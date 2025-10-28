2 órája
Sok autós nem tudja, de pár kattintással kiderülhet: veszélyben van a jogsid!
A közúti szabálysértések nemcsak pénzbírsággal járhatnak, hanem a vezetői engedélyhez kapcsolódó előéleti pontokkal is. Ezeket büntetőpontok formájában tartja nyilván a hatóság, és ha valaki túl sokat gyűjt össze, akár a jogosítványát is elveszítheti.
A közúti közlekedési előéleti pontok – hétköznapi nevükön büntetőpontok – minden olyan jogsértés után járnak, amelyet a hatóságok a közlekedési szabályok megszegéseként rögzítenek. Ezeket a pontokat a rendőrség és a közlekedési hatóság közös nyilvántartásban vezeti. Ha valaki eléri a 18 pontot, a jogosítványát ideiglenesen bevonhatják, ezért nem árt időről időre ellenőrizni az aktuális pontszámot. Sokan nem tudják, hogy a pontok lekérdezése ma már teljesen online is elérhető, néhány perc alatt, ügyfélkapus azonosítással.
Hol lehet lekérdezni a büntetőpontokat?
A lekérdezés hivatalos helye a Magyarország.hu kormányzati portál. Ez az a központi online ügyintézési felület, ahol minden állampolgári ügy, így a közúti pontnyilvántartás is elérhető. A szolgáltatás neve: Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról.
A belépéshez szükség van KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosításra, amit többféleképpen is el lehet végezni:
- Ügyfélkapu felhasználónévvel és jelszóval
- eSzemélyivel
- Telefonos azonosító kóddal
- Videóazonosítással
Miután azonosítottuk magunkat, a rendszer automatikusan megjeleníti a nyilvántartott pontokat, a hozzájuk tartozó jogsértéseket és azok időpontját. Az adatok azonnal, hitelesen és díjmentesen elérhetők.
Mi látható a lekérdezésben?
A lekérdezés eredménye egy hivatalos adatlap, amely tartalmazza:
- az aktuálisan összegzett büntetőpontok számát,
- az egyes pontokat eredményező cselekmények típusát,
- azok dátumát és jogalapját.
Ez a dokumentum a rendőrségi nyilvántartásból származik, tehát teljes mértékben hiteles. Az információk kizárólag a jogosult, azaz a járművezető számára hozzáférhetők.
Mi a teendő, ha nincs ügyfélkapud?
Amennyiben valaki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, érdemes azt a legközelebbi kormányablakban személyesen megnyitni, hiszen nemcsak a büntetőpontok lekérdezéséhez, hanem számos más ügyintézéshez is szükséges. Ideiglenes megoldásként a 1818-as kormányzati ügyfélszolgálati számon is lehet érdeklődni a folyamat menetéről, de a pontok számát így nem közlik, csak az online azonosítással lekérdezett adatok tekinthetők hivatalosnak.
Mi történik, ha elérjük a 18 pontot?
Aki eléri vagy meghaladja a 18 előéleti pontot, az automatikusan utánképzésre kötelezett. Ennek teljesítéséig a vezetői engedélyt visszatartják. A pontok három év után elévülnek, de minden új jogsértés újabb hároméves időszakot indít az adott pontra vonatkozóan. A közúti büntetőpontok ellenőrzése tehát ma már egyszerű, gyors és teljesen ingyenes. Csupán egy ügyfélkapus azonosításra van szükség, és néhány másodpercen belül megtekinthetjük, hogy szerepel-e bármilyen pont a nevünk mellett. Ez nemcsak a jogi biztonság miatt hasznos, hanem a tudatos, felelősségteljes közlekedés szempontjából is.
A digitális ügyintézés fejlődésének köszönhetően ma már otthonról, kényelmesen elintézhetjük ezt is, így elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket, és mindig pontosan tudhatjuk, hol tartunk a „pontversenyben”.
Arról, hogy melyek a pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények, írtunk korábban.
