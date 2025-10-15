Ezért nincs most több helyen víz Egerben + fotó és videó

Egerben, a Mátyás Király út és az Aradi utca sarkán csőtörés történt a szerda reggeli órákban. Egy 200 milliméter átmérőjű azbeszt-cement gerincvezeték hibásodott meg. A Heves Megyei Vízmű Zrt. szakemberei kizárják a hibás szakaszt, majd megkezdik a hiba feltárását és javítását – közölte portálunkkal Majnár Norbert, a Heves Megyei Vízmű Zrt. művezetője.

Forrás: Heol.hu

A Fadrusz János utca és a Liszt Ferenc utca közti szakaszon az érintett oldalon vízhiányra kell számítani; lajtoskocsival biztosítják az ivóvízellátást. A hiba javításával a szakemberek előre láthatólag a délutáni órákban végeznek – tájékoztatott a művezető.