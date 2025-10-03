október 3., péntek

Ó szép fenyő

47 perce

Várják a felajánlásokat, keresik Eger karácsonyfáját

Címkék#Városgondozás Eger Kft#karácsonyfa#advent

Már keresik Eger karácsonyfáját, a felajánlásokat a Városgondozásnak kell eljuttatni.

Heol.hu

Egerben idén is a Városgondozás Eger Kft. állítja fel a város főterének ünnepi ékét, a Dobó téri karácsonyfát. Az önkormányzat felhívása szerint október 31-ig várják azoknak az egri és környékbeli lakosoknak a jelentkezését, akik szívesen felajánlanák fenyőfájukat, hogy az egész város gyönyörködhessen Eger karácsonyfájában az adventi időszakban.

Eger karácsonyfája tavaly Ostorosról érkezett
Eger karácsonyfája tavaly Ostorosról érkezett
Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Milyen fára van szükség?

A keresett karácsonyfa legalább 12 méter magas, szimmetrikus, egyenes törzsű, és könnyen megközelíthető nagyobb teherautóval. Fontos, hogy a kivágást ne akadályozzák légkábelek vagy egyéb tárgyak a környéken.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Eger karácsonyfáját a Városgondozás kezeli

A kiválasztott fa kivágását, kiemelését és elszállítását a Városgondozás Eger Kft. szakemberei végzik, így a felajánlónak ezzel kapcsolatban nincs teendője. A szakemberek minden felajánlást helyszíni szemle során vizsgálnak meg, a kiválasztott fát pedig műszeres ellenőrzésnek is alávetik, hogy biztonságosan díszíthesse a Dobó teret az Eger Advent idején.

Köszönet a felajánlóknak

Az önkormányzat hálája jeléül a város karácsonyfája mellett elhelyezett dísztáblán feltünteti a felajánló nevét, a Városgondozás pedig egy apró meglepetéssel is kifejezi köszönetét a nemes gesztusért.

Jelentkezés

A felajánlásokat az alábbi elérhetőségeken várják:

Tavaly az Eger Advent lett az egyik legszebb adventi vásár, erről ebben a cikkünkben írtunk:

 

