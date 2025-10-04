október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dubai

1 órája

Az év slágere most már a Lidl polcain is megtalálható, ráadásul kedvező áron

Címkék#csokoládé#Lidl#Dubai csoki#TikTok Shop#sláger

A Lidl legújabb csokoládé különlegessége most már nemcsak online, hanem a hevesi üzletek polcain is megtalálható. A dubai csokoládé még 2024-ben indult világhódító útjára, és a legújabb változatát most már az áruházlánc polcain is megtalálod.

Heol.hu

Minden csütörtökön akciót hirdet a Lidl, legújabb szórólapjukon pedig ezúttal a csokié lett a főszerep. Az áruházlánc több csokoládét is roppant kedvező áron árul, köztük 2025 slágerét, a dubai csokoládét is. A Lidl saját gyártású dubaji stílusú csokoládéja sokáig csak online volt elérhető, de ennek ellenére is úgy vették, mint a cukrot, az édesség különlegesség pedig ősztől már a boltokban is elérhető. Az üzletláncnak Egerben is több boltja van, de van Gyöngyösön, Hevesen és Hatvanban is üzletük.

Akciós lesz a dubai csokoládé a Lidlben.
Forrás: beol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A dubai csokoládé kétségtelenül 2025 egyik legfelkapottabb édességévé vált. A csoki 2024-ben robbant be a köztudatba, elsősorban a TikTok közösségi média platformon keresztül, ahol milliók osztották meg és kedvelték a róla készült videókat. Ez a különleges tejcsokoládé pisztáciakrémmel és ropogós filo tésztával készült töltelékkel azonnali szenzációvá vált, gasztronómiai jelenséggé nőtte ki magát a világ számos pontján.

Az Origo összefoglalója szerint a Lidl márciusban a TikTok Shop-on debütált a saját J.D. Gross Dubai stílusú csokoládéjával, amely annyira népszerű volt, hogy az online webshopban percenként 72 darabot vásároltak belőle. Az édesség ősztől már a Lidl üzleteiben is megvásárolható, ahol jóval kedvezőbb áron kínálják, mint az internetes webshopokban, ahol a termék ára 4-7 ezer forint között mozog. Bár a termék bolti ára majdnem 2000 forint, így sem számít olcsónak, jóval megfizethetőbb, mint ha interneten vásárolnád meg.

A felkapott dubai csokoládén kívül a Fin Carré Tejcsokoládé és a Kinder csoki is akciós lesz október másodika és nyolcadika között a Lidlben.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből:

 

