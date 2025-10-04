A DELTA program eredményeiről egyeztetett a Fidesz-frakció a Parlamentben + videó

- Az imént ért véget a Fidesz-KDNP frakcióülése, ahol Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos adott tájékoztatást az elért eredményekről. Nem lehet kétségünk, hogy a hozott intézkedések hathatósak, de a kábítószer-kereskedelmet csak úgy tudjuk felszámolni, ha mindannyian teszünk ez ellen valamit - mondta dr. Pajtók Gábor hétfői videójában, ami a DELTA program eredményeit is taglaló ülés után készült.

A DELTA programról hallottak tájékoztatót a parlementben. Pajtók Gábor beszámolt a fejleményekről Fotó: MW

A DELTA program mindenhol felkutatja a dílereket

Eger és térsége országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy fontos, hogy közös ügy legyen a drogkereskedelem felszámolása, zéró toleranciát kell tanúsítani, hiszen így lehet akadályozni a terjesztőket. Kiemelte, családjainkról, gyermekeinkről a közbiztonságunkról van szó.