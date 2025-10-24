Vigyázz, csomagokkal vernek át - könnyen bajban találhatod magad

Sok háztartásban előfordul, hogy a családtagok nevében más veszi át a csomagot, különösen az idősebbek, akik napközben otthon tartózkodnak. A csalók éppen erre a bizalomra építenek: olyan címekre küldenek csomagokat, ahol nagy eséllyel valaki át is veszi őket – akár fizet is értük, anélkül, hogy gyanút fogna.

Szintet léptek a csomagküldős csalások.

Forrás: Pesti Tamás/sonline.hu

Több károsult arról számolt be, hogy a csomagban egy olcsó, ismeretlen eredetű termék lapult, például egy gyenge minőségű elektronikai eszköz, amit sosem rendeltek meg. A küldeményeken rendszerint szerepel a címzett neve, lakcíme és telefonszáma, így sokan felteszik a kérdést: honnan szerezhetik meg a csalók ezeket az adatokat? Gyakran a csomagban névjegykártya vagy e-mail cím is található, ahol „segítséget” ígérnek – ám a panaszra legtöbbször semmilyen válasz nem érkezik, vagy a kapcsolatfelvétel lehetetlen, mert az ügyfélszolgálaton nem beszélnek magyarul.

A fogyasztóvédelmi fórumok egyöntetű véleménye szerint a kéretlen csomagok küldése nem ritka gyakorlat. Egyes webáruházak így próbálnak megszabadulni a nehezen eladható készleteiktől, más esetekben pedig tudatosan építenek a megtévesztésre, hiszen a kisebb összegek miatt sok károsult inkább nem foglalkozik az üggyel.

Jogilag ezek az esetek egyértelműen csalásnak minősülnek – írta meg a sonline.hu. A szakértők szerint aki ilyen csomagot kap, és pénzt is fizetett érte, feljelentést tehet a rendőrségen. Ha az okozott kár meghaladja az ötszázezer forintot, az már bűntettnek számít, kisebb összeg esetén szabálysértésről beszélhetünk. Fontos, hogy ha a hatóság több, hasonló esetet derít fel, az összegek összeadódhatnak, így az elkövetők súlyosabb következményekkel is számolhatnak és polgári peres úton a pénzüket is visszaszerezhetik a megkárosított "vásárlók".

A jogászok arra hívják fel a figyelmet, hogy minden érintettnek érdemes bizonyítékokat megőriznie: a csomagolást, a számlát, a feladó adatait. Emellett a fogyasztóvédelmi hatóságot is célszerű értesíteni, hiszen az ilyen webáruházak gyakran nem felelnek meg a magyar jogszabályoknak, és a külföldi cégek ellen csak így lehet hatékonyan fellépni.