Új korszak a beutalóknál: így lehet mostantól szakrendelésre menni
Változás történt a járóbeteg-ellátásban október 1-től. Életbe lép az e-beutaló, amely a papír alapú változatot váltja.
Október 1-től a beutalóköteles járóbeteg szakellátásokat – október 1-je után kiállított beutalók esetében – már csak e-beutalóval tudják majd igénybe venni a páciensek, közölte a Heol.hu-val dr. Orosz Krisztina, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet rendelőintézeti vezetője. Közlése szerint a korábban papíralapon kiállított beutalók továbbra is érvényesek.
Az e-beutalót már nem kell nyomtatni
A rendelőintézeti vezető hozzátette, hogy az e-beutaló abban különbözik a megszokott papír alapú beutalótól, hogy kiállítása elektronikusan az EESZT-n keresztül történik, nem szükséges hozzá papír kitöltése, nyomtatása. Így a betegek már a beutalóköteles szakrendelésekre is tudnak maguknak gyorsan és kényelmesen akár otthonról is időpontot foglalni az Egészségablak alkalmazáson keresztül. Fontos hangsúlyozni, hogy azoknak a betegeknek, akik nem használnak digitális eszközöket, lehetőségük van az orvostól, a beutalás tényét és adatait tartalmazó papíralapú igazolást kérni. Az e-beutaló és konkrét előjegyzési időpont esetén is kell sorszámot húzni a pácienseknek a szakrendelőben elhelyezett sorszám nyomtató automatákból.
Beutalóköteles járóbeteg-szakellátás szakrendelései:
- Allergológia és klinikai immunológiai szakrendelés
- Belgyógyászati szakrendelés
- Diabetológiai szakrendelés és gondozó
- EKG szakrendelés
- Endokrinológiai szakrendelés
- Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
- Gasztroenterológiai szakrendelés,
- Geriátriai Ambulancia
- Gyermek neurológiai szakrendelés
- Gyermek pulmonológiai szakrendelés
- Gyermek szakrendelés
- Gyermekultrahang
- Gyógymasszázs
- Gyógytorna
- Hepatológiai és Lyme szakrendelés
- Hypertonia szakrendelés
- Kardiológiai szakrendelés
- Kézsebészeti szakrendelés
- Koraszülött – Újszülött utógondozás
- Központi Laboratórium (papír alapú beutaló)
- Központi Radiológia – CT
- Központi Radiológia – Mammográfia (klinikai)
- Központi Radiológia – Mammográfia (szűrő-vizsgálat)
- Központi Radiológia – Röntgen
- Központi Radiológia – Ultrahang
- Laboratórium (papír alapú beutaló)
- Lipidológiai szakrendelés
- Mikrobiológiai Laboratórium (papír alapú beutaló)
- Neurológiai szakrendelés
- Nőgyógyászat – Terhességi és nőgyógyászati UH
- Ortopédiai szakrendelés
- Rehabilitációs ambulancia
- Reumatológiai szakrendelés
- Sebészet – Colo-proctologiai szakrendelés
- Sebészet – Érsebészeti szakrendelés
- Szívelégtelenség szakrendelés
- Traumatológiai szakrendelés (Beutaló: előzetes megjelenést igazoló szakellátási lapon feltüntetve)
- Térdsebészeti szakrendelés
- Tüdőgyógyászati szakrendelés
- Tüdőgyógyászati szűrés
- Vállsebészeti szakrendelés
- Vesebeteg szakrendelés (Nephrológia)
Nem beutaló köteles szakrendelések:
- Általános sebészeti szakrendelés
- Dietetikai szaktanácsadó
- Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés
- Nőgyógyászat – CSNT
- Nőgyógyászati szakrendelés
- Onkológia szakrendelés és gondozás
- Pszichiátria – Mentalhygienes Gondozó
- Sebészet – Általános sebészeti szakrendelés
- Szemészet – Gyermek szemészet
- Szemészet szakrendelés és ambulancia
- Urológia szakrendelés
Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások:
- Aneszteziológiai szakrendelés
- Audiológia
- BERA (objektív hallásvizsgálat), ENG vizsgálat
- EEG (agy elektromos aktivitását méri)
- Elektrofiziológia – kiváltott válasz vizsgálatok (VEP-SEP, ABR, Rep. stim.)
- Neuroszonológiai gondozás: Nyaki Erek Color Duplex UH
