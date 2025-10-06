24 perce
Ekkor vesznek búcsút az egri középiskola szeretett tanárnőjétől
Tragikus balesetben hunyt el egy szeretett egri tanárnő, aki generációkat nevelt és inspirált. Burom Mária tanárnő temetésének időpontját közzétette az iskola.
Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium köztiszteletben álló pedagógusa, Burom Mária szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett, autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant Kápolna közelében. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, ám a hosszú küzdelem sajnos nem ért célt.
Szeptember 23-án a tanárnő tragikus körülmények között elhunyt. Megható sorokkal búcsúzott egykori diákja az elhunyt tanárnőtől. Az iskola egy Facebook bejegyzésben tette közzé, hogy mikor lesz a temetés.
Fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk tanára, Burom Mária temetése október 8-án 15:00kor lesz a kápolnai temetőben
- olvasható az iskola bejegyzésében.
