Gasztro

1 órája

Bor és jókedv melegítette Egerszalókot a Borkorcsolya napon! +fotók

Címkék#egerszalók#Egri borvidék#bor

Az egerszalóki borokhoz illő borkorcsolyákat kínáltak a vendégeknek Szalókon.

Heol.hu

Borkorcsolya napot tartottak pénteken Egerszalókon. Az időjárás  - az erős szél - nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de a déli órákban és délután így is meg lehetett kóstolni a helyi nedüket, a finom ételeket, süteményeket, lehetett forgolódni a kézműves vásárban és meg lehetett nézni a kiállított amerikai autókat. Akinek a bor kevésnek bizonyult, hogy forróbb hangulatba kerüljön, annak a The Feelgood zenéje segíthetett felmelegedni. 

Borkorcsolyák és persze borok is voltak Egerszalókon
Borkorcsolyák és persze borok is voltak Egerszalókon
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

A Heli Pincészet is csatlakozott a rendezvényhez, náluk játékokkal várták és még szombaton is várják a gyerekeket, valamint a felnőtteket a "Hellween" jegyében.

Egerszalók - Borkorcsolya nap

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

 

 

 

