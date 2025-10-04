Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2025. szeptember 29-én ünnepelte az OTDK alapításának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból az OTDT Elnöksége OTDK70 kitűzőt alapított, amelyet egyszeri alkalommal adtak át azoknak a mentoroknak, szervezőknek és a TDK mozgalom támogatóinak, akik a 21. században kiemelkedő szerepet vállaltak a tudományos diákköri mozgalomban - írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.

Több oktató részesült rangos kitüntetésben az egri egyetemről

Az elismerés minden díjazottnál évtizedekre visszanyúló eredményes munkát takar. Az egri egyetem jó hírét mutatja, hogy összesen 9 oktató kapott kitüntetést:

Asztalos Bence egyetemi docens, intézetigazgató, Zenei Intézet

Bognár József egyetemi tanár, Sporttudományi Intézet

Borbás László mesteroktató, Mozgóképművészeti Intézet

Gönczy Sándor egyetemi docens, Földrajz és Környezettudományi Intézet

Jedlovszky Pál egyetemi tanár, Kémia és Fizika Intézet

Marschall Marianna főiskolai tanár, Biológia Intézet

Reichmann Angelika főiskolai tanár, Anglisztika, Amerikanisztika és Germanisztika Intézet

Sütő László egyetemi docens, Földrajz és Környezettudományi Intézet

Verók Attila egyetemi tanár, Történelemtudományi Intézet

Az OTDK70 Kitűző ezzel azt is bizonyítja, hogy a tudományos diákköri mozgalom és az OTDK nemcsak az egyetemek és kutatóintézetek, hanem a gazdaság és a társadalom egészének jövőjét is szolgálja

- A Semmelweis Egyetemen tartott díjátadón az OTDT vezetői mellett Freund Tamás, az MTA elnöke és a kormány képviselői köszöntötték a díjazottakat.