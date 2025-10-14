október 14., kedd

Tömeges madárpusztulás Gyöngyösön - ez a drámai ok áll a haláluk mögött

Elvégezték a nyáron Gyöngyösön történt tömeges madárelhullás tetemein a toxikológiai vizsgálatot. Kiderült, hogy mi okozta a csókapusztulás.

Csókapusztulásról számolt be a gyöngyösi Nyolcvanas városrészben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI). Közlésük szerint június 2-án érkezett az igazgatósághoz lakossági bejelentés, hogy a lakótelepen tömeges csókapusztulást észleltek. 

A csókapusztulás Gyöngyösön nem mérgezés miatt történt
A csókapusztulás Gyöngyösön nem mérgezés miatt történt
Forrás: Zsupos Vivien 

– A helyszínen aznap 9, a későbbi napokban újabb 2 tetemet gyűjtöttünk be. Feltételezésünk szerint valamilyen betegség – például madárinfluenza – vagy mérgezés állhatott a háttérben, így a 9 tetem begyűjtése után elszállítottuk őket a jászberényi Sasközpontba, akik tovább vitték a tetemeket Budapestre, a NÉBIH központba, toxikológiai vizsgálatot kérve. A NÉBIH által végzett vizsgálat kimutatta, hogy a Clostridium perfringens baktérium, illetve orsó- és galandférgesség okozta heveny bélgyulladás miatt pusztultak el a védett madarak – részletezte a BNPI.

A csókapusztulás oka nem mérgezés volt

A toxikológiai vizsgálat nem állapított meg mérgezést vagy egyéb idegenkezűséget – például légpuska okozta elhullás –, így természetkárosítás nem történt.

– A szociális viselkedésű madárfajoknál sajnos, igen gyakori és természetes jelenség, hogy egy-egy fertőzéshullám alakul ki, amely a közösséget megtizedeli.
Amennyiben elhullott madarat talál valaki, kérjük, hogy a lehető legnagyobb óvatossággal kezelje, begyűjtése kizárólag gumikesztyű használatával történjen. Ha ez a madár védett vagy fokozottan védett, úgy kérjük, értesítsék az igazgatóságunkat az esetről – hívta fela figyelmet a BNPI.

A csóka (Corvus monedula) védett hazai madarunk, egyedenkénti természetvédelmi értéke 50 ezer forint, tette hozzá a BNPI.

 

