Díj

Több oktató részesült rangos kitüntetésben az egri egyetemről

Címkék#Freund Tamás#OTDT#kitüntetés

Színvonalas kitüntetéseket osztottak ki több oktatónak. Az egri egyetem számos tanára büszkélkedhet a díjjal.

Heol.hu

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2025. szeptember 29-én ünnepelte az OTDK alapításának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból az OTDT Elnöksége OTDK70 kitűzőt alapított, amelyet egyszeri alkalommal adtak át azoknak a mentoroknak, szervezőknek és a TDK mozgalom támogatóinak, akik a 21. században kiemelkedő szerepet vállaltak a tudományos diákköri mozgalomban - írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Több oktató részesült rangos kitüntetésben az egri egyetemről
Forrás: uni-eszterhazy.hu

Az elismerés minden díjazottnál évtizedekre visszanyúló eredményes munkát takar. Az egri egyetem jó hírét mutatja, hogy összesen 9 oktató kapott kitüntetést:

  • Asztalos Bence egyetemi docens, intézetigazgató, Zenei Intézet
  • Bognár József egyetemi tanár, Sporttudományi Intézet
  • Borbás László mesteroktató, Mozgóképművészeti Intézet
  • Gönczy Sándor egyetemi docens, Földrajz és Környezettudományi Intézet
  • Jedlovszky Pál egyetemi tanár, Kémia és Fizika Intézet
  • Marschall Marianna főiskolai tanár, Biológia Intézet
  • Reichmann Angelika főiskolai tanár, Anglisztika, Amerikanisztika és Germanisztika Intézet
  • Sütő László egyetemi docens, Földrajz és Környezettudományi Intézet
  • Verók Attila egyetemi tanár, Történelemtudományi Intézet

Az OTDK70 Kitűző ezzel azt is bizonyítja, hogy a tudományos diákköri mozgalom és az OTDK nemcsak az egyetemek és kutatóintézetek, hanem a gazdaság és a társadalom egészének jövőjét is szolgálja

- A Semmelweis Egyetemen tartott díjátadón az OTDT vezetői mellett Freund Tamás, az MTA elnöke és a kormány képviselői köszöntötték a díjazottakat.

 

