
- Igazából ez hiányzik manapság, sajnos a mai alkalmazottak nem tudják, vagy nem akarják ezt a fajta hozzáállást elsajátítani, miközben egyre magasabb bérigénnyel jelentkeznek - mondta Gyimesi Ottó. - Mivel minden pillanatban nem tudok jelen lenni, néha beleszaladunk egy-egy rossz véleménybe, ami számomra olyan, mintha kést forgatnának a szívemben.
Hozzátette: a költségek amúgy is olyan szinten szálltak el, hogy azt szinte lehetetlen egy átlagos kínálattal kitermelni, ráadásul Egerben is, mint minden turizmusra épülő városban, hatalmas a konkurencia, így hatalmas az árverseny is.
- Csak étteremből több mint 60 működik Egerben, és ehhez jön a sok büfé, pizzéria, önkiszolgáló, ilyen-olyan ételt adó hely. Ilyenkor pedig háttérbe szorul a minőség és a figyelmesség. Na ez már nem az én világom, 72 évesen én ebbe már nem tudok beleszokni, de nem is akarok. A fiam és a lányom, akik velem dolgoztak az utóbbi években a Cherryben, már évek óta mondják, hogy eljutottam a szakma csúcsára, nyugodt szívvel kiszállhatok. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a szakma viszont eljutott a mélypontjára, ezért kell kiszállnom.
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban