Lehozzák a csillagokat az égből – új planetárium nyílt az egri Líceum tornyában + fotók, videó
Új fejezet kezdődik az egri csillagászat történetében: a Líceum tornyában modern planetárium mutatja be a világegyetem csodáit. A Csillagvizsgáló mostantól a legkorszerűbb rendszerrel várja a látogatókat, akik térben és időben utazhatnak a Tejútrendszer és a bolygók között.
Új planetáriumi vetítő rendszerrel bővült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontja. Az egyetem Líceumának tornyában található a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban már korábban is található volt egy csillagos égbolt vetítő, amely egy hat méter átmérőjű félgömbhéj-szerkezettel és közel 57 négyzetméteres vetítőfelülettel rendelkezett. Az eszközzel az intézmény munkatársai az éjszakai csillagos égbolt valósághű képmását tudták bemutatni az érdeklődőknek.
A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont azonban most megújult, hiszen az Utazó Planetáriumok az olasz Skypoint Planetariummal együttműködve nyerte meg a lehetőséget egy új planetáriumi rendszer beüzemelésére. A Digistar Lite planetáriummal így biztosítható a 21. századi oktatás is, ezzel új interaktív tudományos élménnyel feltárva a kozmosz rejtelmei. Mindennek a hivatalos átadása történt meg szerdán délelőtt a Csillagvizsgálóban. Dr. Murányi Zoltán, a Csillagvizsgáló vezetője elmondta, 2007-ben létesült a korábbi kupola itt, ám a technika fejlődése okán, új eszközre volt szükségük.
– Az előző már nem működött megfelelőképpen. S mivel a városunk harmadik legnépszerűbb attrakciója, közel 50 ezer ember látogat ide, így szükség volt a fejlesztésre. Elmondható, hogy minőségi ugrás történt a fejlesztéssel. Maga a csillagmúzeum már hatvanéves, melynek feladata az oktatás, kutatás és szórakoztatás. Ezt segíti nagyban az új kupola – mondta.
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora is köszöntötte az ünneplőket.
Az új planetárium nem csak látványt kínál, hanem élményt, amely a kíváncsiságot tudássá alakítja. A Csillagvizsgáló az egyik leglátogatottabb pontja városunknak, s ez azt bizonyítja, hogy közösségformáló szerepe is van, s ha közel engedjük magunkat a tudományhoz, az mindenkihez szól
– húzta alá.
Azt is kifejtette, a mai nap a jövőről, ugyanakkor a múltról is szól. Eszterházy püspök álmodta meg az egyetemet a Csillagvizsgálóval, ehhez a kor legkiválóbb csillagászát hívta ide e célból.
Ez az örökség kötelez minket, hogy továbbvigyük szellemiségét
– hangsúlyozta.
A Csillagvizsgálóban valóban lehozzák a csillagokat az égből
Dr. Juhász Tibor rektorhelyettes is ehhez a gondolathoz kapcsolódott.
– Eszterházy az egyetemet a világ élvonalába szánta. A egri püspök megrendelésére Hell Miksa jezsuita szerzetes csillagász tervezte meg a csillagdát. A torony jóval a Líceum többi része előtt, 1776 végén elkészült, ekkor ez volt Európa egyik legmodernebb csillagvizsgálója. De meg kell említeni még Zétényi Endrét is – taglalta. 1950-ben került az egri tanárképző főiskolára Zétényi Endre adjunktus. Érdeklődését felkeltette a Líceum tornyában található lomtár. Rendszerezte az ott talált eszközöket, és az 1960-as évek elején, az épület felújításakor kijavította, rendbe hozta az egri meridiánt. Részben az épületben megmaradt műszerekből, részben saját gyűjtéséből berendezte a ma is látható csillagászati kiállítást.
Dr. Juhász Tibor elmondta: ma már Eger illetve a régió fontos turisztikai bástyájává vált a Csillagvizsgáló,
ahol valóban lehozzák a csillagokat az égből az érdeklődőknek.
Dr. Vida József, a Csillagvizsgáló egykori vezetője kiemelte, 18 évvel ezelőtt adták át az előző planetáriumot, melyet mára nyugdíjazni kellett, hiszen elöregedett. Ám mostanra itt van az új, mellyel új feladatok előtt állunk, így bővíthetjük az iskolai tudományos programokat – mondta.
Végül Forgács Balázs, az Utazó Planetáriumok Kft. ügyvezetője szólt az új eszköz paramétereiről. Mint mondta, a legkorszerűbb planetáriumi szoftvert telepítették, mellyel térben, időben tudunk utazni a Tejúton vagy bolygók közt. A köszöntők után a vendégek egy rövid kisfilmet is megtekinthettek, mely során saját szemükkel tapasztalhatták meg, milyen érzés, amikor a tudomány és a csillagok egyszerre életre kelnek, és az univerzum karnyújtásnyira kerül.
A megújult Planetárium ünnepélyes átadása EgerbenFotók: Huszár Márk/heol.hu
