2 órája
Ezért nincs most több helyen víz Egerben + fotó és videó
Egerben vízhiányra kell számítani. Csőtörés miatt szerdán reggel a szakemberek megkezdték a javítást.
Egerben, a Mátyás Király út és az Aradi utca sarkán csőtörés történt a szerda reggeli órákban. Egy 200 milliméter átmérőjű azbeszt-cement gerincvezeték hibásodott meg. A Heves Megyei Vízmű Zrt. szakemberei kizárják a hibás szakaszt, majd megkezdik a hiba feltárását és javítását – közölte portálunkkal Majnár Norbert, a Heves Megyei Vízmű Zrt. művezetője.
A Fadrusz János utca és a Liszt Ferenc utca közti szakaszon az érintett oldalon vízhiányra kell számítani; lajtoskocsival biztosítják az ivóvízellátást. A hiba javításával a szakemberek előre láthatólag a délutáni órákban végeznek – tájékoztatott a művezető.
