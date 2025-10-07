Ahol a kávé íze „egy csésze mennyország”: ide sétálj el, ha megkóstolnád Eger legjobb feketéit

Eger festői belvárosában sétálva szinte minden sarkon egy újabb vendéglátóhelybe botlunk: éttermek, fagyizók, brunchozók és persze kávézók várják a város lakóit és turistáit. A kávézók különösen népszerűek – a legtöbb teraszon alig találni szabad asztalt, és nem véletlenül. Ezúttal Eger legjobb kávézóira helyeztük a fókuszt: megnéztük, mely helyek kapták a legjobb értékeléseket a vendégektől, és hová érdemes beülni egy illatos eszpresszóra vagy egy krémes cappuccinóra.

A Google értékelések alapján ezek Eger legjobb kávézói

A legtöbb egri kávézó értékelése közelít az öt csillaghoz, ám akad olyan hely is, amely kiemelkedik a mezőnyből – nemcsak a hazai vendégek, hanem a külföldi turisták is maximálisra értékelték. A belváros szívében található, népszerű kávézó nem csupán a kávékülönlegességei miatt kedvelt: kínálatában lekvárok, smoothie-k, turmixok, szendvicsek és melegételek is szerepelnek. A vendégek visszajelzései alapján a barátságos kiszolgálás, a széles választék és a hely hangulata emeli igazán magasra a színvonalat.

Nagyon kedves kiszolgálás, profi alapanyagok és nagyon barátságos hely várja azokat, akik betérnek ide. Nem messze a Dobó tértől bújik meg, a kis mellékutcában. Nem egy hatalmas vendéglőről vagy gigakávézóról van szó, de talán pont ezért hangulatos és kedves, igen ízléses hely. Van, nem egy különlegesség a palettán, s mindezeket a vásárló előtt készítik, frissen. Nos, pont ezért, finomak és nagyon ízletesek a készített dolgok, még a sima capuccino is. Az ülőalkalmatosságnál pedig konnektor, USB-töltő hely, stb...hát apróság, de ekkora praktikus ötletet.... A mellékhelységet is meg kell említeni, s nem azért mert hú de tiszta, hanem mert az is egyedi és szépen díszített, berendezett. Nagyon tuti hely!!!

–fogalmazott értékelésében az egyik vendég.