Hihetetlen biciklis sztori egy egri olvasónktól - az AI is megmondta a tutit a bringatolvajok ellen
A kerékpározás egyre népszerűbb közlekedési forma, legyen szó munkába járásról vagy szabadidős tevékenységről. Ezzel párhuzamosan azonban a biciklilopás is mindennapos problémává vált, amely komoly bosszúságot és anyagi kárt okoz az érintetteknek. A szakértők szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető a kockázat.
A rendőrségi statisztikák szerint évről évre több bejelentés érkezik ellopott kerékpárok miatt, ám a legtöbb esetben a lopás megelőzhető lenne megfelelő elővigyázatossággal. A nem megfelelő lakatok, a felügyelet nélkül hagyott drága biciklik és a rosszul megválasztott tárolóhelyek mind megkönnyítik a tolvajok dolgát. Bár a kerékpárlopások teljesen nem szüntethetők meg, a tudatosabb felhasználói magatartás és a megfelelő biztonsági eszközök használata sokat tehet azért, hogy a bringák ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. Megkérdeztük olvasóinkat, estek-e már biciklilopás áldozatául - a válaszok megdöbbentőek. Emellett a mesterséges intelligencia is adott tippeket, hogyan kerüljük el, hogy eltulajdonítsák kétkerekű járművünket.
A mesterséges intelligencia elmondta a biciklilopás ellenszerét
Íme öt egyszerű, mégis hatékony tipp biciklilopás ellen az AI "tollából":
- Mindig fektess be jó minőségű zárba — egy masszív U‑lakat vagy vastag lánc sokkal nagyobb védelmet nyújt, mint a vékony spirálzár;
- Lakatoláskor soha ne csak a kereket rögzítsd, hanem a vázat is kösd egy fix ponthoz, például kerékpártartóhoz vagy erős korláthoz;
- Válassz jól megvilágított, forgalmas és lehetőleg kamerával megfigyelt helyet, mert a tolvajok ritkábban vállalják a kockázatot ilyen környezetben;
- Távolítsd el az értékes, könnyen levehető alkatrészeket — például lámpát, navigációs eszközt vagy a nyerget —, és vidd magaddal, ha rövid időre is távozni kell;
- Végül jegyezd fel a vázszámot, és regisztráld a bringát egy lopásellenes adatbázisban, így lopás esetén jóval nagyobb az esélye, hogy visszakerül hozzád.
Mekkora a büntetés, ha valaki eltulajdonít egy biciklit?
Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, hogy a lopás büntetése az eltulajdonított dolog értékétől és az elkövetés körülményeitől függ. Alapesetben a lopás vétség miatt legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, ugyanakkor a minősítő körülmények — például dolog elleni erőszak alkalmazása, zár levágása vagy tároló feltörése — a büntetés kiszélesítését eredményezhetik. Kiemelte, hogy az elektromos kerékpárok esetében a vételár gyakran több százezer, akár millió forint fölött van, ezért ilyen eseteknél a büntetési tétel jelentősen súlyosabb lehet.
Júniusban megírtuk, hogy az egri belvárosban fosztogatott a biciklis tolvaj. Először az egyik középiskola udvarából vitt el egy biciklit, majd gyalogosokat fosztogatott.
Az egyik olvasónk elmondta, hogy 2021-ben ellopták a biciklijét, viszont meglepő módon még aznap visszakerült hozzá
—A Tárkányi Béla úton laktunk, a rendőrség mellett. Általában a lépcsőházban tartottam a kerékpárt, és egyik alkalommal nem zártam le. Felmentem a lakásba, egy óra múlva mentem le, a bicikli már nem volt ott. Úgy voltam vele, hogy nem is foglalkozok már vele, mert általában ezek a dolgok nem szoktak előkerülni. Ennek ellenére, feltettem egy képet az egyik egri Facebook csoportba, hogy keresem a bringámat, s rá másfél órára írt valaki, hogy látták a biciklimet a Tűzoltó téren egy úriembernél, akit bevittek végül a rendőrök. Bementem a rendőrségre, felvették a vallomásomat, vártam egy pár órát amíg kész lett a papírmunka, majd a kétkerekű járgányommal együtt távoztam - mesélte lapunknak az egyik egri lakos.
Egy káli lakos budapesti tartózkodása alatt munka után arra lett figyelmes, hogy elektromos biciklije már nincs ott, ahol lezárta.
Mikor még Budapesten éltem, elektromos biciklivel jártam dolgozni. Egyik nap éppen végeztem, sétáltam a szeretett járgányomhoz, majd hatalmas szemekkel, sokkban álltam a biciklitárolóban - eltűnt a kerékpárom. Egy ilyen járgány nem olcsó, plusz ez volt a közlekedési eszközöm a nagyvárosban. A munkahelyem biztonsági kamerája rögzítette a lopás folyamatát, viszont a fickón, aki elvitte a biciklimet, volt egy fekete sisak, így az arca nem volt kivehető. A kerékpár természetesen le volt zárva, vaslánccal ráadásul, és látszott a felvételen, hogy kb. 20 percig próbálkozott, mire sikerült levágnia. A bicikli nem került elő, de úgy vagyok vele, hogy remélem legalább megetette a biciklim árából a családját.
Használd a BikeSafe-et!
A BikeSafe egy országos kerékpár-regisztrációs rendszer, amelyet a rendőrség is használ a lopott járművek azonosítására és visszaszolgáltatására. A tulajdonosok regisztrálhatják kerékpárjuk adatait — például márkáját, típusát, színét és fényképet is feltölthetnek —, így lopás esetén a jármű könnyebben visszakerülhet hozzájuk. A rendszerhez tartozó biztonsági matricák és törzskönyv tovább növelik a védelem hatékonyságát, és segítik a rendőrséget a felderítésben.
