Megjött az idei egri adventi program, ők lépnek majd színpadra

December 18-án, csütörtökön az Egri Dobó István Gimnázium kórusa mellett több helyi óvoda, iskola mutatja be karácsonyi műsorát, köztük a ZFH Óvoda néptánccsoportja is. Pénteken a Koda, majd Paulina lép fel. Másnap délelőtt betlehemes mesés program várja a gyerekeket a Magyar Népmese Színház előadásában, este pedig Kovács Sándor és Mészáros Annamária ’Pancsa’, valamint Szinetár Dóra karácsonyi koncertje szórakoztatja a közönséget. Végül, december 21-én, vasárnap, az adventi időszak zárásaként meggyújtják a negyedik gyertyát. Az Egri Érseki Fiúkórus, valamint a Group ’N’ Swing karácsonyi koncertje teszi teljessé az ünnepi hangulatot.

November végén kezdődik a programsorozat Fotó: Gál Gábor/heol.hu

Idén sem hiányoznak az Eger Advent állandó programelemei, melyekkel a gyermekeknek és családoknak készül az önkormányzat. A Varázslatos Jégpalota, azaz a városháza üvegterme várja a látogatókat minden pénteken 15 és 18 óra között, valamint szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között. A programsorozat november 28-án indul, és egészen december végéig kínál varázslatos élményeket.

Az Eger Advent programjai a Jégpalotában:

November 28-án, pénteken 16 és 17 óra között a Téli varázslat című interaktív gyermekprogrammal veszi kezdetét az ünnepi időszak.

November 29-én, szombaton 14 és 17 óra között arcfestés és csillámtetoválás várja a gyerekeket, míg 15 óra és 16 óra között a Mesék ajándékba című interaktív Gárdonyi-mesék előadás szórakoztatja a legkisebbeket.

November 30-án, vasárnap 10 és 13 óra között a Hóvarázs kézműves kuckó nyílik meg, délután 15 óra és 16 óra között pedig ismét a Téli varázslat program kerül megrendezésre.

December 5-én, pénteken 16 órától 17 óráig mézeskalács-díszítő foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők Sáfránné Lányi Mária mézeskalács-készítő vezetésével, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület közreműködésével.

December 6-án, szombaton újra arcfestéssel és csillámtetoválással, valamint 15 és 16 óra között Gárdonyi-mesékkel várják a látogatókat.

December 7-én, vasárnap délelőtt 10 óra és 13 óra között ismét megnyílik a kézműves kuckó, délután pedig 15 órától családi ringató program lesz Herczeg Flórával.

December 12-én, pénteken 16 óra és 17 óra között társasjáték- és társasjáték-készítő foglalkozás zajlik, míg december 13-án, szombaton az arcfestés és a Mesék ajándékba ismét helyet kap a programban.

December 14-én, vasárnap a Hóvarázs kézműves kuckó 10 óra és 13 óra között várja a gyerekeket, 15 órától 15 óra 30 percig pedig Zenés karácsonyi foglalkoztató lesz Bencze Mónika és Zádori Szilárd közreműködésével.

December 19-én, pénteken 16 óra és 17 óra között újabb társasjáték-foglalkozásra kerül sor, december 20-án, szombaton ismét arcfestés és csillámtetoválás, valamint Mesék ajándékba programok várják a gyerekeket.

A sorozat december 21-én, vasárnap zárul: 10 óra és 13 óra között kézműves kuckó, majd 15 órától Holle anyó története című interaktív, élőzenés mesekönyvszínház előadás lesz, Bencze Mónika és Bábinszki Ágnes közreműködésével.

A Varázslatos Jégpalota mellett a Kórusok a belvárosban programsorozat is ünnepi hangulatot varázsol Eger utcáira. December 3-án, szerdán 16 órakor a Harlekin Kórus lép fel az Érseki Palota előtt, 16 óra 30 perckor a Ciszterci templom előtt lesz újabb kórusfellépés, 17 órakor pedig a Vocalissimo énekegyüttes ad műsort a Kis-Dobó téren. December 10-én, szerdán az EKKE Gyakorlóiskola Bartók téri épületének gyermekkórusa énekel az Érseki Palota előtt 16 órakor, 16 óra 30 perckor a Ciszterci templomnál folytatódik a műsor, majd 17 órakor az Agria Vegyeskar zárja az estét a Kis-Dobó téren. December 17-én, szerdán az Egri Dobó István Gimnázium kórusa nyitja a programot 16 órakor, ezt 16 óra 30 perckor az Egri Bazilika kórusának fellépése követi, majd 17 órakor ismét az Agria Vegyeskar ad koncertet a Kis-Dobó téren.