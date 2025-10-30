Az Eger Advent és az Felsővárosi Sporttelep sorsa is az egri közgyűlés előtt

Októberben a közgyűlés napirendi pontjai között bölcsődei átszervezés, pályázatok is lesznek, de kiderül, a négy pályázó közül ki vezeti majd jövő év elejétől a Gárdonyi Géza Színházat. Az ülést megelőzően több sürgősségi indítvány is felkerült az előterjesztések közé, így például az Eger Advent szervezése is - a karácsony előtti várakozás kezdetéig alig egy hónap van hátra.

Az Eger Adventről is döntenek a novemberi közgyűlésen

Több 10 millió jut az Eger Adventre

Korábban az Agria Film Kft. bonyolította a rendezvényt, de idén az EVAT Zrt. rendezvényszervező divíziója veszi át a feladatot. Összesen 46 millió forintból, 30 millió önkormányzati támogatásból és 16 millió forint önerőből valósul meg. A programokról még nem ismertek részletek, de fellépésekre, kulturális programelemekre több mint 15 millió forintot számolnak.