október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átverés

2 órája

Vigyázz, csomagokkal vernek át - könnyen bajban találhatod magad

Címkék#utánvétes#csomag#átverés

A csomagküldő szolgálatok és az online vásárlás mindennapossá válásával újabb és újabb trükkök jelennek meg a csalók eszköztárában. Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett olyan esetekről, amikor valaki olyan csomagot kapott utánvéttel, amit soha nem rendelt meg – a fizetés után pedig derült csak ki, hogy silány minőségű, filléres árut küldtek neki.

Heol.hu

Sok háztartásban előfordul, hogy a családtagok nevében más veszi át a csomagot, különösen az idősebbek, akik napközben otthon tartózkodnak. A csalók éppen erre a bizalomra építenek: olyan címekre küldenek csomagokat, ahol nagy eséllyel valaki át is veszi őket – akár fizet is értük, anélkül, hogy gyanút fogna.

Szintet léptek a csomagküldős csalások.
Szintet léptek a csomagküldős csalások.
Forrás: Pesti Tamás/sonline.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Több károsult arról számolt be, hogy a csomagban egy olcsó, ismeretlen eredetű termék lapult, például egy gyenge minőségű elektronikai eszköz, amit sosem rendeltek meg. A küldeményeken rendszerint szerepel a címzett neve, lakcíme és telefonszáma, így sokan felteszik a kérdést: honnan szerezhetik meg a csalók ezeket az adatokat? Gyakran a csomagban névjegykártya vagy e-mail cím is található, ahol „segítséget” ígérnek – ám a panaszra legtöbbször semmilyen válasz nem érkezik, vagy a kapcsolatfelvétel lehetetlen, mert az ügyfélszolgálaton nem beszélnek magyarul. 

A fogyasztóvédelmi fórumok egyöntetű véleménye szerint a kéretlen csomagok küldése nem ritka gyakorlat. Egyes webáruházak így próbálnak megszabadulni a nehezen eladható készleteiktől, más esetekben pedig tudatosan építenek a megtévesztésre, hiszen a kisebb összegek miatt sok károsult inkább nem foglalkozik az üggyel.

Jogilag ezek az esetek egyértelműen csalásnak minősülnek – írta meg a sonline.hu. A szakértők szerint aki ilyen csomagot kap, és pénzt is fizetett érte, feljelentést tehet a rendőrségen. Ha az okozott kár meghaladja az ötszázezer forintot, az már bűntettnek számít, kisebb összeg esetén szabálysértésről beszélhetünk. Fontos, hogy ha a hatóság több, hasonló esetet derít fel, az összegek összeadódhatnak, így az elkövetők súlyosabb következményekkel is számolhatnak és polgári peres úton a pénzüket is visszaszerezhetik a megkárosított "vásárlók". 

A jogászok arra hívják fel a figyelmet, hogy minden érintettnek érdemes bizonyítékokat megőriznie: a csomagolást, a számlát, a feladó adatait. Emellett a fogyasztóvédelmi hatóságot is célszerű értesíteni, hiszen az ilyen webáruházak gyakran nem felelnek meg a magyar jogszabályoknak, és a külföldi cégek ellen csak így lehet hatékonyan fellépni.

A legfontosabb tanács, hogy mindenki csak olyan csomagot vegyen át, amelyről biztosan tudja, hogy ő vagy családtagja rendelte, és ha bármi gyanús, inkább utasítsa vissza az utánvétes küldeményt. A csalók ugyanis éppen arra építenek, hogy a bizalom, a rutin és a sietség miatt sokan fizetnek anélkül, hogy gyanút fognának.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, 30 milliót csaltak ki az idős férfiből Gyöngyös környékén:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu