Sok autós nem tudja, de pár kattintással kiderülhet: veszélyben van a jogsid!

A közúti közlekedési előéleti pontok – hétköznapi nevükön büntetőpontok – minden olyan jogsértés után járnak, amelyet a hatóságok a közlekedési szabályok megszegéseként rögzítenek. Ezeket a pontokat a rendőrség és a közlekedési hatóság közös nyilvántartásban vezeti. Ha valaki eléri a 18 pontot, a jogosítványát ideiglenesen bevonhatják, ezért nem árt időről időre ellenőrizni az aktuális pontszámot. Sokan nem tudják, hogy a pontok lekérdezése ma már teljesen online is elérhető, néhány perc alatt, ügyfélkapus azonosítással.

Gyűlhetnek a büntetőpontok, de érdemes megnézni, hol tartotok a pontversenyben

Hol lehet lekérdezni a büntetőpontokat?

A lekérdezés hivatalos helye a Magyarország.hu kormányzati portál. Ez az a központi online ügyintézési felület, ahol minden állampolgári ügy, így a közúti pontnyilvántartás is elérhető. A szolgáltatás neve: Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról.

A belépéshez szükség van KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosításra, amit többféleképpen is el lehet végezni:

Ügyfélkapu felhasználónévvel és jelszóval

eSzemélyivel

Telefonos azonosító kóddal

Videóazonosítással

Miután azonosítottuk magunkat, a rendszer automatikusan megjeleníti a nyilvántartott pontokat, a hozzájuk tartozó jogsértéseket és azok időpontját. Az adatok azonnal, hitelesen és díjmentesen elérhetők.

Mi látható a lekérdezésben?

A lekérdezés eredménye egy hivatalos adatlap, amely tartalmazza:

az aktuálisan összegzett büntetőpontok számát,

az egyes pontokat eredményező cselekmények típusát,

azok dátumát és jogalapját.

Ez a dokumentum a rendőrségi nyilvántartásból származik, tehát teljes mértékben hiteles. Az információk kizárólag a jogosult, azaz a járművezető számára hozzáférhetők.

Mi a teendő, ha nincs ügyfélkapud?

Amennyiben valaki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, érdemes azt a legközelebbi kormányablakban személyesen megnyitni, hiszen nemcsak a büntetőpontok lekérdezéséhez, hanem számos más ügyintézéshez is szükséges. Ideiglenes megoldásként a 1818-as kormányzati ügyfélszolgálati számon is lehet érdeklődni a folyamat menetéről, de a pontok számát így nem közlik, csak az online azonosítással lekérdezett adatok tekinthetők hivatalosnak.