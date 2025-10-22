2 órája
„Az utóhatásai elég furcsák” – rejtélyes betegség támadta meg Hevesben Istvánt, és gyanús, hogy nincs egyedül
Furcsa utóhatásokról számolt be egy beteg, miután jobban lett. Mint mondta, valószínűleg az új Covid-variáns fertőzte meg.
A Covid vírus még itt ólálkodik közöttünk. Keveredik a felső légúti megbetegedésekkel, az influenzával. Nem egyszerű eldönteni, hogy mi is fertőzött meg minket.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az utóbbi hónapokban Európa-szerte növekedett a légúti megbetegedések száma, Magyarországon pedig a szennyvíz-monitoring eredményei is azt mutatják, hogy a SARS-CoV-2 örökítőanyaga több városban ismét emelkedő tendenciát mutat, azonban a 41. héten a koronavírus koncentrációja Egerben mérsékelt a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. A káli Szabó István mondta el, hogy szeptember végén hogyan vészelte át a vírust.
Covid vagy influenza?
István elmondta, hogy úgy kezdődött, hogy a felesége lett beteg szeptember utolsó napjaiban. Nála fülfájással kezdődött ás általános levertség lett úrrá rajta. Emellett gyengeséget, étvágytalanságot tapasztalt. Istvánnál két nap múlva hidegrázással indult a betegség, másnap pedig alig tudott felkelni.
– Izomgyengeség, étvágytalanság, émelygés jött elő, és még mosdóba is alig tudtam kimenni – részletezte István, majd hozzátette, hogy a hidegrázás ellenére nem volt magas láza, mindössze 37.8-ig ment fel, ami szerinte a Covidra jellemző. A hidegrázás később nem jött vissza, de a 3. napon eltűntek az ízek és a szagok, ez pedig nagyjából egy hétig tartott.
– Egy hétig voltam táppénzen, de az erőm olyan 10 nap után kezdett visszatérni. Az ismerősök megjegyezték, hogy szomorú vagyok, és valóban, annak ellenére, hogy egy alapvetően jókedélyű ember vagyok, időről időre valami furcsa lehangoltság vesz erőt rajtam – mondta.
Bár bevallása szerint orvos nem mondta ki, hogy ez Covid, csak annyit, hogy vírusfertőzés, a tünetek alapján mégis erre gyanakszik.
– Érdekes, hogy a Covid-járvány tombolása alatt nem kaptam el a betegséget, pedig sokat buszoztam. Amikor a második hullámban ahol csak lehetett, mindenki home office-ban dolgozott, mi még egy hónapig bejártunk, ezt pedig én zsúfolt buszon tudtam megtenni, ennek ellenére nem betegedtem meg – fejtette ki, megemlítette, hogy az is megfordult a fejében, hogy amin átesett vagy valami mutációja volt a vírusnak, vagy más vírussal keveredett.
– Nem volt nehéz lefolyású ez a betegség, de az utóhatásai elég furcsák – tette hozzá.
A jelenlegi variánsnak is komoly tünetei vannak
Említett korábbi cikkünkben dr. Maszárovics Zoltán, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház infektológusa, orvos-igazgatója kifejtette, hogy a mostani Covid-variáns esetében a légúti tünetek mellett láz, erős fáradékonyság , szagvesztés és ízvesztés is újra előfordul. A légutakat mélyebben is érintheti, tüdőgyulladás is kialakulhat. Szeptember közepe óta látványosan nőtt a betegek száma az előző időszakhoz képest. Folyamatosan érkeznek a kórházba a páciensek, akiknél fennáll a fertőzés. Nagy számban ápolnak Covid-fertőzöttet a kórházban, volt olyan is, aki intenzív osztályra került miatta.
A COVID-19 tünetei
A koronavírus-betegség okozta klasszikus tünetek lehetnek az Egészségvonal cikke szerint:
- száraz köhögés;
- láz vagy hőemelkedés;
- nehézlégzés;
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés;
- ízérzés hiánya vagy zavara.
Az influenza tünetei
Egészségvonal kitért arra is, hogy az influenzának milyen tünetei vannak a leggyakrabban:
- hidegrázás;
- magas láz;
- fejfájás;
- rossz közérzet;
- izom- és ízületi fájdalom;
- fáradékonyság;
- torokfájás;
- száraz köhögés;
- orrfolyás, orrdugulás;
- étvágytalanság;
- hányás;
- hasmenés.
A súlyos tünetek elkerülése érdekében érdemes oltást felvenni, ebben a cikkünkben összefoglaltuk, hogy kiknek érdemes az influenza ellen beoltatni magukat.
Robbanás előtt a járvány Hevesben? Már küldik a vakcinákat a helyi rendelőkbe
Korábbi cikkünkben kitértünk arra, hogy már az intenzív osztályra is került beteg Coviddal idén.
Már intenzív osztályra is került beteg az új COVID miatt az egri kórházban
