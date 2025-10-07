58 perce
Ahol a kávé íze „egy csésze mennyország”: ide sétálj el, ha megkóstolnád Eger legjobb feketéit
A megyeszékhelyen nemcsak a vár, a hangulatos sétálóutcák és a kiváló éttermek vonzzák a látogatókat – a város kávékínálata is figyelemre méltó. Összegyűjtöttük, melyek Eger legjobb kávézói a Google-értékelések alapján, és hová érdemes beülni egy csésze feketére reggel, ebédszünetben vagy akár iskola után.
Eger festői belvárosában sétálva szinte minden sarkon egy újabb vendéglátóhelybe botlunk: éttermek, fagyizók, brunchozók és persze kávézók várják a város lakóit és turistáit. A kávézók különösen népszerűek – a legtöbb teraszon alig találni szabad asztalt, és nem véletlenül. Ezúttal Eger legjobb kávézóira helyeztük a fókuszt: megnéztük, mely helyek kapták a legjobb értékeléseket a vendégektől, és hová érdemes beülni egy illatos eszpresszóra vagy egy krémes cappuccinóra.
Ha a Google-értékeléseket nézzük, a vendégek szerint ezek Eger legjobb kávézói
A legtöbb egri kávézó értékelése közelít az öt csillaghoz, ám akad olyan hely is, amely kiemelkedik a mezőnyből – nemcsak a hazai vendégek, hanem a külföldi turisták is maximálisra értékelték. A belváros szívében található, népszerű kávézó nem csupán a kávékülönlegességei miatt kedvelt: kínálatában lekvárok, smoothie-k, turmixok, szendvicsek és melegételek is szerepelnek. A vendégek visszajelzései alapján a barátságos kiszolgálás, a széles választék és a hely hangulata emeli igazán magasra a színvonalat.
Nagyon kedves kiszolgálás, profi alapanyagok és nagyon barátságos hely várja azokat, akik betérnek ide. Nem messze a Dobó tértől bújik meg, a kis mellékutcában. Nem egy hatalmas vendéglőről vagy gigakávézóról van szó, de talán pont ezért hangulatos és kedves, igen ízléses hely. Van, nem egy különlegesség a palettán, s mindezeket a vásárló előtt készítik, frissen. Nos, pont ezért, finomak és nagyon ízletesek a készített dolgok, még a sima capuccino is. Az ülőalkalmatosságnál pedig konnektor, USB-töltő hely, stb...hát apróság, de ekkora praktikus ötletet.... A mellékhelységet is meg kell említeni, s nem azért mert hú de tiszta, hanem mert az is egyedi és szépen díszített, berendezett. Nagyon tuti hely!!!
–fogalmazott értékelésében az egyik vendég.
Nem csak kávét kapnak az egri és a felsőtárkányi kávézókba betérők
Az ősz beköszöntével az egri kávézók is alkalmazkodtak az évszak hangulatához – megjelentek a szezonális különlegességek, köztük a fiatalok körében is népszerű pumpkin spice latte. Az Érsek utcában található, 4.9-es értékeléssel rendelkező kávézó nem véletlenül kapott ennyire magas pontszámot: a vendégek rendre kiemelik a kávék krémességét és azt, hogy különleges, kézműves kerámiákban szervírozzák az italokat. A barátságos atmoszféra és az ízek harmóniája nemcsak a helyieket vonzza be, hanem a külföldi vendégeket is – sokan úgy fogalmaznak: a kávé íze felér egy csésze mennyországgal.
—Öröm ilyen kávézóba betérni. Ma végre kipróbáltam az új lattét. A Pumpkin Spice Latte íze lenyűgözött és rendkívül finom volt. Meghódított ez a krémes, fűszeres tökös kávékülönlegesség! Külön plusz pont a szép kerámiáért. Egyedi savanyú kóla ízű datolyát is vettem, vegán; gluténmentes; hozzáadott cukor nélkül. A True Dates egy dán márka, amely természetes alapanyagokból készült, egészséges Abszolút csak ajánlani tudom, ha valaki minőséget szereti. Kedves a kiszolgálás és nagyon jó a miliő és a belső design. Jövünk, ha erre járunk! –írta egy másik elégedett vendég.
Országos hírnevet szerzett a felsőtárkányi Kappu Plusz Café és Bar
Eger legjobb kávézói között több olyan hely is akad, amely kimagasló értékeléseket kapott a látogatóktól. Ezekben a vendégek elsősorban a kedves kiszolgálást, a kellemes hangulatot és az egyedi élményt emelik ki. Van olyan, strandhoz közeli kávézó is, ahol élőzenével teszik még emlékezetesebbé a látogatást. Egy vendég véleménye jól összefoglalja a hangulatot: elmondása szerint itt járt élete legszebb magyarországi helyén.
Az egyik legcsodálatosabb hely ahol Magyarországon jártam! Fantasztikus környezet télen, nyáron. A kávé csodálatosan finom, a sós karamellás sajt torta és a pisztáciás sütemény is nagyon finom volt. Az élő zene pedig! Egy angyal hangú, gyönyörű lány énekel! Ma főleg azért jöttem el, hogy újra hallhassam és elvarázsoljon! Aki Egerben jár annak feltétlenül ajánlom!
Tisztán látszik, hogy legyen szó helyiekről, belföldi turistákról vagy külföldi látogatókról, mindenki egyetért abban: Egerben nemcsak a látnivalók, hanem a vendéglátás színvonala is kimagasló. A város kávézói páratlan hangulattal és minőségi kínálattal várják a vendégeket – de nem csak a kávérajongók örülhetnek. Korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük, mely éttermekbe érdemes beülni ebédelni vagy vacsorázni – akad köztük olyan is, amely még a fővárosi kínálattal is felveszi a versenyt.
Fine dining, bőséges adagok, tökéletes kiszolgálás – ezek az egri éttermek még a fővárosiakat is lekörözik
Eger szálláshelyei is bőven megérnek egy pillantást – portálunk korábban összegyűjtötte, hová érdemes foglalni egy vagy akár több éjszakára.
Szinte túl szép, hogy igaz legyen: tényleg ennyire csodálatosak az egri szállodák?
Augusztusban egy debreceni lakos nyilatkozott arról, mennyire jól érezte magát Egerben.
