Ekkor vesznek búcsút az egri középiskola szeretett tanárnőjétől

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium köztiszteletben álló pedagógusa, Burom Mária szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett, autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant Kápolna közelében. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, ám a hosszú küzdelem sajnos nem ért célt.

Burom Mária tanárnő temetésének időpontját közzétette az iskola.

Forrás: Shutterstock

Szeptember 23-án a tanárnő tragikus körülmények között elhunyt. Megható sorokkal búcsúzott egykori diákja az elhunyt tanárnőtől. Az iskola egy Facebook bejegyzésben tette közzé, hogy mikor lesz a temetés.