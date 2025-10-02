24 perce
Kivételt tesz Egerrel a Kossuth-díjas művész: koncertet ad Demjén Ferenc
Különleges koncertet szervez Egerben a Szerencsjáték Zrt. a szerencsekoncertek-eseménysorozat keretében. Demjén Ferenc lép színpadra balesete után először és egy ideig utoljára.
Egyedülálló koncertet szervez Egerben a Szerencsejáték Zrt.. A Hatoslottó népszerűsítésére indított, 83 koncertből álló sorozat részeként Egerben lép fel október 4-én Demjén Ferenc. Heves vármegyében már volt koncert Lőrinciben, Hevesen és Szilvásváradon, most pedig Egerben tartják meg azt a szerencsekoncertet, amelyen a Kossuth-díjas énekes lép színpadra.
Demjén Ferenc kivételt tesz Egerrel
Az esemény azért különleges, mert a 79 éves művész augusztusban szenvedett otthonában balesetet, ami miatt műtéti beavatkozásra is szüksége volt. Az énekes rehabilitációja a műtétet követően elkezdődött, emiatt nem vállal fellépéseket. Most mégis kivételt tesz: a Szerencsekoncertek eseménysorozaton belül egy alkalommal, Egerben fog fellépni. Legközelebb a közönség december 30-án láthatja a fővárosi Arénában, ahol nagykoncertet tart.
Szerencsekoncertek eddig már 50 helyszínen voltak országszerte, az egyes alkalmakon 500-4000 látogató volt. Az október 19-ig tartó eseménysorozat apropója a Hatoslottó megújítása, amely szeptember 4-től heti kétszeri sorsolással örvendezteti meg a játékosait.
Szerencsekoncertek Heves vármegyében
A szilvásváradi koncertet vasárnap rendezték, ennek során Komonyi Zsuzsi elárulta, miért érti magát szerencsésnek.
Komonyi Zsuzsi nem a lottóval, hanem a családjával szerencsés + videók, galéria
Hevesen Peter Šrámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett fel.
Hazai sztárok hozták a forró hangulatot a hűvös őszi estébe Hevesen
Lőrinciben Varga Viktor és Bebe and the Band lépett színpadra.
„Ide örömmel jövök bármikor!" - Varga Viktorral bulizott a lottótársaság és a város Lőrinciben + fotók, videó
