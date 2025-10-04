Családbarát hely lett az egri vár

A Dobó István Vármúzeum elnyerte a Családbarát Múzeum címet – osztotta meg az egri vár közösségi oldalán.

– Ez a megtisztelő elismerés megerősít minket abban, hogy jó úton járunk: nálunk a család minden tagja megtalálja a számára értékes programokat.

A jövőben is szívvel-lélekkel azon dolgozunk majd, hogy múzeumunk minden generáció számára maradandó élményeket nyújtson.

A díjat szeptember 29-én Szentendrén, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón adták át, melyet a múzeum igazgatója, Novákné Mlakár Zsófia vett át – írták.