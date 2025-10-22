„Az utóhatásai elég furcsák” – rejtélyes betegség támadta meg Hevesben Istvánt, és gyanús, hogy nincs egyedül

A Covid vírus még itt ólálkodik közöttünk. Keveredik a felső légúti megbetegedésekkel, az influenzával. Nem egyszerű eldönteni, hogy mi is fertőzött meg minket.

Furcsa utóhatásokat tapasztalt a beteg a Covid-fertőzés után

Forrás: Shutterstock

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az utóbbi hónapokban Európa-szerte növekedett a légúti megbetegedések száma, Magyarországon pedig a szennyvíz-monitoring eredményei is azt mutatják, hogy a SARS-CoV-2 örökítőanyaga több városban ismét emelkedő tendenciát mutat, azonban a 41. héten a koronavírus koncentrációja Egerben mérsékelt a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. A káli Szabó István mondta el, hogy szeptember végén hogyan vészelte át a vírust.

Covid vagy influenza?

István elmondta, hogy úgy kezdődött, hogy a felesége lett beteg szeptember utolsó napjaiban. Nála fülfájással kezdődött ás általános levertség lett úrrá rajta. Emellett gyengeséget, étvágytalanságot tapasztalt. Istvánnál két nap múlva hidegrázással indult a betegség, másnap pedig alig tudott felkelni.

– Izomgyengeség, étvágytalanság, émelygés jött elő, és még mosdóba is alig tudtam kimenni – részletezte István, majd hozzátette, hogy a hidegrázás ellenére nem volt magas láza, mindössze 37.8-ig ment fel, ami szerinte a Covidra jellemző. A hidegrázás később nem jött vissza, de a 3. napon eltűntek az ízek és a szagok, ez pedig nagyjából egy hétig tartott.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Egy hétig voltam táppénzen, de az erőm olyan 10 nap után kezdett visszatérni. Az ismerősök megjegyezték, hogy szomorú vagyok, és valóban, annak ellenére, hogy egy alapvetően jókedélyű ember vagyok, időről időre valami furcsa lehangoltság vesz erőt rajtam – mondta.

Bár bevallása szerint orvos nem mondta ki, hogy ez Covid, csak annyit, hogy vírusfertőzés, a tünetek alapján mégis erre gyanakszik.

– Érdekes, hogy a Covid-járvány tombolása alatt nem kaptam el a betegséget, pedig sokat buszoztam. Amikor a második hullámban ahol csak lehetett, mindenki home office-ban dolgozott, mi még egy hónapig bejártunk, ezt pedig én zsúfolt buszon tudtam megtenni, ennek ellenére nem betegedtem meg – fejtette ki, megemlítette, hogy az is megfordult a fejében, hogy amin átesett vagy valami mutációja volt a vírusnak, vagy más vírussal keveredett.