A klímaváltozás az erdőkben is kopogtat – új korszak jöhet a tölgyeknél

Jelenleg egyharmad körüli a tölgyesek aránya a hazai erdőkön belül, de ez a későbbi évtizedekben a klímaváltozás miatt növekedhet. A települések terjeszkedése és a szőlőművelés és a szántók miatt visszaszorult olasz molyhos tölgyek ideje is újra eljöhet - a Fekete-tengeri típusú kocsányos tölgyek mellett - a még inkább kontinentálissá változó Kárpát-medencei éghajlattal. A fajt az elmúlt években a MATE kutatói tanulmányozták és génmegőrzési programban választottak ki a szárazságot jobban tűrő egyedeket, amelyek utódai országszerte terjedhetnek. A hamarosan záruló erdészeti génmegőrzési pályázatról és a tölgyekről is beszélt a heol.hu-nak a felsőtárkányi szakmai program alkalmával dr. Bordács Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Dr. Bordács Sándor

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.