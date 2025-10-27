1 órája
„Gyere már, Jolika, nézd, röpcédulákat dobnak!” – és pár másodperccel később robbant a bomba Egerben
Október 27-én, pontosan 81 esztendeje érte bombatámadás az egri Irgalmasrendi Kórház épületét, annak is a baleseti sebészeti osztályát. A kórházi 24 halott és 30 súlyos sebesült azonban "csak" egy kis részét képezték a várost ért bombatámadások áldozatainak.
Az 1944 őszén és telén Egert ért bombatámadások és tüzérségi csapások következtében 460 ember vesztette életét a városban, s a csaknem öt és félezer lakóépület közül 190 teljesen megsemmisült, 3700 pedig megrongálódott. Ezek az adatok magukért beszélnek. A Heves Megyei Hírlap nyolc esztendeje még fel tudott kutatni túlélőket, akik beszámoltak szörnyű emlékeikről. Ma már az emlékező túlélők akkor is 90 esztendő fölött járnak, ha a háború utolsó éveiben éppen, hogy csak tízévesek voltak.
A bombatámadások a vasútállomást is megrongálták
Farkas Péter, amatőr helyi történetkutató segítségével korábban megírt cikkben szó esik arról, hogy a vasútnál – a mostani WC-nél – volt egy váltó, a mellé esett le a bomba... Az állomás épületében ugyanakkor a robbanás jelentéktelen kárt okozott. A WC melletti fürdőben egy fűtő tisztálkodott, őt kellett kiszabadítani, mert az ajtó előtti fal leomlott. Az ijedtségen kívül semmi baja nem történt azon kívül, hogy piszkosan kellett hazamennie.
– A kerecsendi út irányába húzódtak a vágányok, zömében ide hullottak a bombák, mert a hadsereg részére élelmiszert szállító vagonokat a külső vágányokra tolták ki, az ellenség azokat akarta lebombázni. Emberéletben itt nem esett kár. Ennek a támadásnak különleges "pikantériája", hogy a tolatásvezető és pár vasutas a borszövetkezetben idogált. Ők annyira részegek voltak, hogy nem is tudtak a bombázásról. Csak amikor kijöttek és sorra beleestek a bombatölcsérbe, akkor eszméltek rá, mi történhetett – idézte fel a várost 1944. szeptember 19-én ért első, gyermekfejjel átélt bombatámadást nyolc évvel ezelőtt Kelemen Bernáth.
A később maga is vasutassá lett férfi már nyugdíjasként beszélt arról a napról, amikor a B24-es Liberátor nehézbombázók több 105 kilogrammos bombát dobtak a vasútállomás területére. Szavait Farkas Péter amatőr helytörténész jegyezte fel, aki az évek folyamán komoly kutatást végzett a várost ért bombázások ügyében.
Összegyűjtött adatai szerint Egert 1944. szeptember 19. és december 12. között több angolszász, orosz és német légitámadás érte. A legtöbb áldozattal és rombolással járó bombázás október 27-én déli 12 órakor történt, amikor egy Il-2-es orosz repülőgép lerombolta az Irgalmasrendi Kórház sebészeti szárnyát és a mögötte lévő Káptalan major épületeit, de bomba robbant a Bajcsy utca 6 alatti Grőber-ház udvarán is. Ekkor huszonnégyen haltak meg, s mintegy harmincra tehető a sebesültek száma.
Napra pontosan 81 éve dobta le bombaterhét a kórházra az IL-2-es
Ami az október 27-i tragikus történéseket illeti: Eger élete – mint sok más magyar vidéki településé ebben az időben – már jó ideje bizonytalanságban, az élet ritmusát szirénahanggal és légiriadóval átíró váltakozással telt. Az időnkénti viszonylagos nyugalom keretei akkor szakadtak át, amikor délben a város egyik legvédhetetlenebb intézményét, az Irgalmasrendi Kórházat célba vették. Az égbolton egy különös, alacsonyan húzó gépszárny zúgása jelezte: hamarosan semmi sem marad olyan, mint előtte. A kutatók szerint nagyjából 12 óra körül érte a kórházat a légitámadás.
24 halottja volt az egri kórház bombázásának 1944. októberében
Farkas Péter feljegyzései szerint a bombázó gép Maklár felől érkezett, alacsony magasságban, és pontosan kioldotta terhét: a robbanás nem a célként feltételezett közeli Eger patak hídnál következett be, hanem közvetlenül a kórház épületét érte a találat.
Aznap dél körül egyébként az egész város megállt: a légiriadó szirénái már régóta jelezték a veszélyt, de most mindenki a pincékbe szaladt, a piac felől jövők a menekülő tömegben rekedtek. Korábban feljegyezték egy szemtanú, Csikós Sándorné visszaemlékezését: „Gyere már, Jolika, nézd, röpcédulákat dobnak ki – mondta valaki. És azt hittük, valóban a propaganda-papírokat szórják. Aztán a robbanás utáni légnyomás a földre dobott."
A találat következtében az épületrész egyszerűen összeomlott. A sebészeti osztály felett eltűnt a tető, az üvegcserepek villámként zuhantak a folyosóra, "a falak megremegtek, mintha éltek volna, hogy az ég felé sikoltsanak". Az ágyban fekvő betegek – akik a gyógyulásban reménykedtek – akkor és ott mozdulatlanul, pánikszerű testi és lelki küzdelem közepette váltak áldozattá.
Megdöbbentő volt a helyszínen tapasztalni a következményeket
A mentők, katonák és csendőrök egymást követve érkeztek. A betegek gyorsan az egykoron működő főutcai 2 sz. kórházba kerültek. A város lakói döbbenten álltak a romokat látva. Az áldozatok száma is – egy pár nap múltával – bizonyossá lett. A kórház lebombázott épületrészében 24 elhunyt – betegek és kórházi személyzet egyaránt –, illetve közel 30 sebesült maradt hátra. Közöttük volt egy mindössze 22 hónapos kisbaba is. A romok alól előkerült testek szaga a rombolást követően, a romok eltakarítását jelentő munkálatok során egyre elviselhetetlenebbé vált. A történeti kutatások szerint az utolsó napokban a romeltakarítók már kendőt kötöttek az orruk elé a szinte elviselhetetlenül bűzlő levegő miatt.
Mint a történtekről két akkori kórházi dolgozó, Kiss Kálmánné műtősnő és Molnár Lászlóné ápolónő Farkas Péternek elmondta, éppen zajlott a hadikórház kitelepítése. A felszerelést csomagolták, amikor repülőgépzúgást, majd egy hatalmas robbanást hallottak: üvegcserepek hullottak az ablakokból, a patakhíd felől pedig por és füst gomolygott. Közben üvöltött a sziréna, a rádió pedig azt harsogta, hogy „Nagyriadó, Eger! Nagyriadó, Eger...!” A járni nem tudó betegeket azonnal a közeli óvóhelyre vitték, majd a találatot kapott épület felé rohantak. A patakparti szárny, ahol előzőleg éppen operáltak, egyszerűen eltűnt.
A következő légitámadás október 30-án délelőtt fél 10-kor a szalaparti városrészt érte. Az amatőr kutató szerint ez kevésbé ismert annak ellenére, hogy itt két nő és egy gyermek vesztette életét. Egy 15 méter átmérőjű, öt méter mély tölcsért hagyott maga után az orosz bomba, ami megsemmisítette a Horánszky Nándor-féle pincét és borházat, s teljesen romba döntötte Muszka Sándor Szalapart utca 20. alatti lakóházát, valamint megrongálta a szalaparti M.Kir. általános iskolát.
December 12-én követezett be az Egert érő utolsó légitámadás
A szovjet csapatok végül súlyos harcok árán verték ki az erőddé alakított, az Egedtől Északra magasodó Várhegyen védekező németeket, s ezzel november 30-án befejeződtek a harcok a városban. December elején plakátok hirdették, hogy mindenki térjen vissza az otthonába, s hogy megkezdődik az újjáépítés. A nyugalmat azonban megzavarta, hogy - az itt összevont szovjet erők miatt - december 12- én délelőtt fél 10-kor erős német légitámadás érte a várost.
A becsapódó bombák harminchárom polgári személyt öltek meg, 87-en pedig megsebesültek. Ezúttal húsz lakóház semmisült meg: a Fellner Jakab utca romokban hevert, a Bárány utcában összedőlt a Szalkai-ház, a Mária utcában láncos légibomba talált el két házat, a Csiky Sándor utcát légi gépfegyvertűz árasztotta el. A Balassi Bálint utca 16. szám előtt két hatalmas bombatölcsér keletkezett, ezt a portát a német gépek azért célozták meg, mert egy orosz hadiraktár működött ott.
Ezzel a támadással - mint az amatőr helytörténész is dokumentálta - lezárultak a város háborús szenvedései.
Különleges fotós kordokumentumok Argentínából
A háborús eseményeket kutató Farkas Péter egy szerencsés véletlennek köszönhetően kilencven, a város bombázásáról készült fényképet kapott Dél-Amerikából. Az Argentin Magyar Hírlap főszerkesztőjével folytatott levelezés révén tudta meg, hogy Buenos Airesben él egy idős nő, aki az újság közreműködésével készséggel eljuttat neki számos egykori 6x6-os fekete-fehér felvételt. A képeket a negyvenes években a Széchenyi utcában működő fotográfus, Horváth János készítette közvetlenül a kórház, illetve a Szalapart bombázása után.
Lama Rita, aki az Irgalmasrendi kórház 1944 október 27-én ért bombatámadás 24 áldozatának egyike volt
Az amatőr egri történetkutató – aki a Facebookon rendszeresen publikál Pedro Lobo néven az Egri történetek a múltból és a jelenből csoportban – a közelmúltban egy 81 évvel ezelőtti áldozat, Lama Rita sorsáról szóló írással kereste meg portálunk munkatársát. Az írás – B. Czeller Mária 1995.november 3-án, a Megyei Hírlapban megjelent cikke – szerint: "Fiatal volt és szép. Ritának hívták, és ott lakott az Egertől Noszvaj felé vezető út utolsó épületében, melynek két utcai ablaka fölé - az akkori divat szerint - nagy betűkkel volt ráfestve a családi ház neve: „Itt-hagylak”. Rita „amerikás magyarok” lánya volt, aki kint született és nevelkedett az Újvilágban, s ott élt, egészen tizenkilenc éves koráig. 1943-ban jött haza Magyarországra az Egerben élő nagyszüleihez, hogy gyakorolja a magyar beszédet, és közelebbről megismerje azt a földet, ahonnan származik...
Hogy miért pont a negyvenes évek elején, a háború legvadabb éveiben jött Magyarországra? Máig nem lehet megérteni. Mint ahogy azt sem, hogy egy kis meghűlés miatt miért választotta a kórházat a háziorvosi kezelés, s a nagyszülői gondoskodás helyett. Pontosabban ezt lehet tudni: vakbélműtéte volt és a sebész főorvos vőlegénye marasztalta a kórházban, vesztére! Meglehet, hogy gyorsabb gyógyulást remélt a különszoba steril falai között, s nagyobb biztonságot az épület tetejére festett - nemzetközi egyezményben védettséget biztosító - hatalmas vöröskereszt alatt.
Ám 1944. október 27-én, mikor orosz gépek bombázták Egert, nem volt köd a város felett. Az emberek rémülten rohantak ki házaikból, s dermedten nézték a városra hulló bombákat. Azok pedig úgy érték a kórházat, mintha a célpont egyenesen a tetőre festett hatalmas vöröskereszt lett volna. Hatásukra az épület patakparti része kártyavárként omlott össze, maga alá temetve orvosokat, ápolókat, betegeket, köztük a fekete hajú Ritát is.
... Az orvosok és a mentési munkában résztvevők elmondása szerint a lány még órákig élt a romok alatt, két gerenda közé szorulva. A ráboruló sötétségben, teljes mozdulatlanságban, a fölé tornyosuló kőtömeg alatt, mielőtt a levegője elfogyott és ő megfulladt volna, beleőrült és megőszült iszonyú helyzetének a tudatába. A kis hadnagy, aki lovagolni tanította, ott segédkezett a romok eltakarításánál, a sebesültek és áldozatok felkutatásánál. Ő fogta le a halott Rita szemét, s tette egymásba azokat a kezeket, amiknek melegét pár nap előtt még saját tenyerében érezte." – Ennél a megállapításnál Farkas Péter megjegyezte: ez nem igaz, mert a fényképek tanúsága szerint a sebész főorvos vőlegénye tette ezt!
A tengerentúlról jött lány, azóta ott pihen az egri Kisasszony temető fái alatt. Sírját elmosta az idő, de a volt Irgalmas kórház falán elhelyezett márványtábla az ő emlékét is idézi. A hivatalos nyilvántartásban a huszonnégy név között ő, az amerikai Lama Rita, a városszéli „Itt-hagylak” vendége, aki húsz éves volt, varázsosan szép, aki szerette az életet, s eljött a gazdag, biztonságos Újvilágból, hogy soha többé ne hagyja itt azt a földet, ahonnan származik!
