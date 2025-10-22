Lehozzák a csillagokat az égből – új planetárium nyílt az egri Líceum tornyában + fotók, videó

Új planetáriumi vetítő rendszerrel bővült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontja. Az egyetem Líceumának tornyában található a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban már korábban is található volt egy csillagos égbolt vetítő, amely egy hat méter átmérőjű félgömbhéj-szerkezettel és közel 57 négyzetméteres vetítőfelülettel rendelkezett. Az eszközzel az intézmény munkatársai az éjszakai csillagos égbolt valósághű képmását tudták bemutatni az érdeklődőknek.

Elképesztő látványt nyújt a Csillagvizsgáló új planetáriumában vetített kép Fotó: Huszár Márk

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont azonban most megújult, hiszen az Utazó Planetáriumok az olasz Skypoint Planetariummal együttműködve nyerte meg a lehetőséget egy új planetáriumi rendszer beüzemelésére. A Digistar Lite planetáriummal így biztosítható a 21. századi oktatás is, ezzel új interaktív tudományos élménnyel feltárva a kozmosz rejtelmei. Mindennek a hivatalos átadása történt meg szerdán délelőtt a Csillagvizsgálóban. Dr. Murányi Zoltán, a Csillagvizsgáló vezetője elmondta, 2007-ben létesült a korábbi kupola itt, ám a technika fejlődése okán, új eszközre volt szükségük.

– Az előző már nem működött megfelelőképpen. S mivel a városunk harmadik legnépszerűbb attrakciója, közel 50 ezer ember látogat ide, így szükség volt a fejlesztésre. Elmondható, hogy minőségi ugrás történt a fejlesztéssel. Maga a csillagmúzeum már hatvanéves, melynek feladata az oktatás, kutatás és szórakoztatás. Ezt segíti nagyban az új kupola – mondta.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora is köszöntötte az ünneplőket.

Az új planetárium nem csak látványt kínál, hanem élményt, amely a kíváncsiságot tudássá alakítja. A Csillagvizsgáló az egyik leglátogatottabb pontja városunknak, s ez azt bizonyítja, hogy közösségformáló szerepe is van, s ha közel engedjük magunkat a tudományhoz, az mindenkihez szól

– húzta alá.

Azt is kifejtette, a mai nap a jövőről, ugyanakkor a múltról is szól. Eszterházy püspök álmodta meg az egyetemet a Csillagvizsgálóval, ehhez a kor legkiválóbb csillagászát hívta ide e célból.

Ez az örökség kötelez minket, hogy továbbvigyük szellemiségét

– hangsúlyozta.