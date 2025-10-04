október 4., szombat

Zéró tolerancia

2 órája

A DELTA program eredményeiről egyeztetett a Fidesz-frakció a Parlamentben + videó

Dr. Pajtók Gáboir számolt be a étfői frakcióülésről. A kábítószer terjesztők elleni közdelemről,a DELTA programról adott felvilágosítást Horváth László.

- Az imént ért véget a Fidesz-KDNP frakcióülése, ahol Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos adott tájékoztatást az elért eredményekről. Nem lehet kétségünk, hogy a hozott intézkedések hathatósak, de a kábítószer-kereskedelmet csak úgy tudjuk felszámolni, ha mindannyian teszünk ez ellen valamit - mondta dr. Pajtók Gábor hétfői videójában, ami a DELTA program eredményeit is taglaló ülés után készült.

A DELTA programról hallottak tájékoztatót a parlemenben. Pajtók Gábor beszámolt a fejleményekről Fotó: MW
A DELTA program mindenhol felkutatja a dílereket

Eger és térsége országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy fontos, hogy közös ügy legyen a drogkereskedelem felszámolása, zéró toleranciát kell tanúsítani, hiszen így lehet akadályozni a terjesztőket. Kiemelte, családjainkról, gyermekeinkről a közbiztonságunkról van szó.

Múlt hónapban összesen hét ember után kutatott a rendőrség drogbirtoklás bűne miatt. A körözéseket a Fővárosi, illetve az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság és a Pesti Központi Kerületi Bíróság adta ki.

2023-ban megírtuk, hogy a police.hu adatbázisa szerint továbbra is az ország legkeresettebb bűnözői között van az egri Kosztadinovszki Viktor Miklós, akit több okból is nagyon keresnek a rendőrök. Egyrészt nem kezdte meg 15 éves szabadságvesztés letöltését, de emellett csalás megalapozott gyanúja miatt is körözik, ahogy drogkereskedelem, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt is. 

Egyébként a múltheti közgyűlési ülésen elhangzott, hogy a Szalába Ózdról költöznek be.

- Komoly beköltözési hullám zajlik. Ózdról érkeznek drogkereskedéssel foglalkozó családok a Szalába. Ózd határozottan fellépett ellenük, a közösség kivetette őket onnan - mondta dr. Hadnagy József.

 

