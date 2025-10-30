3 órája
Az Eger Advent és az Felsővárosi Sporttelep sorsa is az egri közgyűlés előtt
Csütörtök előtt még több sürgősségi indítvány is felkerült Eger weboldalára az októberi közgyűlés napirendi pontjai közé. Az Eger Adventről és az Felsővárosi Sporttelepről is dönt a grémium.
Októberben a közgyűlés napirendi pontjai között bölcsődei átszervezés, pályázatok is lesznek, de kiderül, a négy pályázó közül ki vezeti majd jövő év elejétől a Gárdonyi Géza Színházat. Az ülést megelőzően több sürgősségi indítvány is felkerült az előterjesztések közé, így például az Eger Advent szervezése is - a karácsony előtti várakozás kezdetéig alig egy hónap van hátra.
Több 10 millió jut az Eger Adventre
Korábban az Agria Film Kft. bonyolította a rendezvényt, de idén az EVAT Zrt. rendezvényszervező divíziója veszi át a feladatot. Összesen 46 millió forintból, 30 millió önkormányzati támogatásból és 16 millió forint önerőből valósul meg. A programokról még nem ismertek részletek, de fellépésekre, kulturális programelemekre több mint 15 millió forintot számolnak.
Sürgősségivel dönthetnek arról is, hogy Eger eláll a 400 millió forintos bölcsőde építési projekttől. Korábban elmondták, egyrészt jelenleg is sok a betöltetlen bölcsődei férőhely, másrészt gondok vannak a projekttel.
– A Farkasvölgy utcai bölcsőde építésének megvalósítási határideje 2026 május, tovább nem lehet tolni. Az egész projekt tele volt tervezési hibákkal, a közbeszerzés során volt olyan pályázó, aki 200 kérdést tett fel a műszaki tartalommal kapcsolatban. Jövő májusig meg kellene épülnie és működnie kellene 28 kisgyermekkel – ezt nem lehet felelősséggel vállalni – mondta Vágner Ákos polgármester a Gál Judit alpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Visszaadja Eger a bukásra ítélt bölcsőde-projektet – így is sok az üres férőhely a városban
Az ülésről folyamatosan tudósít portálunk, a döntésekről, vitákról készülő cikkek lentebb elérhetőek.
Megemlékeztek Eger neves építészéről az önkormányzat közgyűlési ülésén. Orbán Viktor szavait is visszaidézték. Konkrét fejlesztési irányokról is szó esett.
Négy kiváló pályázat érkezett az egri színház vezetésére, mind a négy reménybeli igazgató változtatott volna a teátrum jelenlegi működésén. Megválasztották a Gárdonyi Géza Színház Igazgatóját, mutatjuk, honnan ismerjük az új vezetőt mi, nézők.
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott