Szerencsekoncert

24 perce

Kivételt tesz Egerrel a Kossuth-díjas művész: koncertet ad Demjén Ferenc

Különleges koncertet szervez Egerben a Szerencsjáték Zrt. a szerencsekoncertek-eseménysorozat keretében. Demjén Ferenc lép színpadra balesete után először és egy ideig utoljára.

Egyedülálló koncertet szervez Egerben a Szerencsejáték Zrt.. A Hatoslottó népszerűsítésére indított, 83 koncertből álló sorozat részeként Egerben lép fel október 4-én Demjén Ferenc. Heves vármegyében már volt koncert Lőrinciben, Hevesen és Szilvásváradon, most pedig Egerben tartják meg azt a szerencsekoncertet, amelyen a Kossuth-díjas énekes lép színpadra.

Demjén Ferenc kivételt tesz Egerrel

Az esemény azért különleges, mert a 79 éves művész augusztusban szenvedett otthonában balesetet, ami miatt műtéti beavatkozásra is szüksége volt. Az énekes rehabilitációja a műtétet követően elkezdődött, emiatt nem vállal fellépéseket. Most mégis kivételt tesz: a Szerencsekoncertek eseménysorozaton belül egy alkalommal, Egerben fog fellépni. Legközelebb a közönség december 30-án láthatja a fővárosi Arénában, ahol nagykoncertet tart.

Szerencsekoncertek eddig már 50 helyszínen voltak országszerte, az egyes alkalmakon 500-4000 látogató volt. Az október 19-ig tartó eseménysorozat apropója a Hatoslottó megújítása, amely szeptember 4-től heti kétszeri sorsolással örvendezteti meg a játékosait.

Szerencsekoncertek Heves vármegyében

A szilvásváradi koncertet vasárnap rendezték, ennek során Komonyi Zsuzsi elárulta, miért érti magát szerencsésnek.

Hevesen Peter Šrámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett fel.

Lőrinciben Varga Viktor és Bebe and the Band lépett színpadra.

 

 

