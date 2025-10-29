október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eger Advent

39 perce

Alakul Eger ünnepi díszítése – megvan, mikor érkezik a karácsonyfa a Dobó térre

Címkék#karácsonyfa#Városgondozás Eger Kft.#eger advent

A fényfüzérek felszerelése már megkezdődött az adventre készülődve. Rövidesen az is eldől, melyik fa lesz az Eger Adventkor és az ünnepen a Dobó tér éke.

Tóth Balázs

Zajlanak az Eger Advent előkészületei mind a műsort, mind pedig az ünnepi fények felszerelését illetően. A Városgondozás Eger munkatársai az elmúlt hetekben elkezdték a közterületek díszítését és ellenőrzik is a világító díszeket. Mint Gömöri László alpolgármestertől megtudtuk, új fényfüzéreket idén nem vásároltak, a tavalyi készletből gazdálkodnak, a hibásakat megjavítják. Bízik benne, hogy a tavalyihoz hasonló színvonalú lesz a díszkivilágítás.

Megkezdték a felkészülést az Eger Adventre, sok helyen már fölszerelték a fényfüzéreket
Megkezdték a felkészülést az Eger Adventre, sok helyen már fölszerelték a fényfüzéreket
Forrás: heol.hu

Az önkormányzat idén is várta fenyőfák fölajánlását, amely a Dobó tér éke lehet. Sőt, még október 31-ig van lehetőség a jelentkezésre, de az eddig felajánlott fákat már vizsgálják. Érkezett javaslat több egri és felnémeti fenyőfára, de Sirokból is van, aki szívesen odaadná az udvar büszkeségét. Nem mindegyik felel meg a kritériumoknak, de vannak már ígéretes jelöltek. A fenyőket szakértő is megvizsgálja, hogy nem-e beteg, nem-s sérült, nehogy problémát okozzon az adventi forgatag közepette.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

November 28-án kezdődik az Eger Advent

Gömöri László hozzátette, a tavalyi fa extra magas volt, idén nem elvárás ez, de szeretnék, ha legalább tíz, tizenkét méteres fa lenne Eger karácsonyfája. Várhatóan két hét múlva érkezhet majd meg a térre, ezt szervezőmunka előzi meg a vágást, szállítást, felállítást illetően. Az Eger Advent ünnepi programsorozat szervezése is folyik, 80-90 százalékban már összeálltak a rendezvények.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu