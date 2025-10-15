október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csőtörés

2 órája

Ezért nincs most több helyen víz Egerben + fotó és videó

Címkék#Heves Vármegyei Vízmű Zrt#vízhiány#csőtörés

Egerben vízhiányra kell számítani. Csőtörés miatt szerdán reggel a szakemberek megkezdték a javítást.

Heol.hu

Egerben, a Mátyás Király út és az Aradi utca sarkán csőtörés történt a szerda reggeli órákban. Egy 200 milliméter átmérőjű azbeszt-cement gerincvezeték hibásodott meg. A Heves Megyei Vízmű Zrt. szakemberei kizárják a hibás szakaszt, majd megkezdik a hiba feltárását és javítását – közölte portálunkkal Majnár Norbert, a Heves Megyei Vízmű Zrt. művezetője.

Egerben, a Mátyás Király út és az Aradi utca sarkán csőtörés történt a szerda reggeli órákban
Egerben, a Mátyás Király út és az Aradi utca sarkán csőtörés történt a szerda reggeli órákban
Forrás: Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Fadrusz János utca és a Liszt Ferenc utca közti szakaszon az érintett oldalon vízhiányra kell számítani; lajtoskocsival biztosítják az ivóvízellátást. A hiba javításával a szakemberek előre láthatólag a délutáni órákban végeznek – tájékoztatott a művezető.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu