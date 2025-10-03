október 3., péntek

Forgalomkorlátozás az egri belvárosban – régóta várt munka kezdődött el

Új projektbe fogott Eger önkormányzata október elején. Az Eger-patak medrét tartják karban ősszel.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnöksége 2025. október 1-jén megkezdte az Eger-patak két, legrosszabb állapotban lévő szakaszának karbantartását. A meder jelentős feliszapolódása és hordaléklerakódása miatt van szükség a beavatkozásra - írja Eger Város Hivatalos Oldala.

Rendbe rakják az Eger-patakot
Rendbe rakják az Eger-patakot
Forrás: visiteger.com

Először a Károlyi Mihály utca és a Kalcit köz közötti szakaszon tisztítják ki a medret, ezzel biztosítva a víz gyorsabb áramlását, valamint megerősítik a két oldali védőtöltést, majd a Knézich Károly utcai híd és a Mária utcai gyaloghíd közötti szakaszból távolítják el a hordalékhalmokat, amelyek már szinte szigetszerűen emelkednek ki - derül ki a bejegyzésből.

Mint írták, a karbantartás az önkormányzat kezdeményezésére és együttműködésével történt. A patak melletti ingatlanok védelme többször is indokolta már a védekezést, például homokzsákok kihelyezését nagyobb felhőszakadások után.

A kivitelezés és a kitermelt anyag elszállítása idején a Balassi Bálint utcai, patak melletti belső parkolóban rövid ideig forgalomkorlátozásra is kell számítani.

A karbantartás befejezésével az Eger-patak belvárosi szakasza biztonságosabbá válik, és a jövőben jobban ellenáll majd a hirtelen áradásoknak. Az önkormányzat kéri a környéken élők türelmét és együttműködését a munkálatok ideje alatt.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
