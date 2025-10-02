Új korszak a beutalóknál: így lehet mostantól szakrendelésre menni

Október 1-től a beutalóköteles járóbeteg szakellátásokat – október 1-je után kiállított beutalók esetében – már csak e-beutalóval tudják majd igénybe venni a páciensek, közölte a Heol.hu-val dr. Orosz Krisztina, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet rendelőintézeti vezetője. Közlése szerint a korábban papíralapon kiállított beutalók továbbra is érvényesek.

Októberen 1-től a beutalók szerepét az e-beutaló veszi át

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

Az e-beutalót már nem kell nyomtatni

A rendelőintézeti vezető hozzátette, hogy az e-beutaló abban különbözik a megszokott papír alapú beutalótól, hogy kiállítása elektronikusan az EESZT-n keresztül történik, nem szükséges hozzá papír kitöltése, nyomtatása. Így a betegek már a beutalóköteles szakrendelésekre is tudnak maguknak gyorsan és kényelmesen akár otthonról is időpontot foglalni az Egészségablak alkalmazáson keresztül. Fontos hangsúlyozni, hogy azoknak a betegeknek, akik nem használnak digitális eszközöket, lehetőségük van az orvostól, a beutalás tényét és adatait tartalmazó papíralapú igazolást kérni. Az e-beutaló és konkrét előjegyzési időpont esetén is kell sorszámot húzni a pácienseknek a szakrendelőben elhelyezett sorszám nyomtató automatákból.

Beutalóköteles járóbeteg-szakellátás szakrendelései:

Allergológia és klinikai immunológiai szakrendelés

Belgyógyászati szakrendelés

Diabetológiai szakrendelés és gondozó

EKG szakrendelés

Endokrinológiai szakrendelés

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely

Gasztroenterológiai szakrendelés,

Geriátriai Ambulancia

Gyermek neurológiai szakrendelés

Gyermek pulmonológiai szakrendelés

Gyermek szakrendelés

Gyermekultrahang

Gyógymasszázs

Gyógytorna

Hepatológiai és Lyme szakrendelés

Hypertonia szakrendelés

Kardiológiai szakrendelés

Kézsebészeti szakrendelés

Koraszülött – Újszülött utógondozás

Központi Laboratórium (papír alapú beutaló)

Központi Radiológia – CT

Központi Radiológia – Mammográfia (klinikai)

Központi Radiológia – Mammográfia (szűrő-vizsgálat)

Központi Radiológia – Röntgen

Központi Radiológia – Ultrahang

Laboratórium (papír alapú beutaló)

Lipidológiai szakrendelés

Mikrobiológiai Laboratórium (papír alapú beutaló)

Neurológiai szakrendelés

Nőgyógyászat – Terhességi és nőgyógyászati UH

Ortopédiai szakrendelés

Rehabilitációs ambulancia

Reumatológiai szakrendelés

Sebészet – Colo-proctologiai szakrendelés

Sebészet – Érsebészeti szakrendelés

Szívelégtelenség szakrendelés

Traumatológiai szakrendelés (Beutaló: előzetes megjelenést igazoló szakellátási lapon feltüntetve)

Térdsebészeti szakrendelés

Tüdőgyógyászati szakrendelés

Tüdőgyógyászati szűrés

Vállsebészeti szakrendelés

Vesebeteg szakrendelés (Nephrológia)

Nem beutaló köteles szakrendelések:

Általános sebészeti szakrendelés

Dietetikai szaktanácsadó

Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés

Nőgyógyászat – CSNT

Nőgyógyászati szakrendelés

Onkológia szakrendelés és gondozás

Pszichiátria – Mentalhygienes Gondozó

Sebészet – Általános sebészeti szakrendelés

Szemészet – Gyermek szemészet

Szemészet szakrendelés és ambulancia

Urológia szakrendelés

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások: