Csak kevesen hiszik el Mariska néniről, hogy elmúlt 90 éves

A 90. születésnapján köszöntötték a domoszlói Farkas Vilmosnét a napokban, számolt be portálunknak Paulenka Richárd polgármester.

A domoszlói Farkas Vilmosné, Mariska néni és Paulenka Richárd a köszöntéskor

Forrás: Domoszlói Művelődés / Facebook

A domoszlói Mariska néni 90 évesen is tele van energiával

– Mariska néni házába belépve az otthon melege, friss péksütemény, rendezett környezet és hatalmas szeretet fogadott bennünket. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 90 év energiája összpontosul Mariska néniben. Irigylésre méltó az az életigenlés, ahogy a mindennapjait éli. Látogatásunkkor többször könny szökött a szemébe az elérzékenyüléstől, de mindvégig hatalmas és őszinte mosollyal az arcán adott hangot a köszöntés okozta örömének. Sajnos a hallása már nem annyira jó, hogy gördülékenyen tudjon kommunikálni, de ez talán őt annyira nem is zavarja. Elmondta, hogy amikor csak teheti, tevékenykedik. Süt, főz, udvart tart rendben, és a háza előtt elhaladókkal szívesen beszélget. Az erdő felé sétáló turisták gyakran megállnak a kapujában, hogy néhány szót váltsanak vele, és mindannyian elcsodálkoznak, ha Mariska néni elmondja nekik, ő bizony már elmúlt 90 éves – részletezte a polgármester.