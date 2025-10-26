október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó

Címkék#Urbex Hungary#elhagyatott épületek#borsodnádasdi lemezgyár

Valaha több száz embernek adott munkát, és a város közösségi életének központja volt. A borsodnádasdi lemezgyár ma már üres csarnokokkal és elcsendesedett gépekkel idézi a múlt ipari virágkorát.

Heol.hu
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó

Kísérteties látványt nyújt a borsodnádasdi lemezgyár

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

A borsodnádasdi lemezgyár története szorosan kapcsolódik a város ipari múltjához. Az iparosodás a 20. század elején kezdődött, elsősorban a közeli szénbányák hatására. A gyár jelentős fejlődése azonban csak az 1950-es években indult meg. Fő tevékenységük az acéllemezek megmunkálása volt, beleértve a hideghengerlést, lakkozást és a csomagolóipari célú gyártást – írja az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában.

A borsodnádasdi lemezgyár története szorosan kapcsolódik a város ipari múltjához.
A borsodnádasdi lemezgyár története szorosan kapcsolódik a város ipari múltjához.
Forrás: Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szocialista ipar romjai: Borsodnádasd lemezgyár

A szocializmus időszakában a gyár virágkorát élte. Az 1960-as és 70-es években több száz embernek biztosított munkát. A gyár nemcsak munkahelyet, hanem a közösség központját is jelentette: lakótelep, üzemi konyha, kultúrház és sportpálya épült a dolgozók számára.

A rendszerváltás után azonban megkezdődött a hanyatlás. A technológia elavult, a nyugati versenytársak erősebbnek bizonyultak, és a 90-es évekre a gyár teljesen leállt. A gépek elcsendesedtek, a csarnokok kiürültek.

További fotókat itt talál:

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu