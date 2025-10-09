2 órája
Eger fejlődésének irányát a helyiek mutatják meg, mondja a miniszterhelyettes
Magyar Leventével egyeztetett Vágner Ákos. Azt, hogy Eger fejlődését hogyan kell elképzelni a jövőben, a helyiek szabják meg, nem a fővárosból döntenek.
Eger nemcsak a történelem, hanem a fényes kilátások városa is. A városvezetéssel azon dolgozunk, hogy a múlt értékeinek megőrzése és ápolása mellett biztosítva legyen a gazdasági gyarapodás is – ezt Magyar Levente miniszterhelyettes írta posztjában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese Egerben járt a Magyar Közlekedési Konferencia miatt.
Vágner Ákos polgármester úrral arról egyeztettünk, miként tudjuk Egert olyan új beruházásokkal erősíteni, amelyek elsősorban az innovatív, szellemi tőkére épülve értékes álláshelyekkel gazdagítják a helyi munkaerőpiacot. A Kormány nem diktálja Budapestről a vidék fejlesztésének módjait, hanem a helyben lakók igényeire reflektálva nyújt támogatást elképzeléseik megvalósításához. Meghallottuk és megértettük az egriek polgármester úr által tolmácsolt kéréseit a gazdaságfejlesztés terén, és már munkához is láttunk, hogy azok mielőbb valóra váljanak!
– osztotta meg az elképzeléseket. Vágner Ákos polgármester is posztolt az egyeztetésről. Ő azt írta, fontos, hogy a városban élők hangja valóban eljusson a döntéshozókhoz.
– Hiszünk abban, hogy a sikeres városfejlesztés alapja a helyi közösségek valódi igényeinek figyelembevétele. Magyar Levente miniszterhelyettes úrral egyetértünk abban, hogy Egernek – történelmi öröksége mellett – a jövő munkahelyeivel, innovációival is gazdagodnia kell. Olyan irányt képviselünk, amely biztos alapot ad a város gazdasági fejlődéséhez és előrehaladásához. Köszönjük, hogy partnerként tekintenek ránk! Együtt dolgozunk azon, hogy Eger egy modern, élhető és folyamatosan gyarapodó város legyen – fogalmazott a városvezető.
