Visszatért a népszerű énekes Mátraházára - most készül az új album

ByeAlex az Ózon Hotelben dolgozik új dalain, amelyek következő albumára készülnek. Az énekes erről a Facebookon számolt be. Nem ez az első alkalom, hogy ellátogatott a hotelbe – tavaly előtt januárban párja, Benjamina lepte meg őt egy ottani pihenéssel.

Byealex az Ózon Hotelben töltötte a hétvégét

Forrás: Byealex/Facebook.com

Byealex a kápolnai macskaárvaháznak is adományozott

Alex tavaly februárban a Papp László Sportarénában tartott telt házas koncertjén Kiko nevű, elpusztult macskája emlékére készült pólókat és pulóvereket árusított, amelyek pillanatok alatt elfogytak. Az énekes a bevétel rá eső részét a Macskaárvaház Alapítványnak ajánlotta fel, amely beteg és idős cicáknak segít új otthonra találni.