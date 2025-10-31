1 órája
Megjött az idei egri adventi program, ők lépnek majd színpadra
Kiderült, mi lesz a program Egerben a karácsonyi rendezvénysorozaton. Szabó Balázs Bandája, a Csík Zenekar és Vastag Csaba is színpadra áll idén, íme az Eger Advent program részletei.
Kiderült, hogy milyen zenekarok, énekesek lépnek fel Egerben idén karácsony előtt. A csütörtöki közgyűlésen már többen is türelmetlenkedtek, hogy a forrást már meg kell szavazni, de még nem tudni, hogy pontosan mire, pénteken kiderült mi lesz 2025-ben az Eger Advent programja. November 28-án, pénteken ünnepélyes megnyitóval és a karácsonyi fények felkapcsolásával veszi kezdetét a rendezvénysorozat. Ezt követően Romhányi Áron és Szakonyi Milán zenés műsora szórakoztatja a közönséget, majd este a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta koncertje zárja az estét. Szombaton délelőtt a gyerekeket Kalap Jakab vidám koncertje várja, délután Gyuris Luca lép színpadra, este pedig a Swing à la Django gondoskodik a jó hangulatról. Vasárnap az első adventi gyertya meggyújtásával folytatódik a programsorozat. Ezt az Andante Kamarakórus fellépése követi, majd Svéd Mátyás és Ruszó Levente zenei műsora zárja a napot.
December 4-én, csütörtökön a helyi iskoláké lesz a főszerep: az Egri Eszterházy Egyetem Gyakorlóiskolája, a Balassi Bálint Általános Iskola, valamint a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjai adnak műsort. Az estét az Eventus Kórus és az Egri Szalaparti EGYMI fellépése színesíti, pénteken az Animus Csengettyű Együttes ünnepi koncertje után Szabó Balázs Bandája lép fel, szombaton a Galagonya és zenekara Mikulás-váró mesekoncerttel készül, majd este a Keresztények Egérért rendezvényén vehetnek részt és Bolyki Balázs Soul & Gospel Kórusa színesíti a programot, a B4 vendégszereplésével. Vasárnap a második adventi gyertya lángja lobban fel, majd a Heves Brass Band swing karácsonyi műsora és Fehér Lili zongoraestje zárja a napot.
December 11-én, csütörtökön ismét a helyi iskolák állnak színpadra: többek között a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és az Andrássy György Közgazdasági Technikum énekkara. Pénteken a Kontraszt Duó nyitja az estét, majd Vastag Csaba koncertje következik, szombaton a Csurgó zenekar gyermekkoncertje után a Legényes zenekar zenél, az est fénypontja pedig a Csík Zenekar fellépése lesz. December 14-én, vasárnap a harmadik adventi gyertyát gyújtják meg, majd Báder Elemér Trió és Kiss Zsuzsi közös koncertje, valamint a Jazzation acapella műsora zárja a hétvégét.
December 18-án, csütörtökön az Egri Dobó István Gimnázium kórusa mellett több helyi óvoda, iskola mutatja be karácsonyi műsorát, köztük a ZFH Óvoda néptánccsoportja is. Pénteken a Koda, majd Paulina lép fel. Másnap délelőtt betlehemes mesés program várja a gyerekeket a Magyar Népmese Színház előadásában, este pedig Kovács Sándor és Mészáros Annamária ’Pancsa’, valamint Szinetár Dóra karácsonyi koncertje szórakoztatja a közönséget. Végül, december 21-én, vasárnap, az adventi időszak zárásaként meggyújtják a negyedik gyertyát. Az Egri Érseki Fiúkórus, valamint a Group ’N’ Swing karácsonyi koncertje teszi teljessé az ünnepi hangulatot.
Idén sem hiányoznak az Eger Advent állandó programelemei, melyekkel a gyermekeknek és családoknak készül az önkormányzat. A Varázslatos Jégpalota, azaz a városháza üvegterme várja a látogatókat minden pénteken 15 és 18 óra között, valamint szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között. A programsorozat november 28-án indul, és egészen december végéig kínál varázslatos élményeket.
Az Eger Advent programjai a Jégpalotában:
- November 28-án, pénteken 16 és 17 óra között a Téli varázslat című interaktív gyermekprogrammal veszi kezdetét az ünnepi időszak.
- November 29-én, szombaton 14 és 17 óra között arcfestés és csillámtetoválás várja a gyerekeket, míg 15 óra és 16 óra között a Mesék ajándékba című interaktív Gárdonyi-mesék előadás szórakoztatja a legkisebbeket.
- November 30-án, vasárnap 10 és 13 óra között a Hóvarázs kézműves kuckó nyílik meg, délután 15 óra és 16 óra között pedig ismét a Téli varázslat program kerül megrendezésre.
- December 5-én, pénteken 16 órától 17 óráig mézeskalács-díszítő foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők Sáfránné Lányi Mária mézeskalács-készítő vezetésével, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület közreműködésével.
- December 6-án, szombaton újra arcfestéssel és csillámtetoválással, valamint 15 és 16 óra között Gárdonyi-mesékkel várják a látogatókat.
- December 7-én, vasárnap délelőtt 10 óra és 13 óra között ismét megnyílik a kézműves kuckó, délután pedig 15 órától családi ringató program lesz Herczeg Flórával.
- December 12-én, pénteken 16 óra és 17 óra között társasjáték- és társasjáték-készítő foglalkozás zajlik, míg december 13-án, szombaton az arcfestés és a Mesék ajándékba ismét helyet kap a programban.
- December 14-én, vasárnap a Hóvarázs kézműves kuckó 10 óra és 13 óra között várja a gyerekeket, 15 órától 15 óra 30 percig pedig Zenés karácsonyi foglalkoztató lesz Bencze Mónika és Zádori Szilárd közreműködésével.
- December 19-én, pénteken 16 óra és 17 óra között újabb társasjáték-foglalkozásra kerül sor, december 20-án, szombaton ismét arcfestés és csillámtetoválás, valamint Mesék ajándékba programok várják a gyerekeket.
- A sorozat december 21-én, vasárnap zárul: 10 óra és 13 óra között kézműves kuckó, majd 15 órától Holle anyó története című interaktív, élőzenés mesekönyvszínház előadás lesz, Bencze Mónika és Bábinszki Ágnes közreműködésével.
A Varázslatos Jégpalota mellett a Kórusok a belvárosban programsorozat is ünnepi hangulatot varázsol Eger utcáira. December 3-án, szerdán 16 órakor a Harlekin Kórus lép fel az Érseki Palota előtt, 16 óra 30 perckor a Ciszterci templom előtt lesz újabb kórusfellépés, 17 órakor pedig a Vocalissimo énekegyüttes ad műsort a Kis-Dobó téren. December 10-én, szerdán az EKKE Gyakorlóiskola Bartók téri épületének gyermekkórusa énekel az Érseki Palota előtt 16 órakor, 16 óra 30 perckor a Ciszterci templomnál folytatódik a műsor, majd 17 órakor az Agria Vegyeskar zárja az estét a Kis-Dobó téren. December 17-én, szerdán az Egri Dobó István Gimnázium kórusa nyitja a programot 16 órakor, ezt 16 óra 30 perckor az Egri Bazilika kórusának fellépése követi, majd 17 órakor ismét az Agria Vegyeskar ad koncertet a Kis-Dobó téren.
