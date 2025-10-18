október 18., szombat

Veterán autók

2 órája

Oldtimer autócsodák lepték el a Dobó teret a Chrono Classic befutóján + fotók, videó

Közel hetven veteránautó és youngtimer gördült végig október 18-án az ország északi régióján. Hatvanból indulva a Bükkön keresztül egészen Egerig tartott az év utolsó nagy oldtimer túrája, a Chrono Classic.

Elek Andrea

Október 18-án a hatvani indulópontnál gyűltek össze az ország legszebb veterán és fiatal klasszikus autói, hogy részt vegyenek a Chrono Classic elnevezésű túrán. A mintegy 250 kilométeres útvonal a Bükk festői tájain keresztül vezetett egészen Egerig, ahol a város szívében, a Dobó téren ért véget a látványos esemény.

Veterán autócsodák lepték el a Dobó teret a Chrono Classic túra befutóján
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az autók Hatvanból indultak, áthaladtak Heréden, Mátrafüreden, Parádon, Recsken, Bükkszéken, Mikófalván, érintették Szilvásváradot, Bánhorvátit, Kazincbarcikát, Dédestapolcsányt, majd visszatértek Szilvásváradra és Bélapátfalván keresztül érkeztek Egerbe. A több mint hetven veterán autó és youngtimer nem csupán felvonult, hanem ügyességi és pontossági feladatokon is megmérte tudását az út során. A résztvevőknek precíz időzítésre, navigációs pontosságra és technikai felkészültségre is szükségük volt, hogy sikeresen teljesítsék a túra kihívásait. A menet 17 óra után érkezett meg Eger belvárosába, ahol a Dobó térre kilátogató érdeklődők testközelből is megcsodálhatták a több mint hetvenéves jármű különlegességeket és a fiatal klasszikusokat. Az esemény nemcsak az autórajongóknak, hanem az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínált.

A Chrono Classic túra ezzel idén is méltó zárása lett a veteránjárműves szezonnak, ahol a technikatörténet és az autózás iránti szenvedély találkozott – mindezt a Mátra és a Bükk gyönyörű környezetében.

A Chrono Classic első helyezettjének fékproblémáit voltak a verseny során

Az első befutó Szalai István és navigátora, Berecz Henrietta voltak egy 1957-es fekete Volvo PV 444-gyel. Szalai István a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy nem volt egyszerű  verseny. 

– Fárasztó volt a 250 kilométer és még az ügyességi feladatokat is teljesíteni kellett, de élveztük. Reggel 6-kor indultunk Hatvanba, onnan 9 órakor indult a verseny. Kicsit feszített volt a tempó, de minden másodperce jó volt – mesélte István.

Megemlítette, hogy Mátraházán volt némi izgalom, mert amikor fölértek, gondok akadtak a fékkel, lefelé meg kellett állni az út szélén és megjavítani.

– Egy tíz perc javítással tudtuk orvosolni a problémát. Nagy öröm volt, hogy sikerült megjavítani, ezeken az autókon még lehetett ilyet csinálni. Előtte való nap fel is készültem ilyesmire, pakoltam szerszámot, plédet, munkásruhát – mondta a győztes.

A tavalyi versenyről ebben a cikkünkben írtunk:

Chrono Classic befutó Egerben

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

