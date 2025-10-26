Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó

A borsodnádasdi lemezgyár története szorosan kapcsolódik a város ipari múltjához. Az iparosodás a 20. század elején kezdődött, elsősorban a közeli szénbányák hatására. A gyár jelentős fejlődése azonban csak az 1950-es években indult meg. Fő tevékenységük az acéllemezek megmunkálása volt, beleértve a hideghengerlést, lakkozást és a csomagolóipari célú gyártást – írja az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában.

A borsodnádasdi lemezgyár története szorosan kapcsolódik a város ipari múltjához.

Forrás: Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szocialista ipar romjai: Borsodnádasd lemezgyár

A szocializmus időszakában a gyár virágkorát élte. Az 1960-as és 70-es években több száz embernek biztosított munkát. A gyár nemcsak munkahelyet, hanem a közösség központját is jelentette: lakótelep, üzemi konyha, kultúrház és sportpálya épült a dolgozók számára.

A rendszerváltás után azonban megkezdődött a hanyatlás. A technológia elavult, a nyugati versenytársak erősebbnek bizonyultak, és a 90-es évekre a gyár teljesen leállt. A gépek elcsendesedtek, a csarnokok kiürültek.

További fotókat itt talál: