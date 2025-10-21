Borzasztó: szerencsétlen hevesi néni temetésre félretett pénzét vitte el a lefolyó

Heves vármegyében is egyre több a duguláselhárító csaló. Jellemzően jó ajánlattal állnak elő, a munkájukért elkért összeg azonban az egeket veri. Szakembert kérdeztünk hogy mire figyeljünk, ha nem akarunk az áldozatukká válni.

Egyre több a duguláselhárító csaló, nem árt utánajárni, kit hívunk, ha baj van

Jellemzően idős emberek az áldozatok

Tietze Nándor ostorosi duguláselhárító a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy országosan elterjedtek a csalók. Több történetet is elmesélt, mindegyik esetben rengeteg pénzzel károsítottak meg jellemzően idős embereket.

– Januárban egy ismerősöm, mivel aznap nem dolgoztam, nem tudott elérni, így interneten keresgélt és talált egy weboldalt. Felhívta az ott megadott telefonszámot, de az illető azt mondta, hogy ő nem tud kimenni, egy kollégája telefonszámát megadta, ő ment ki végül – részletezte a szakember.

Elmondása szerint a férfi végül több mint 430 ezer forintot kért a munkájáért, de két hét múlva hívta Nándort, hogy nézze már meg, a lefolyót, mert nem jó. A csaló számlát is adott az átvett pénzről.

Szeptemberben Bükkszéken egy idős házaspárt is átvertek. A néni 86, a bácsi 92 éves, 504 ezer forintot kértek tőlük, de természetesen újra kellett csináltatni a munkát

– mondta Tietze Nándor.

Hozzátette, hogy ebben az esetben egy olyan munkalapot írtak alá, amelyben szerepelt, hogy 3 havi garanciát vállalnak a munkájukért, a néni fel is hívta őket, hogy csinálják újra a munkát.

Az illető azt mondta, hogy amikor ott voltak, jó volt, de ha akarja, kimennek megnézni újabb 200 ezer forintért. A néni mondta, hogy ne menjenek, már az előzőt is a temetésére félretett pénzéből fizette, nincs rá ennyi

– mondta Nándor, aki végül megoldotta a dolgot.

Elmondta, hogy Egerben is volt nemrég ilyen eset, amikor egy nő 170 ezret fizetett, majd egy hét múlva a probléma újra fennállt.

– Az a gond, hogy jellemzően idősekkel tudják ezt megcsinálni. Ha 2-3 keménykötésű fiatalember odaáll egy beteg, idős ember fölé, akkor nem nagyon mer vitatkozni, hogy sokallja a fizetnivalót, kifizeti. Sokszor meg is félemlítik őket – fogalmazott Tietze Nándor.

