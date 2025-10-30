október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntenek

3 órája

Az Eger Advent és az Felsővárosi Sporttelep sorsa is az egri közgyűlés előtt

Címkék#egri közgyűlés#egri színház#eger advent

Csütörtök előtt még több sürgősségi indítvány is felkerült Eger weboldalára az októberi közgyűlés napirendi pontjai közé. Az Eger Adventről és az Felsővárosi Sporttelepről is dönt a grémium.

Szabadi Martina Laura

Októberben a közgyűlés napirendi pontjai között bölcsődei átszervezés, pályázatok is lesznek, de kiderül, a négy pályázó közül ki vezeti majd jövő év elejétől a Gárdonyi Géza Színházat. Az ülést megelőzően több sürgősségi indítvány is felkerült az előterjesztések közé, így például az Eger Advent szervezése is - a karácsony előtti várakozás kezdetéig alig egy hónap van hátra.

Az Eger Adventről is döntenek a novemberi közgyűlésen
Az Eger Adventről is döntenek a novemberi közgyűlésen
Forrás:   Berán Dániel/Heol.hu

Több 10 millió jut az Eger Adventre

Korábban az Agria Film Kft. bonyolította a rendezvényt, de idén az EVAT Zrt. rendezvényszervező divíziója veszi át a feladatot. Összesen 46 millió forintból, 30 millió önkormányzati támogatásból és 16 millió forint önerőből valósul meg. A programokról még nem ismertek részletek, de fellépésekre, kulturális programelemekre több mint 15 millió forintot számolnak.

Sürgősségivel dönthetnek arról is, hogy Eger eláll a 400 millió forintos bölcsőde építési projekttől. Korábban elmondták, egyrészt jelenleg is sok a betöltetlen bölcsődei férőhely, másrészt gondok vannak a projekttel.

– A Farkasvölgy utcai bölcsőde építésének megvalósítási határideje 2026 május, tovább nem lehet tolni. Az egész projekt tele volt tervezési hibákkal, a közbeszerzés során volt olyan pályázó, aki 200 kérdést tett fel a műszaki tartalommal kapcsolatban. Jövő májusig meg kellene épülnie és működnie kellene 28 kisgyermekkel – ezt nem lehet felelősséggel vállalni – mondta Vágner Ákos polgármester a Gál Judit alpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Az ülésről folyamatosan tudósít portálunk, a döntésekről, vitákról készülő cikkek lentebb elérhetőek.

Megemlékeztek Eger neves építészéről az önkormányzat közgyűlési ülésén. Orbán Viktor szavait is visszaidézték. Konkrét fejlesztési irányokról is szó esett.

Négy kiváló pályázat érkezett az egri színház vezetésére, mind a négy reménybeli igazgató változtatott volna a teátrum jelenlegi működésén. Megválasztották a Gárdonyi Géza Színház Igazgatóját, mutatjuk, honnan ismerjük az új vezetőt mi, nézők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu