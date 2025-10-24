1 órája
Bor és jókedv melegítette Egerszalókot a Borkorcsolya napon! +fotók
Az egerszalóki borokhoz illő borkorcsolyákat kínáltak a vendégeknek Szalókon.
Borkorcsolya napot tartottak pénteken Egerszalókon. Az időjárás - az erős szél - nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de a déli órákban és délután így is meg lehetett kóstolni a helyi nedüket, a finom ételeket, süteményeket, lehetett forgolódni a kézműves vásárban és meg lehetett nézni a kiállított amerikai autókat. Akinek a bor kevésnek bizonyult, hogy forróbb hangulatba kerüljön, annak a The Feelgood zenéje segíthetett felmelegedni.
A Heli Pincészet is csatlakozott a rendezvényhez, náluk játékokkal várták és még szombaton is várják a gyerekeket, valamint a felnőtteket a "Hellween" jegyében.
Egerszalók - Borkorcsolya napFotók: Huszár Márk / Heol.hu
