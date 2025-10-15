Visszaadja Eger a bukásra ítélt bölcsőde-projektet – így is sok az üres férőhely a városban

– A Farkasvölgy utcai bölcsőde építésének megvalósítási határideje 2026 május, tovább nem lehet tolni. Az egész projekt tele volt tervezési hibákkal, a közbeszerzés során volt olyan pályázó, aki 200 kérdést tett fel a műszaki tartalommal kapcsolatban. Jövő májusig meg kellene épülnie és működnie kellene 28 kisgyermekkel – ezt nem lehet felelősséggel vállalni – mondta Vágner Ákos polgármester a Gál Judit alpolgármesterrel közösen tartott szerdai sajtótájékoztatóján.

Visszalép Eger attól a 420 milliós bölcsőde építési projekttől, ami évek óta húzódik és Vágner Ákos szerint teljesen rosszul van megtervezve.

A polgármester elmondta, az önkormányzat visszalép a 420 milliós projekttől, mert várhatóan további több 100 millió forintos költséget generálna a városnak. Ráadásul a jelenleg működő bölcsődei intézményhálózat is kihasználatlan, a férőhelyek 75 százaléka van feltöltve.

A bölcsődei hálózatban van még hely

– Nagy szükség van a gyermekelhelyezésre, de nem mindegy, hogy milyen formában. A családi bölcsődék száma egyre gyarapszik a városban. Ezek olyan kislétszámú csoportok, ahol nem szakember felügyel a gyermekekre, így nincs szakmai munka, fejlesztés. Ilyen magán bölcsődékből és munkáltatók által létrehozott bölcsődékből is egyre több van. Ráadásul a környező településen s sok bölcsőde épült. Egyre bővül a kínálat és ehhez nekünk is alkalmazkodni kell. Igény a kislétszámú, szakemberek által felügyelt csoportokra van, de az 1-2 órás gyermekfelügyeletre is nagy a kereslet. ezeket erősíteni fogjuk a jövőben – sorolta az alpolgármester.

