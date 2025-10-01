Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég

Negyvennégy évvel ezelőtt új étterem nyílt Egerben a Széchenyi utcán, Gyimesi Ottó vezetésével. Az ekkor még Pannónia Vendéglátóipari Vállalat üzemegysége gyorsan a helyiek és a turisták kedvence lett. Most azonban bezárt a Cherry étterem, jelenleg egy "Technikai okok miatt zárva" táblát láthat az ajtaján az arra járó. De kinyithat-e még vajon? Erről kérdeztük a tulajdonost, Gyimesi Ottót, akinek az évtizedek alatt összeforrt a neve az egri vendéglátással és a Cherry étteremmel egyaránt. Nem cáfolta a hírt, de azért nem is fogalmazott egyértelműen.

Bezárt a Cherry, de mi lesz a sorsa?

- Negyvennégy évnyi munka után nem könnyű egy ilyen döntést meghozni - mondta Gyimesi Ottó. - Szinte egy emberöltőnyi időt töltöttem el a Cherryben, azon dolgozva, hogy egy igazi, a szó valódi értelmében vett vendéglátó hely jöjjön itt létre. Azt gondolom, ez sikerült, a vendégeink visszajelzései is ezt mutatták, és a szakma is többször elismerte a munkámat, munkánkat. (Erről olvasóink is sokszor beszéltek.) Szóval minden nehézség ellenére még most sem tudom magamban teljesen elengedni, bár az eszem azt mondja, ezt kell tennem és ugyanezt mondja a családom is. Mindenesetre most októbertől bezártunk. Aztán, hogy majd tavasszal kinyitunk-e, még nem tudom megmondani. Igazán az lenne számomra a megnyugtató, ha valaki tovább vinné az éttermet és a szellemiséget is, szóval ha találnék egy ilyen vevőt, vagy befektetőt, akkor eladó a Cherry.