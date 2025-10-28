október 28., kedd

2 órája

Sok autós nem tudja, de pár kattintással kiderülhet: veszélyben van a jogsid!

Címkék#büntetőpont#jogosítvány#közlekedés#Jogsértés#rendőrség

A közúti szabálysértések nemcsak pénzbírsággal járhatnak, hanem a vezetői engedélyhez kapcsolódó előéleti pontokkal is. Ezeket büntetőpontok formájában tartja nyilván a hatóság, és ha valaki túl sokat gyűjt össze, akár a jogosítványát is elveszítheti.

Heol.hu

A közúti közlekedési előéleti pontok – hétköznapi nevükön büntetőpontok – minden olyan jogsértés után járnak, amelyet a hatóságok a közlekedési szabályok megszegéseként rögzítenek. Ezeket a pontokat a rendőrség és a közlekedési hatóság közös nyilvántartásban vezeti. Ha valaki eléri a 18 pontot, a jogosítványát ideiglenesen bevonhatják, ezért nem árt időről időre ellenőrizni az aktuális pontszámot. Sokan nem tudják, hogy a pontok lekérdezése ma már teljesen online is elérhető, néhány perc alatt, ügyfélkapus azonosítással.

Gyűlhetnek a büntetőpontok, de érdemes megnézni, hol tartotok a pontversenyben Forrás: Gál Gábor/Heol.hu
Gyűlhetnek a büntetőpontok, de érdemes megnézni, hol tartotok a pontversenyben
Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Hol lehet lekérdezni a büntetőpontokat?

A lekérdezés hivatalos helye a Magyarország.hu kormányzati portál. Ez az a központi online ügyintézési felület, ahol minden állampolgári ügy, így a közúti pontnyilvántartás is elérhető. A szolgáltatás neve: Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról.

A belépéshez szükség van KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosításra, amit többféleképpen is el lehet végezni:

  • Ügyfélkapu felhasználónévvel és jelszóval
  • eSzemélyivel
  • Telefonos azonosító kóddal
  • Videóazonosítással

Miután azonosítottuk magunkat, a rendszer automatikusan megjeleníti a nyilvántartott pontokat, a hozzájuk tartozó jogsértéseket és azok időpontját. Az adatok azonnal, hitelesen és díjmentesen elérhetők.

Mi látható a lekérdezésben?

A lekérdezés eredménye egy hivatalos adatlap, amely tartalmazza:

  • az aktuálisan összegzett büntetőpontok számát,
  • az egyes pontokat eredményező cselekmények típusát,
  • azok dátumát és jogalapját.

Ez a dokumentum a rendőrségi nyilvántartásból származik, tehát teljes mértékben hiteles. Az információk kizárólag a jogosult, azaz a járművezető számára hozzáférhetők.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mi a teendő, ha nincs ügyfélkapud?

Amennyiben valaki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, érdemes azt a legközelebbi kormányablakban személyesen megnyitni, hiszen nemcsak a büntetőpontok lekérdezéséhez, hanem számos más ügyintézéshez is szükséges. Ideiglenes megoldásként a 1818-as kormányzati ügyfélszolgálati számon is lehet érdeklődni a folyamat menetéről, de a pontok számát így nem közlik, csak az online azonosítással lekérdezett adatok tekinthetők hivatalosnak.

Mi történik, ha elérjük a 18 pontot?

Aki eléri vagy meghaladja a 18 előéleti pontot, az automatikusan utánképzésre kötelezett. Ennek teljesítéséig a vezetői engedélyt visszatartják. A pontok három év után elévülnek, de minden új jogsértés újabb hároméves időszakot indít az adott pontra vonatkozóan. A közúti büntetőpontok ellenőrzése tehát ma már egyszerű, gyors és teljesen ingyenes. Csupán egy ügyfélkapus azonosításra van szükség, és néhány másodpercen belül megtekinthetjük, hogy szerepel-e bármilyen pont a nevünk mellett. Ez nemcsak a jogi biztonság miatt hasznos, hanem a tudatos, felelősségteljes közlekedés szempontjából is.

A digitális ügyintézés fejlődésének köszönhetően ma már otthonról, kényelmesen elintézhetjük ezt is, így elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket, és mindig pontosan tudhatjuk, hol tartunk a „pontversenyben”.

Arról, hogy melyek a pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények, írtunk korábban.

 

