„Gyere már, Jolika, nézd, röpcédulákat dobnak!” – és pár másodperccel később robbant a bomba Egerben

Az 1944 őszén és telén Egert ért bombatámadások és tüzérségi csapások következtében 460 ember vesztette életét a városban, s a csaknem öt és félezer lakóépület közül 190 teljesen megsemmisült, 3700 pedig megrongálódott. Ezek az adatok magukért beszélnek. A Heves Megyei Hírlap nyolc esztendeje még fel tudott kutatni túlélőket, akik beszámoltak szörnyű emlékeikről. Ma már az emlékező túlélők akkor is 90 esztendő fölött járnak, ha a háború utolsó éveiben éppen, hogy csak tízévesek voltak.

A bombatámadások egyike október 27-én déli 12 óra körül döntötte le a kórházi szárnyat

Forrás: Beküldött fotó / Horváth János, egri fényképész

A bombatámadások a vasútállomást is megrongálták

Farkas Péter, amatőr helyi történetkutató segítségével korábban megírt cikkben szó esik arról, hogy a vasútnál – a mostani WC-nél – volt egy váltó, a mellé esett le a bomba... Az állomás épületében ugyanakkor a robbanás jelentéktelen kárt okozott. A WC melletti fürdőben egy fűtő tisztálkodott, őt kellett kiszabadítani, mert az ajtó előtti fal leomlott. Az ijedtségen kívül semmi baja nem történt azon kívül, hogy piszkosan kellett hazamennie.

– A kerecsendi út irányába húzódtak a vágányok, zömében ide hullottak a bombák, mert a hadsereg részére élelmiszert szállító vagonokat a külső vágányokra tolták ki, az ellenség azokat akarta lebombázni. Emberéletben itt nem esett kár. Ennek a támadásnak különleges "pikantériája", hogy a tolatásvezető és pár vasutas a borszövetkezetben idogált. Ők annyira részegek voltak, hogy nem is tudtak a bombázásról. Csak amikor kijöttek és sorra beleestek a bombatölcsérbe, akkor eszméltek rá, mi történhetett – idézte fel a várost 1944. szeptember 19-én ért első, gyermekfejjel átélt bombatámadást nyolc évvel ezelőtt Kelemen Bernáth.

A később maga is vasutassá lett férfi már nyugdíjasként beszélt arról a napról, amikor a B24-es Liberátor nehézbombázók több 105 kilogrammos bombát dobtak a vasútállomás területére. Szavait Farkas Péter amatőr helytörténész jegyezte fel, aki az évek folyamán komoly kutatást végzett a várost ért bombázások ügyében.

Összegyűjtött adatai szerint Egert 1944. szeptember 19. és december 12. között több angolszász, orosz és német légitámadás érte. A legtöbb áldozattal és rombolással járó bombázás október 27-én déli 12 órakor történt, amikor egy Il-2-es orosz repülőgép lerombolta az Irgalmasrendi Kórház sebészeti szárnyát és a mögötte lévő Káptalan major épületeit, de bomba robbant a Bajcsy utca 6 alatti Grőber-ház udvarán is. Ekkor huszonnégyen haltak meg, s mintegy harmincra tehető a sebesültek száma.