23 perce
Több oktató részesült rangos kitüntetésben az egri egyetemről
Színvonalas kitüntetéseket osztottak ki több oktatónak. Az egri egyetem számos tanára büszkélkedhet a díjjal.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2025. szeptember 29-én ünnepelte az OTDK alapításának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból az OTDT Elnöksége OTDK70 kitűzőt alapított, amelyet egyszeri alkalommal adtak át azoknak a mentoroknak, szervezőknek és a TDK mozgalom támogatóinak, akik a 21. században kiemelkedő szerepet vállaltak a tudományos diákköri mozgalomban - írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.
Az elismerés minden díjazottnál évtizedekre visszanyúló eredményes munkát takar. Az egri egyetem jó hírét mutatja, hogy összesen 9 oktató kapott kitüntetést:
- Asztalos Bence egyetemi docens, intézetigazgató, Zenei Intézet
- Bognár József egyetemi tanár, Sporttudományi Intézet
- Borbás László mesteroktató, Mozgóképművészeti Intézet
- Gönczy Sándor egyetemi docens, Földrajz és Környezettudományi Intézet
- Jedlovszky Pál egyetemi tanár, Kémia és Fizika Intézet
- Marschall Marianna főiskolai tanár, Biológia Intézet
- Reichmann Angelika főiskolai tanár, Anglisztika, Amerikanisztika és Germanisztika Intézet
- Sütő László egyetemi docens, Földrajz és Környezettudományi Intézet
- Verók Attila egyetemi tanár, Történelemtudományi Intézet
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az OTDK70 Kitűző ezzel azt is bizonyítja, hogy a tudományos diákköri mozgalom és az OTDK nemcsak az egyetemek és kutatóintézetek, hanem a gazdaság és a társadalom egészének jövőjét is szolgálja
- A Semmelweis Egyetemen tartott díjátadón az OTDT vezetői mellett Freund Tamás, az MTA elnöke és a kormány képviselői köszöntötték a díjazottakat.
Frontális karambol történt az M3-as autópályán, teljesen beállt a sztráda
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog