Vigyázz, csomagokkal vernek át - könnyen bajban találhatod magad
A csomagküldő szolgálatok és az online vásárlás mindennapossá válásával újabb és újabb trükkök jelennek meg a csalók eszköztárában. Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett olyan esetekről, amikor valaki olyan csomagot kapott utánvéttel, amit soha nem rendelt meg – a fizetés után pedig derült csak ki, hogy silány minőségű, filléres árut küldtek neki.
Sok háztartásban előfordul, hogy a családtagok nevében más veszi át a csomagot, különösen az idősebbek, akik napközben otthon tartózkodnak. A csalók éppen erre a bizalomra építenek: olyan címekre küldenek csomagokat, ahol nagy eséllyel valaki át is veszi őket – akár fizet is értük, anélkül, hogy gyanút fogna.
Több károsult arról számolt be, hogy a csomagban egy olcsó, ismeretlen eredetű termék lapult, például egy gyenge minőségű elektronikai eszköz, amit sosem rendeltek meg. A küldeményeken rendszerint szerepel a címzett neve, lakcíme és telefonszáma, így sokan felteszik a kérdést: honnan szerezhetik meg a csalók ezeket az adatokat? Gyakran a csomagban névjegykártya vagy e-mail cím is található, ahol „segítséget” ígérnek – ám a panaszra legtöbbször semmilyen válasz nem érkezik, vagy a kapcsolatfelvétel lehetetlen, mert az ügyfélszolgálaton nem beszélnek magyarul.
A fogyasztóvédelmi fórumok egyöntetű véleménye szerint a kéretlen csomagok küldése nem ritka gyakorlat. Egyes webáruházak így próbálnak megszabadulni a nehezen eladható készleteiktől, más esetekben pedig tudatosan építenek a megtévesztésre, hiszen a kisebb összegek miatt sok károsult inkább nem foglalkozik az üggyel.
Jogilag ezek az esetek egyértelműen csalásnak minősülnek – írta meg a sonline.hu. A szakértők szerint aki ilyen csomagot kap, és pénzt is fizetett érte, feljelentést tehet a rendőrségen. Ha az okozott kár meghaladja az ötszázezer forintot, az már bűntettnek számít, kisebb összeg esetén szabálysértésről beszélhetünk. Fontos, hogy ha a hatóság több, hasonló esetet derít fel, az összegek összeadódhatnak, így az elkövetők súlyosabb következményekkel is számolhatnak és polgári peres úton a pénzüket is visszaszerezhetik a megkárosított "vásárlók".
A jogászok arra hívják fel a figyelmet, hogy minden érintettnek érdemes bizonyítékokat megőriznie: a csomagolást, a számlát, a feladó adatait. Emellett a fogyasztóvédelmi hatóságot is célszerű értesíteni, hiszen az ilyen webáruházak gyakran nem felelnek meg a magyar jogszabályoknak, és a külföldi cégek ellen csak így lehet hatékonyan fellépni.
A legfontosabb tanács, hogy mindenki csak olyan csomagot vegyen át, amelyről biztosan tudja, hogy ő vagy családtagja rendelte, és ha bármi gyanús, inkább utasítsa vissza az utánvétes küldeményt. A csalók ugyanis éppen arra építenek, hogy a bizalom, a rutin és a sietség miatt sokan fizetnek anélkül, hogy gyanút fognának.
