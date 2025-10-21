október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átverés

3 órája

Borzasztó: szerencsétlen hevesi néni temetésre félretett pénzét vitte el a lefolyó

Címkék#Tietze Nándor#duguláselhárító#csalás

Sokan válnak csalás áldozatává. Különféle módokon próbálnak pénzt szerezni az interneten, telefonon keresztül, és egyre jobban elterjednek a duguláselhárító csalók is, akik csak tessék-lássék csinálják meg a munkát és elképesztő összegekkel nyúlják le a gyanútlan ügyfelet.

Elek Andrea

Heves vármegyében is egyre több a duguláselhárító csaló. Jellemzően jó ajánlattal állnak elő, a munkájukért elkért összeg azonban az egeket veri. Szakembert kérdeztünk hogy mire figyeljünk, ha nem akarunk az áldozatukká válni.

Egyre több a duguláselhárító csaló, nem árt utánajárni, kit hívunk, ha baj van
Egyre több a duguláselhárító csaló, nem árt utánajárni, kit hívunk, ha baj van
Forrás: Shutterstock

Jellemzően idős emberek az áldozatok

Tietze Nándor ostorosi duguláselhárító a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy országosan elterjedtek a csalók. Több történetet is elmesélt, mindegyik esetben rengeteg pénzzel károsítottak meg jellemzően idős embereket.

– Januárban egy ismerősöm, mivel aznap nem dolgoztam, nem tudott elérni, így interneten keresgélt és talált egy weboldalt. Felhívta az ott megadott telefonszámot, de az illető azt mondta, hogy ő nem tud kimenni, egy kollégája telefonszámát megadta, ő ment ki végül – részletezte a szakember.

Elmondása szerint a férfi végül több mint 430 ezer forintot kért a munkájáért, de két hét múlva hívta Nándort, hogy nézze már meg, a lefolyót, mert nem jó. A csaló számlát is adott az átvett pénzről.

Szeptemberben Bükkszéken egy idős házaspárt is átvertek. A néni 86, a bácsi 92 éves, 504 ezer forintot kértek tőlük, de természetesen újra kellett csináltatni a munkát

– mondta Tietze Nándor.

Hozzátette, hogy ebben az esetben egy olyan munkalapot írtak alá, amelyben szerepelt, hogy 3 havi garanciát vállalnak a munkájukért, a néni fel is hívta őket, hogy csinálják újra a munkát.

Az illető azt mondta, hogy amikor ott voltak, jó volt, de ha akarja, kimennek megnézni újabb 200 ezer forintért. A néni mondta, hogy ne menjenek, már az előzőt is a temetésére félretett pénzéből fizette, nincs rá ennyi

– mondta Nándor, aki végül megoldotta a dolgot.

Elmondta, hogy Egerben is volt nemrég ilyen eset, amikor egy nő 170 ezret fizetett, majd egy hét múlva a probléma újra fennállt.

– Az a gond, hogy jellemzően idősekkel tudják ezt megcsinálni. Ha 2-3 keménykötésű fiatalember odaáll egy beteg, idős ember fölé, akkor nem nagyon mer vitatkozni, hogy sokallja a fizetnivalót, kifizeti. Sokszor meg is félemlítik őket – fogalmazott Tietze Nándor.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Honnan jönnek és mi a módszerük?

Tietze Nándor hozzátette, hogy jellemzően Budapest és Érd környékéről, valamint a Nyírségből érkeznek a csalók, és nem lehet kezdeni velük semmit, mert számlát adnak, ami miatt védve vannak.

Érdemes a Gazdasági Versenyhivatalnál és a NAV-nál jelenteni az ilyen eseteket, hátha előbb-utóbb történik is valami

– javasolta a szakember.

Elmagyarázta, hogy kétféle tevékenységi körben lehet duguláselhárítást végezni, az egyik megnevezése  szennyvízkezelés és duguláselhárítás, ehhez nem kell szakképesítés, de csak külső területen végezhet munkát. A másik eset a csőhálózat- és vízvezetékszerelő, nekik már kell végzettség, és ők csak lakásban dolgozhatnak. A csalók rendszerint az első esetre hivatkozva dolgoznak.

– Nagy kifinomultan csinálják, hamis weboldalakat hoznak létre, amelyeken jellemzően egy telefonszámon kívül semmit nem tüntetnek fel, se a vállalkozó nevét, sem az adószámot, sem a telephelyet. Az áraik pedig kifejezetten kedvezőek. Aztán kiderül, hogy ÁFA nélküli árat tüntettek fel, méterre dolgoznak – magyarázta Tietze Nándor.

Elmondta, hogy van olyan eset, amikor hiába mondja meg fixen, hogy mennyibe fog kerülni, mert közbejön valami, történik valami, de azt az ügyfél is látja, hogy nem a terv szerint alakul a dolog. De ebben az esetben sem lesz az előzetesen például 30 ezerre becsült munkából 100 ezer fölötti ár.

Ezeket a csalókat nem érdekli, hogy nincs jól elvégezve a munka, mert úgy vannak vele, hogy jó sok pénzt legomboltak az ügyfélről, nem fogja visszahívni őket, hogy megint fizethessen

– fogalmazott.

Tietze Nándor kitért arra is, hogy az a kft., amelynél ezek a csalók dolgoznak, működik egy ideig, aztán bedől, és arra nincs lehetőség, hogy ez után felelősségre vonják. Aztán új kft.-t hoznak létre és folytatják, mint addig.

Mit tehetünk a duguláselhárító csalók ellen?

A szakember tanácsokat is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk elkerülni a duguláselhárító csalókat. 

– Amennyiben dugulás-elhárítót kell hívni egy ingatlanba, a legjobb, ha közvetlen rokontól, ismerőstől kérnek ajánlatot, akinél már volt dugulás. Ha jó szívvel ajánlanak valakit, akkor annak a munkájával, és az áraival valószínűleg meg voltak elégedve. Szerelvényboltokban is tudnak megbízható duguláselhárítókat ajánlani – fogalmazott.

Hozzátette, hogy ha a neten keresgélünk, akkor csak olyan weboldalról hívjunk telefonon valakit, ahol a weboldalon fel van tüntetve a vállalkozó, vagy a cég minden adata. Neve, elérhetőségek, (telefon, e-mail), székhely, adószám, stb. Amennyiben ezek nem találhatóak meg, úgy véletlenül se hívjuk fel.

Ha vannak árak feltüntetve, úgy jól nézzék meg, hogy mi van feltüntetve. Munkákra, vagy méterre kell fizetni? Van e külön kiszállási, szerelési díj? Van e ÁFA, vagy nincs? Amennyiben méterre van megadva a munkadíj, úgy szerintem nem is érdemes felhívni. A megrendelő nem tudja ellenőrizni, hogy hány métert kellett megkotorni. Lehet, hogy már 3 méternél megoldódott a probléma, de ha a "szaki" azt mondja, hogy 17 méternél volt a gond, akkor annyira is fogja írni a számlát, és nem a 3 méterről

– figyelmeztet Tietze Nándor.

Kiemelte azt is, hogy fontos kérdés, hogy honnan jön az elhárító. Pestről, Érdről és még messzebbről is eljönnek Eger és környékére, jó magas kiszállási díjért.

– Telefonon mindig egyeztessék a tól-ig árakat, mennyire lehet számítani az adott munkánál. Természetesen ez a munka során, lehet, hogy módosul, mert kiderül, hogy teljesen más a hiba, és annak elhárítási módja, mint amit a telefonon mondott a megrendelő. De ez a ritkább eset. Ezt még ott a helyszínen is át lehet beszélni – emelte ki a szakember.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a telefonos megbeszélés során kérdezzünk rá arra is, hogy tud e számlát adni a dugulás-elhárító. Sok esetben, ha van lakásbiztosítás, a biztosító fizet a számlára.

Nemrég arról írtunk, hogy csalók próbálkoztak a siroki polgármesternél:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu