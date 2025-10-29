39 perce
Alakul Eger ünnepi díszítése – megvan, mikor érkezik a karácsonyfa a Dobó térre
A fényfüzérek felszerelése már megkezdődött az adventre készülődve. Rövidesen az is eldől, melyik fa lesz az Eger Adventkor és az ünnepen a Dobó tér éke.
Zajlanak az Eger Advent előkészületei mind a műsort, mind pedig az ünnepi fények felszerelését illetően. A Városgondozás Eger munkatársai az elmúlt hetekben elkezdték a közterületek díszítését és ellenőrzik is a világító díszeket. Mint Gömöri László alpolgármestertől megtudtuk, új fényfüzéreket idén nem vásároltak, a tavalyi készletből gazdálkodnak, a hibásakat megjavítják. Bízik benne, hogy a tavalyihoz hasonló színvonalú lesz a díszkivilágítás.
Az önkormányzat idén is várta fenyőfák fölajánlását, amely a Dobó tér éke lehet. Sőt, még október 31-ig van lehetőség a jelentkezésre, de az eddig felajánlott fákat már vizsgálják. Érkezett javaslat több egri és felnémeti fenyőfára, de Sirokból is van, aki szívesen odaadná az udvar büszkeségét. Nem mindegyik felel meg a kritériumoknak, de vannak már ígéretes jelöltek. A fenyőket szakértő is megvizsgálja, hogy nem-e beteg, nem-s sérült, nehogy problémát okozzon az adventi forgatag közepette.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
November 28-án kezdődik az Eger Advent
Gömöri László hozzátette, a tavalyi fa extra magas volt, idén nem elvárás ez, de szeretnék, ha legalább tíz, tizenkét méteres fa lenne Eger karácsonyfája. Várhatóan két hét múlva érkezhet majd meg a térre, ezt szervezőmunka előzi meg a vágást, szállítást, felállítást illetően. Az Eger Advent ünnepi programsorozat szervezése is folyik, 80-90 százalékban már összeálltak a rendezvények.
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek