Ellátás

1 órája

Új korszak a beutalóknál: így lehet mostantól szakrendelésre menni

Változás történt a járóbeteg-ellátásban október 1-től. Életbe lép az e-beutaló, amely a papír alapú változatot váltja.

Október 1-től a beutalóköteles járóbeteg szakellátásokat  – október 1-je után kiállított beutalók esetében – már csak e-beutalóval tudják majd igénybe venni a páciensek, közölte a Heol.hu-val dr. Orosz Krisztina, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet rendelőintézeti vezetője. Közlése szerint a korábban papíralapon kiállított beutalók továbbra is érvényesek.

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

Az e-beutalót már nem kell nyomtatni

A rendelőintézeti vezető hozzátette, hogy az e-beutaló abban különbözik a megszokott papír alapú beutalótól, hogy kiállítása elektronikusan az EESZT-n keresztül történik, nem szükséges hozzá papír kitöltése, nyomtatása. Így a betegek már a beutalóköteles szakrendelésekre is tudnak maguknak gyorsan és kényelmesen akár otthonról is időpontot foglalni az Egészségablak alkalmazáson keresztül. Fontos hangsúlyozni, hogy azoknak a betegeknek, akik nem használnak digitális eszközöket, lehetőségük van az orvostól, a beutalás tényét és adatait tartalmazó papíralapú igazolást kérni. Az e-beutaló és konkrét előjegyzési időpont esetén is kell sorszámot húzni a pácienseknek a szakrendelőben elhelyezett sorszám nyomtató automatákból.

Beutalóköteles járóbeteg-szakellátás szakrendelései:

  • Allergológia és klinikai immunológiai szakrendelés
  • Belgyógyászati szakrendelés
  • Diabetológiai szakrendelés és gondozó
  • EKG szakrendelés
  • Endokrinológiai szakrendelés
  • Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
  • Gasztroenterológiai szakrendelés,
  • Geriátriai Ambulancia
  • Gyermek neurológiai szakrendelés
  • Gyermek pulmonológiai szakrendelés
  • Gyermek szakrendelés
  • Gyermekultrahang
  • Gyógymasszázs
  • Gyógytorna
  • Hepatológiai és Lyme szakrendelés
  • Hypertonia szakrendelés
  • Kardiológiai szakrendelés
  • Kézsebészeti szakrendelés
  • Koraszülött – Újszülött utógondozás
  • Központi Laboratórium (papír alapú beutaló)
  • Központi Radiológia – CT
  • Központi Radiológia – Mammográfia (klinikai)
  • Központi Radiológia – Mammográfia (szűrő-vizsgálat)
  • Központi Radiológia – Röntgen
  • Központi Radiológia – Ultrahang
  • Laboratórium (papír alapú beutaló)
  • Lipidológiai szakrendelés
  • Mikrobiológiai Laboratórium (papír alapú beutaló)
  • Neurológiai szakrendelés
  • Nőgyógyászat – Terhességi és nőgyógyászati UH
  • Ortopédiai szakrendelés
  • Rehabilitációs ambulancia
  • Reumatológiai szakrendelés
  • Sebészet – Colo-proctologiai szakrendelés
  • Sebészet – Érsebészeti szakrendelés
  • Szívelégtelenség szakrendelés
  • Traumatológiai szakrendelés (Beutaló: előzetes megjelenést igazoló szakellátási lapon feltüntetve)
  • Térdsebészeti szakrendelés
  • Tüdőgyógyászati szakrendelés
  • Tüdőgyógyászati szűrés
  • Vállsebészeti szakrendelés
  • Vesebeteg szakrendelés (Nephrológia)

Nem beutaló köteles szakrendelések:

  • Általános sebészeti szakrendelés
  • Dietetikai szaktanácsadó
  • Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés
  • Nőgyógyászat – CSNT
  • Nőgyógyászati szakrendelés
  • Onkológia szakrendelés és gondozás
  • Pszichiátria – Mentalhygienes Gondozó
  • Sebészet – Általános sebészeti szakrendelés
  • Szemészet – Gyermek szemészet
  • Szemészet szakrendelés és ambulancia
  • Urológia szakrendelés

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások:

  • Aneszteziológiai szakrendelés
  • Audiológia
  • BERA (objektív hallásvizsgálat), ENG vizsgálat
  • EEG (agy elektromos aktivitását méri)
  • Elektrofiziológia – kiváltott válasz vizsgálatok (VEP-SEP, ABR, Rep. stim.)
  • Neuroszonológiai gondozás: Nyaki Erek Color Duplex UH

 

 

