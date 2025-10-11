Az őrt is megtámadta, miután feltörte a Dobó téri faházakat

Pénteken megjelent Domán Dániel képviselő úr Facebook-oldalán egy félrevezető bejegyzés, amely az önkormányzati tulajdonú, rendezvényeken használt faházak állapotával kapcsolatban fogalmaz meg kritikát. Miután a bejegyzés megjelenését követően elsőként közvetlenül fordultunk Domán képviselő úrhoz, és kértük, hogy a számára megküldött bizonyítékok áttekintése után közöljön helyreigazítást az ügy kapcsán, ám ezt nem tette meg -, a közvélemény pontos és tényszerű tájékoztatása érdekében az alábbiakat kívánjuk rögzíteni - írta a Eger vagyonkezelő cége, az EVAT Zrt. közleményben. Ezek azok a faházak, amik a Dobó téren szoktak állni a rendezvények idején, például az Eger Advent idején is.

Lefestették a faházakat, amik a Dobó téren szoktak állni Fotó: EVAT Zrt.

A következőkről tájékoztatták portálunkat a Dobó téri faházakkal kapcsolatban:

Az érintett faházakat 2025. február 28-án szabályosan dokumentált, a tárgyi faházak ellenőrzésével járó átadás-átvételi folyamat keretében vette át Társaságunk – Eger önkormányzatának közbeiktatásával - az Egri Kulturális és Művészeti Központtól (EKMK). Az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz készült fotódokumentáció – amelyet közleményünk mellé csatolunk – egyértelműen bizonyítja, hogy a hivatkozott bejegyzés szerinti faházak állapota ekkor már jelentős mértékben leromlott volt. Az érintett faházakról Domán képviselő úr által most közzétett képeken látható állapot lényegében megegyezik az átadáskori állapottal. A faházakban például soha nem voltak beépített fűtőtestek, így az ezek „kitépésére” vonatkozó állítás tényszerűen nem igaz.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!