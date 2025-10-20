3 órája
Visszatért a népszerű énekes Mátraházára - most készül az új album
A hétvégét az Ózon Hotelben pihente ki a népszerű énekes-dalszerző, aki jelenleg új albumán dolgozik. Közösségi oldalain megosztotta, hogy a készülő lemezhez most új dalokon munkálkodik.
ByeAlex az Ózon Hotelben dolgozik új dalain, amelyek következő albumára készülnek. Az énekes erről a Facebookon számolt be. Nem ez az első alkalom, hogy ellátogatott a hotelbe – tavaly előtt januárban párja, Benjamina lepte meg őt egy ottani pihenéssel.
Byealex a kápolnai macskaárvaháznak is adományozott
Alex tavaly februárban a Papp László Sportarénában tartott telt házas koncertjén Kiko nevű, elpusztult macskája emlékére készült pólókat és pulóvereket árusított, amelyek pillanatok alatt elfogytak. Az énekes a bevétel rá eső részét a Macskaárvaház Alapítványnak ajánlotta fel, amely beteg és idős cicáknak segít új otthonra találni.
