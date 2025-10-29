Alakul Eger ünnepi díszítése – megvan, mikor érkezik a karácsonyfa a Dobó térre

Zajlanak az Eger Advent előkészületei mind a műsort, mind pedig az ünnepi fények felszerelését illetően. A Városgondozás Eger munkatársai az elmúlt hetekben elkezdték a közterületek díszítését és ellenőrzik is a világító díszeket. Mint Gömöri László alpolgármestertől megtudtuk, új fényfüzéreket idén nem vásároltak, a tavalyi készletből gazdálkodnak, a hibásakat megjavítják. Bízik benne, hogy a tavalyihoz hasonló színvonalú lesz a díszkivilágítás.

Megkezdték a felkészülést az Eger Adventre, sok helyen már fölszerelték a fényfüzéreket

Forrás: heol.hu

Az önkormányzat idén is várta fenyőfák fölajánlását, amely a Dobó tér éke lehet. Sőt, még október 31-ig van lehetőség a jelentkezésre, de az eddig felajánlott fákat már vizsgálják. Érkezett javaslat több egri és felnémeti fenyőfára, de Sirokból is van, aki szívesen odaadná az udvar büszkeségét. Nem mindegyik felel meg a kritériumoknak, de vannak már ígéretes jelöltek. A fenyőket szakértő is megvizsgálja, hogy nem-e beteg, nem-s sérült, nehogy problémát okozzon az adventi forgatag közepette.

