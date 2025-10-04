59 perce
Családbarát hely lett az egri vár
A díjat szeptember 29-én Szentendrén, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón adták át.
A Dobó István Vármúzeum elnyerte a Családbarát Múzeum címet – osztotta meg az egri vár közösségi oldalán.
– Ez a megtisztelő elismerés megerősít minket abban, hogy jó úton járunk: nálunk a család minden tagja megtalálja a számára értékes programokat.
A jövőben is szívvel-lélekkel azon dolgozunk majd, hogy múzeumunk minden generáció számára maradandó élményeket nyújtson.
A díjat szeptember 29-én Szentendrén, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón adták át, melyet a múzeum igazgatója, Novákné Mlakár Zsófia vett át – írták.
