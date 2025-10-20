október 20., hétfő

Visszatért a népszerű énekes Mátraházára - most készül az új album

A hétvégét az Ózon Hotelben pihente ki a népszerű énekes-dalszerző, aki jelenleg új albumán dolgozik. Közösségi oldalain megosztotta, hogy a készülő lemezhez most új dalokon munkálkodik.

Csorba Kitti

ByeAlex az Ózon Hotelben dolgozik új dalain, amelyek következő albumára készülnek. Az énekes erről a Facebookon számolt be. Nem ez az első alkalom, hogy ellátogatott a hotelbe – tavaly előtt januárban párja, Benjamina lepte meg őt egy ottani pihenéssel.

Byealex az Ózon Hotelben
Byealex az Ózon Hotelben töltötte a hétvégét
Forrás: Byealex/Facebook.com

Byealex a kápolnai macskaárvaháznak is adományozott

Alex tavaly februárban a Papp László Sportarénában tartott telt házas koncertjén Kiko nevű, elpusztult macskája emlékére készült pólókat és pulóvereket árusított, amelyek pillanatok alatt elfogytak. Az énekes a bevétel rá eső részét a Macskaárvaház Alapítványnak ajánlotta fel, amely beteg és idős cicáknak segít új otthonra találni.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Egerben járt az ország egyik legismertebb arca:

 

