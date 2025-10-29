1 órája
A klímaváltozás az erdőkben is kopogtat – új korszak jöhet a tölgyeknél
A hazai erdőket is fel kell készíteni a klímaváltozás hatásaira és annak elviselésére. A természet magától is alkalmazkodik, de az erdészeteknek is kell segíteniük.
Jelenleg egyharmad körüli a tölgyesek aránya a hazai erdőkön belül, de ez a későbbi évtizedekben a klímaváltozás miatt növekedhet. A települések terjeszkedése és a szőlőművelés és a szántók miatt visszaszorult olasz molyhos tölgyek ideje is újra eljöhet - a Fekete-tengeri típusú kocsányos tölgyek mellett - a még inkább kontinentálissá változó Kárpát-medencei éghajlattal. A fajt az elmúlt években a MATE kutatói tanulmányozták és génmegőrzési programban választottak ki a szárazságot jobban tűrő egyedeket, amelyek utódai országszerte terjedhetnek. A hamarosan záruló erdészeti génmegőrzési pályázatról és a tölgyekről is beszélt a heol.hu-nak a felsőtárkányi szakmai program alkalmával dr. Bordács Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára.
