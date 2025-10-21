3 órája
Borzasztó: szerencsétlen hevesi néni temetésre félretett pénzét vitte el a lefolyó
Sokan válnak csalás áldozatává. Különféle módokon próbálnak pénzt szerezni az interneten, telefonon keresztül, és egyre jobban elterjednek a duguláselhárító csalók is, akik csak tessék-lássék csinálják meg a munkát és elképesztő összegekkel nyúlják le a gyanútlan ügyfelet.
Heves vármegyében is egyre több a duguláselhárító csaló. Jellemzően jó ajánlattal állnak elő, a munkájukért elkért összeg azonban az egeket veri. Szakembert kérdeztünk hogy mire figyeljünk, ha nem akarunk az áldozatukká válni.
Jellemzően idős emberek az áldozatok
Tietze Nándor ostorosi duguláselhárító a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy országosan elterjedtek a csalók. Több történetet is elmesélt, mindegyik esetben rengeteg pénzzel károsítottak meg jellemzően idős embereket.
– Januárban egy ismerősöm, mivel aznap nem dolgoztam, nem tudott elérni, így interneten keresgélt és talált egy weboldalt. Felhívta az ott megadott telefonszámot, de az illető azt mondta, hogy ő nem tud kimenni, egy kollégája telefonszámát megadta, ő ment ki végül – részletezte a szakember.
Elmondása szerint a férfi végül több mint 430 ezer forintot kért a munkájáért, de két hét múlva hívta Nándort, hogy nézze már meg, a lefolyót, mert nem jó. A csaló számlát is adott az átvett pénzről.
Szeptemberben Bükkszéken egy idős házaspárt is átvertek. A néni 86, a bácsi 92 éves, 504 ezer forintot kértek tőlük, de természetesen újra kellett csináltatni a munkát
– mondta Tietze Nándor.
Hozzátette, hogy ebben az esetben egy olyan munkalapot írtak alá, amelyben szerepelt, hogy 3 havi garanciát vállalnak a munkájukért, a néni fel is hívta őket, hogy csinálják újra a munkát.
Az illető azt mondta, hogy amikor ott voltak, jó volt, de ha akarja, kimennek megnézni újabb 200 ezer forintért. A néni mondta, hogy ne menjenek, már az előzőt is a temetésére félretett pénzéből fizette, nincs rá ennyi
– mondta Nándor, aki végül megoldotta a dolgot.
Elmondta, hogy Egerben is volt nemrég ilyen eset, amikor egy nő 170 ezret fizetett, majd egy hét múlva a probléma újra fennállt.
– Az a gond, hogy jellemzően idősekkel tudják ezt megcsinálni. Ha 2-3 keménykötésű fiatalember odaáll egy beteg, idős ember fölé, akkor nem nagyon mer vitatkozni, hogy sokallja a fizetnivalót, kifizeti. Sokszor meg is félemlítik őket – fogalmazott Tietze Nándor.
Honnan jönnek és mi a módszerük?
Tietze Nándor hozzátette, hogy jellemzően Budapest és Érd környékéről, valamint a Nyírségből érkeznek a csalók, és nem lehet kezdeni velük semmit, mert számlát adnak, ami miatt védve vannak.
Érdemes a Gazdasági Versenyhivatalnál és a NAV-nál jelenteni az ilyen eseteket, hátha előbb-utóbb történik is valami
– javasolta a szakember.
Elmagyarázta, hogy kétféle tevékenységi körben lehet duguláselhárítást végezni, az egyik megnevezése szennyvízkezelés és duguláselhárítás, ehhez nem kell szakképesítés, de csak külső területen végezhet munkát. A másik eset a csőhálózat- és vízvezetékszerelő, nekik már kell végzettség, és ők csak lakásban dolgozhatnak. A csalók rendszerint az első esetre hivatkozva dolgoznak.
– Nagy kifinomultan csinálják, hamis weboldalakat hoznak létre, amelyeken jellemzően egy telefonszámon kívül semmit nem tüntetnek fel, se a vállalkozó nevét, sem az adószámot, sem a telephelyet. Az áraik pedig kifejezetten kedvezőek. Aztán kiderül, hogy ÁFA nélküli árat tüntettek fel, méterre dolgoznak – magyarázta Tietze Nándor.
Elmondta, hogy van olyan eset, amikor hiába mondja meg fixen, hogy mennyibe fog kerülni, mert közbejön valami, történik valami, de azt az ügyfél is látja, hogy nem a terv szerint alakul a dolog. De ebben az esetben sem lesz az előzetesen például 30 ezerre becsült munkából 100 ezer fölötti ár.
Ezeket a csalókat nem érdekli, hogy nincs jól elvégezve a munka, mert úgy vannak vele, hogy jó sok pénzt legomboltak az ügyfélről, nem fogja visszahívni őket, hogy megint fizethessen
– fogalmazott.
Tietze Nándor kitért arra is, hogy az a kft., amelynél ezek a csalók dolgoznak, működik egy ideig, aztán bedől, és arra nincs lehetőség, hogy ez után felelősségre vonják. Aztán új kft.-t hoznak létre és folytatják, mint addig.
Mit tehetünk a duguláselhárító csalók ellen?
A szakember tanácsokat is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk elkerülni a duguláselhárító csalókat.
– Amennyiben dugulás-elhárítót kell hívni egy ingatlanba, a legjobb, ha közvetlen rokontól, ismerőstől kérnek ajánlatot, akinél már volt dugulás. Ha jó szívvel ajánlanak valakit, akkor annak a munkájával, és az áraival valószínűleg meg voltak elégedve. Szerelvényboltokban is tudnak megbízható duguláselhárítókat ajánlani – fogalmazott.
Hozzátette, hogy ha a neten keresgélünk, akkor csak olyan weboldalról hívjunk telefonon valakit, ahol a weboldalon fel van tüntetve a vállalkozó, vagy a cég minden adata. Neve, elérhetőségek, (telefon, e-mail), székhely, adószám, stb. Amennyiben ezek nem találhatóak meg, úgy véletlenül se hívjuk fel.
Ha vannak árak feltüntetve, úgy jól nézzék meg, hogy mi van feltüntetve. Munkákra, vagy méterre kell fizetni? Van e külön kiszállási, szerelési díj? Van e ÁFA, vagy nincs? Amennyiben méterre van megadva a munkadíj, úgy szerintem nem is érdemes felhívni. A megrendelő nem tudja ellenőrizni, hogy hány métert kellett megkotorni. Lehet, hogy már 3 méternél megoldódott a probléma, de ha a "szaki" azt mondja, hogy 17 méternél volt a gond, akkor annyira is fogja írni a számlát, és nem a 3 méterről
– figyelmeztet Tietze Nándor.
Kiemelte azt is, hogy fontos kérdés, hogy honnan jön az elhárító. Pestről, Érdről és még messzebbről is eljönnek Eger és környékére, jó magas kiszállási díjért.
– Telefonon mindig egyeztessék a tól-ig árakat, mennyire lehet számítani az adott munkánál. Természetesen ez a munka során, lehet, hogy módosul, mert kiderül, hogy teljesen más a hiba, és annak elhárítási módja, mint amit a telefonon mondott a megrendelő. De ez a ritkább eset. Ezt még ott a helyszínen is át lehet beszélni – emelte ki a szakember.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a telefonos megbeszélés során kérdezzünk rá arra is, hogy tud e számlát adni a dugulás-elhárító. Sok esetben, ha van lakásbiztosítás, a biztosító fizet a számlára.
