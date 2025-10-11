3 órája
Az őrt is megtámadta, miután feltörte a Dobó téri faházakat
Az EVAT közlése szerint feltörték, megrongálták azokat a faházakat, amiket a rendezvényeken használ a város. Egy őrzésüket végző embert is megtámadtak. A Dobó téren álló faházakat renoválták is.
Pénteken megjelent Domán Dániel képviselő úr Facebook-oldalán egy félrevezető bejegyzés, amely az önkormányzati tulajdonú, rendezvényeken használt faházak állapotával kapcsolatban fogalmaz meg kritikát. Miután a bejegyzés megjelenését követően elsőként közvetlenül fordultunk Domán képviselő úrhoz, és kértük, hogy a számára megküldött bizonyítékok áttekintése után közöljön helyreigazítást az ügy kapcsán, ám ezt nem tette meg -, a közvélemény pontos és tényszerű tájékoztatása érdekében az alábbiakat kívánjuk rögzíteni - írta a Eger vagyonkezelő cége, az EVAT Zrt. közleményben. Ezek azok a faházak, amik a Dobó téren szoktak állni a rendezvények idején, például az Eger Advent idején is.
A következőkről tájékoztatták portálunkat a Dobó téri faházakkal kapcsolatban:
- Az érintett faházakat 2025. február 28-án szabályosan dokumentált, a tárgyi faházak ellenőrzésével járó átadás-átvételi folyamat keretében vette át Társaságunk – Eger önkormányzatának közbeiktatásával - az Egri Kulturális és Művészeti Központtól (EKMK). Az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz készült fotódokumentáció – amelyet közleményünk mellé csatolunk – egyértelműen bizonyítja, hogy a hivatkozott bejegyzés szerinti faházak állapota ekkor már jelentős mértékben leromlott volt. Az érintett faházakról Domán képviselő úr által most közzétett képeken látható állapot lényegében megegyezik az átadáskori állapottal. A faházakban például soha nem voltak beépített fűtőtestek, így az ezek „kitépésére” vonatkozó állítás tényszerűen nem igaz.
- A szűkös gazdasági környezet és a költséghatékonyság érdekében 2025 áprilisában az EVAT Zrt. munkatársai önkéntes munkájával több ütemben karbantartási és felújítási munkákat végeztünk a faházakon – beleértve a festést, szerkezeti javításokat és kisebb állagmegóvási beavatkozásokat. Ennek köszönhetően a rendezvényszezon kezdetére a faházállomány kétharmada megfelelő állapotba került, és elsőként az Egri Csillag Weekend, majd több más nagyrendezvény is sikeresen zajlott le ezek használatával. Fontos kiemelni, hogy - szintén a költséghatékonyság érdekében - a rendezvényeket megelőzően a legtöbb esetben a Rendezvényszervező Divízió munkatársai végzik el a szükséges karbantartási feladatokat, azt követően a házakat minden esetben megfelelő állapotban adják át a kiállítók részére.
- Továbbá: az átvételt követően a Társaságunk tudomására jutott, hogy hajléktalan személyek költöztek be néhány faházba. Egyes esetekben mindezt a zárak megrongálása nélkül tették meg, ami arra utal, hogy ezek az illetéktelen személyek valamilyen kérdéses módon, már korábban kulcsokat szerezhettek a házakhoz. A rongálások és jogosulatlan használat miatt az EVAT Zrt. haladéktalanul őrzés-védelmet rendelt el az érintett területre, amelynek kezelése egyébként az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének (EKVI) hatáskörébe tartozik. Az őrzés ideje alatt személyi sérüléssel járó támadás történt egy személy- és vagyonőr ellen, amikor ismeretlenek üzemanyag segítségével megpróbálták felgyújtani a faházakat. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, a sérültet a mentők kórházba szállították. Az esetről készült jegyzőkönyvek és látleletek rendelkezésre állnak.
– Az EVAT Zrt. elkötelezett abban, hogy a rábízott önkormányzati vagyont felelősen, átláthatóan és szakszerűen kezelje. Társaságunk a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten mindent megtesz a közvagyon megóvásáért, a városi rendezvények biztonságos lebonyolításáért és az eszközök megfelelő állapotának biztosításáért. Ahogyan tettük ezt eddig, a jövőben is arra kérünk minden közéleti szereplőt és érdeklődőt, hogy a pontos és felelős tájékoztatás érdekében kérdéseikkel, észrevételeikkel elsőként forduljanak közvetlenül Társaságunkhoz. Kollégáink készséggel állnak nem csak a választott tisztviselők, de bármely egri lakos rendelkezésére – írták.
(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk/Heol.hu)
