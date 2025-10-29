október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

1 órája

A klímaváltozás az erdőkben is kopogtat – új korszak jöhet a tölgyeknél

Címkék#Heol-podcast#MATE#klimaváltozás#erdészet#erdő

A hazai erdőket is fel kell készíteni a klímaváltozás hatásaira és annak elviselésére. A természet magától is alkalmazkodik, de az erdészeteknek is kell segíteniük.

Tóth Balázs

Jelenleg egyharmad körüli a tölgyesek aránya a hazai erdőkön belül, de ez a későbbi évtizedekben a klímaváltozás miatt növekedhet. A települések terjeszkedése és a szőlőművelés és a szántók miatt visszaszorult olasz molyhos tölgyek ideje is újra eljöhet - a Fekete-tengeri típusú kocsányos tölgyek mellett - a még inkább kontinentálissá változó Kárpát-medencei éghajlattal. A fajt az elmúlt években a MATE kutatói tanulmányozták és génmegőrzési programban választottak ki a szárazságot jobban tűrő egyedeket, amelyek utódai országszerte terjedhetnek. A hamarosan záruló erdészeti génmegőrzési pályázatról és a tölgyekről is beszélt a heol.hu-nak a felsőtárkányi szakmai program alkalmával dr. Bordács Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Dr. Bordács Sándor
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

 Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu