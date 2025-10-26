október 26., vasárnap

Csak kevesen hiszik el Mariska néniről, hogy elmúlt 90 éves

Címkék#születésnapi köszöntés#Paulenka Richárd#90 éves

Farkas Vilmosnét köszöntötte a 90. születésnapja alkalmából a lakóhelye polgármestere. A domoszlói Mariska néni sok évet latagadhatna az életkorából.

Szabó István

A 90. születésnapján köszöntötték a domoszlói Farkas Vilmosnét a napokban, számolt be portálunknak Paulenka Richárd polgármester. 

A domoszlói Farkas Vilmosné, Mariska néni és Paulenka Richárd a köszöntéskor
A domoszlói Farkas Vilmosné, Mariska néni és Paulenka Richárd a köszöntéskor
Forrás: Domoszlói Művelődés / Facebook

A domoszlói Mariska néni 90 évesen is tele van energiával

– Mariska néni házába belépve az otthon melege, friss péksütemény, rendezett környezet és hatalmas szeretet fogadott bennünket. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 90 év energiája összpontosul Mariska néniben. Irigylésre méltó az az életigenlés, ahogy a mindennapjait éli. Látogatásunkkor többször könny szökött a szemébe az elérzékenyüléstől, de mindvégig hatalmas és őszinte mosollyal az arcán adott hangot a köszöntés okozta örömének. Sajnos a hallása már nem annyira jó, hogy gördülékenyen tudjon kommunikálni, de ez talán őt annyira nem is zavarja. Elmondta, hogy amikor csak teheti, tevékenykedik. Süt, főz, udvart tart rendben, és a háza előtt elhaladókkal szívesen beszélget. Az erdő felé sétáló turisták gyakran megállnak a kapujában, hogy néhány szót váltsanak vele, és mindannyian elcsodálkoznak, ha Mariska néni elmondja nekik, ő bizony már elmúlt 90 éves – részletezte a polgármester.   

– Ez a szép kor egyáltalán nem látszik Mariska nénin. Telve energiával és jókedvvel éli mindennapjait. Azt mondja, még szeretne pár évig élni, hogy minél tovább láthassa gyermekeit, unokáit. A látogatásunkat lánya, Katalin segítette, akinek ezúton is hatalmas köszönettel tartozunk. Drága Mariska néni! A jó Isten éltesse még nagyon sokáig erőben, egészségben és ugyanabban a jókedvben, ahogy bennünket fogadott – fogalmazott Paulenka Richárd.

 

