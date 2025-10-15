Az Eurovízión nagyot kaszált, most pedig Egerben pihent a népszerű énekesnő

Cserpes Laura, a közkedvelt énekesnő, férjével együtt osztotta meg fotókon egri élményeit. Felkeresték a város nevezetességeit, többek között a várat, a Bazilikát és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csillagvizsgálóját, és még az egri strandon is időztek.

Cserpes Laura Egerben lazít kedvesével

Forrás: Cserpes Laura facebook oldala

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Cserpes Laura először a Megasztárban tűnt fel

Az énekesnő először a Megasztárban tűnt fel, de leginkább az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogató műsorában ismerhette meg a közönség 2013-ban, ahová az Élj pont úgy! című dalával nevezett és a döntőig jutott el. Laura az Ázsia Expresszben is szerepelt édesapjával, akié a Cserpes Sajtműhely.