A legkisebbek

Visszaadja Eger a bukásra ítélt bölcsőde-projektet – így is sok az üres férőhely a városban

Visszalép Eger attól a 420 milliós bölcsőde építési projekttől, ami évek óta húzódik és a polgármester szerint teljesen rosszul van megtervezve. A bölcsődei hálózatban így is bőven van hely, várják a szülők jelentkezését.

Szabadi Martina Laura

– A Farkasvölgy utcai bölcsőde építésének megvalósítási határideje 2026 május, tovább nem lehet tolni. Az egész projekt tele volt tervezési hibákkal, a közbeszerzés során volt olyan pályázó, aki 200 kérdést tett fel a műszaki tartalommal kapcsolatban. Jövő májusig meg kellene épülnie és működnie kellene 28 kisgyermekkel – ezt nem lehet felelősséggel vállalni – mondta Vágner Ákos polgármester a Gál Judit alpolgármesterrel közösen tartott szerdai sajtótájékoztatóján.

Visszalép Eger attól a 420 milliós bölcsőde építési projekttől, ami évek óta húzódik és Vágner Ákos szerint teljesen rosszul van megtervezve. 
A polgármester elmondta, az önkormányzat visszalép a 420 milliós projekttől, mert várhatóan további több 100 millió forintos költséget generálna a városnak. Ráadásul a jelenleg működő bölcsődei intézményhálózat is kihasználatlan, a férőhelyek 75 százaléka van feltöltve.

A bölcsődei hálózatban van még hely

– Nagy szükség van a gyermekelhelyezésre, de nem mindegy, hogy milyen formában. A családi bölcsődék száma egyre gyarapszik a városban. Ezek olyan kislétszámú csoportok, ahol nem szakember felügyel a gyermekekre, így nincs szakmai munka, fejlesztés. Ilyen magán bölcsődékből és munkáltatók által létrehozott bölcsődékből is egyre több van. Ráadásul a környező településen s sok bölcsőde épült. Egyre bővül a kínálat és ehhez nekünk is alkalmazkodni kell. Igény a kislétszámú, szakemberek által felügyelt csoportokra van, de az 1-2 órás gyermekfelügyeletre is  nagy a kereslet. ezeket erősíteni fogjuk a jövőben – sorolta az alpolgármester.

Elmondta azt is, hogy egy családi bölcsődében viszont 2026 januártól megszűnik a munka. A Mocsári Lajos utcai három csoportos, családi bölcsőde egyetlen csoporttal, 7 gyermekkel működik. Az infrastruktúra elavult, nem megfelelő a kisgyermekeknek, a fürdőszobában például egy felnőtt mérető vécé van. A munkavállalókkal és a szülőkkel egyeztetve a Cecey Éva bölcsőde Tittel Pál utcai intézményébe költözik ez a csoport. A szülőknek olcsóbban és jobb ellátást kapnak gyermeik számára, hiszen a mini bölcsődében szakemberek dolgoznak.

Gál Judit elmondta, hogy az elmúlt 3 évben alakult úgy a helyzet, hogy bőven van hely a bölcsődékben, hiszen végbementek a fentebb taglalt folyamatok. Jelenleg Egerből de még a környező településekről is tudnak fogadni gyermekeket, akár gyermekfelügyeletre, akár teljes ellátásra, akkor is, ha az édesanyának még nincs munkaviszonya.

 

 

