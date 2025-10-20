október 20., hétfő

Fák

19 perce

Folytatódik a településfásítás Egerben

Címkék#munka#településfásítás#fa

Újabb nagy munkába fogott az Egererdő csapata. A meghirdetett Településfásítás Programra több, mint 1700 település regisztált.

Heol.hu

2025 őszén is nagy munka vár ránk, a Településfásítási Programban. A Településfásítási Program, az Országfásítási Program részeként a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezése, melyet az agrártárca 2019-ben indított a 10 ezer főnél kisebb lakosságszámú településeken, melynek jelenleg az 5. üteme zajlik. Az országos programot az Országos Erdészeti Egyesület koordinálja és a helyi állami erdészeti társaságok, így az EGERERDŐ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület Egri Helyi Csoportja segíti az ültetést - az EGERERDŐ Zrt.

Folytatódik a településfásítás Egerben
Forrás: EGERERDŐ Erdészeti Zrt.

Mint írták, 2025-ben rekordérdeklődés volt, összesen 1727 település regisztrált, ebből 599 olyan, aki eddig még sosem kapott sorfát a Program keretein belül. Az Agrárminisztérium döntésének köszönhetően most minden regisztrált település nagyméterű sorfához juthatott, hiszen a támogató 10 000-ről 21 300-ra növelte a darabszámot. – teszi hozzá a vezérigazgató-helyettes. A cél 100 ezer fa elültetése 2026. év végére.

2025 tavaszán 5000 db sorfát ültettek el a 450 főnél kisebb regisztrált települések. 2025. őszén 9200 db sorfa kerül új helyére a 450-2500 fő közötti településeken és az ültetés 2026 tavaszán tovább folytatódik.

2025 őszén az EGERERDŐ Zrt. területén is megkezdődött a településfásítás, ami összesen 44 települést érint. A közelmúltban Besenyőtelken, Nagytályán, Dorogházán, Mátramindszenten és Mezőtárkányban ültettek fákat a település közösségei. - közli Ifj. Ősz Gusztáv. A fákat, ültetési csomagokat továbbra is a KEFAG Zrt. biztosítja és szállítja az önkormányzatokhoz. A köztereken, iskolák, óvodák udvarán, temetőkben megvalósuló fásításban a helyi erdészek szakmai tanácsokkal látják el a közösségeket.

Az őszi munka tovább folytatódik, hiszen még számos településre érkeznek sorfák, köztük, Cserépfaluba, Bükkzsércre, Atkárra, Balatonba.

 

 

 

