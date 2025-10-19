Hihetetlen biciklis sztori egy egri olvasónktól - az AI is megmondta a tutit a bringatolvajok ellen

Az egyik olvasónk elmondta, hogy 2021-ben ellopták a biciklijét, viszont meglepő módon még aznap visszakerült hozzá

—A Tárkányi Béla úton laktunk, a rendőrség mellett. Általában a lépcsőházban tartottam a kerékpárt, és egyik alkalommal nem zártam le. Felmentem a lakásba, egy óra múlva mentem le, a bicikli már nem volt ott. Úgy voltam vele, hogy nem is foglalkozok már vele, mert általában ezek a dolgok nem szoktak előkerülni. Ennek ellenére, feltettem egy képet az egyik egri Facebook csoportba, hogy keresem a bringámat, s rá másfél órára írt valaki, hogy látták a biciklimet a Tűzoltó téren egy úriembernél, akit bevittek végül a rendőrök. Bementem a rendőrségre, felvették a vallomásomat, vártam egy pár órát amíg kész lett a papírmunka, majd a kétkerekű járgányommal együtt távoztam - mesélte lapunknak az egyik egri lakos.

Egy káli lakos budapesti tartózkodása alatt munka után arra lett figyelmes, hogy elektromos biciklije már nincs ott, ahol lezárta.

Mikor még Budapesten éltem, elektromos biciklivel jártam dolgozni. Egyik nap éppen végeztem, sétáltam a szeretett járgányomhoz, majd hatalmas szemekkel, sokkban álltam a biciklitárolóban - eltűnt a kerékpárom. Egy ilyen járgány nem olcsó, plusz ez volt a közlekedési eszközöm a nagyvárosban. A munkahelyem biztonsági kamerája rögzítette a lopás folyamatát, viszont a fickón, aki elvitte a biciklimet, volt egy fekete sisak, így az arca nem volt kivehető. A kerékpár természetesen le volt zárva, vaslánccal ráadásul, és látszott a felvételen, hogy kb. 20 percig próbálkozott, mire sikerült levágnia. A bicikli nem került elő, de úgy vagyok vele, hogy remélem legalább megetette a biciklim árából a családját.

Használd a BikeSafe-et!

A BikeSafe egy országos kerékpár-regisztrációs rendszer, amelyet a rendőrség is használ a lopott járművek azonosítására és visszaszolgáltatására. A tulajdonosok regisztrálhatják kerékpárjuk adatait — például márkáját, típusát, színét és fényképet is feltölthetnek —, így lopás esetén a jármű könnyebben visszakerülhet hozzájuk. A rendszerhez tartozó biztonsági matricák és törzskönyv tovább növelik a védelem hatékonyságát, és segítik a rendőrséget a felderítésben.