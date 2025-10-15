4 órája
„A gyerekek ma már látják, amit a szülők sokszor nem akarnak” – gyöngyösi orvos új programja tarol
Gyöngyösi orvosok kutatási eredmények alapján, működő külföldi modellek adaptálásával nevelik egészségtudatosságra a fiatalokat. Az egészséges életmódra nevelés legjobb időszaka az, amikor a káros szenvedélyek még nem váltak szokássá, tartják a mátraalji doktorok.
A magyar tinédzserek egészséges életmódra nevelése az egyik fontos célkitűzése két fiatal gyöngyösi orvosnak. Dr. Watti Rézan, aki jelenleg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szívsebész szakorvosa, valamint dr. Watti Jendancher, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgatója az ötletgazdái és szervezői 2016 óta a Fiatalok az Egészséges Jövőért (FEJ) országos középiskolai vetélkedőnek, amelynek célja az, hogy a jelenlegi fiatal generáció egészségtudatosabb legyen, valamint a megszerzett tudásuk által, egészségben eltöltött éveik száma magasabb legyen a szüleikénél és nagyszüleikénél.
Portálunkon már többször írtunk arról, hogy a vetélkedő legfőbb témái évről évre az alkohol, a drog, illetve a dohányzás káros hatásai, a szexuális úton terjedő betegségek, az elsősegélynyújtás, valamint az alapvető egészségügyi ismeretek. Dr. Watti Rézen a napokban Gyöngyösön arról a felmérésről beszélt, amelyet a tizenévesek körében végzett a közelmúltban az egészségtudatosság tekintetében.
Mindenki nyertes, aki foglalkozik az egészségével, hangzott el Gyöngyösön + fotók
Az egészséges életmódra nevelés fontosságát szomorú kutatási eredmények igazolják
– A tudományos vizsgálat során először is a 11 - 19 év közötti fiatalok sportolási és táplálkozási szokásaira voltam kíváncsi. A válaszadók közel fele mondta azt, hogy rendszeresen sportol, míg a másik fele keveset, vagy egyáltalán nem mozog. Az egészséges táplálkozás tekintetében is a megkérdezettek fele vélekedett úgy, hogy ő egészségesen táplálkozik, viszont a másik fele a tizenéveseknek azt mondta, hogy nem táplálkozik egészségesen, sőt, nem figyel oda, hogy így tegyen. Arra is kíváncsi voltam, hogy van-e különbség abban, milyen iskolatípusban tanul az adott diák. A feleletek alapján a gimnáziumban tanulók jobban odafigyelnek a sportolásra, mint egyéb középiskolák diákjai. Az általános iskolásoknál is magas a sportolók aránya, de abból a szempontból a 14 éves aluliak válaszai nem relevánsak, hogy életkoruknál fogva náluk még nem feltétlenül önálló döntés például edzőterembe menni – részletezte dr. Watti Rézan.
A hevítős cigaretták használata könnyen félrevezeti a fiatalokat
A dohányzás vonatkozásában is az jött ki, hogy inkább a gimnazisták figyelnek oda jobban az egészségükre, tette hozzá a doktor.
– Az látszik a tizenévesek válaszaiból, hogy nem a klasszikus értelemben vett dohánytermékeket részesítik előnyben, hanem az elektromos, hevítős cigarettákat. Ezek használata azonban könnyen félrevezeti a fiatalokat - de az idősebbeket is. Csalóka pozitív visszacsatolást ad a számukra az, hogy az elektromos cigi nem büdös, nincs utána erős szájszag, így könnyen vélhetik azt, hogy nem is annyira káros az egészségükre. Pedig káros ez is. Az alkoholfogyasztást nézve a középiskolások között nem alakult ki szignifikáns különbség – magyarázta dr. Watti Rézan.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
"Nem kell az esetleg rossz egészségügyi szokásokat folytató szüleik, nagyszüleik útjára lépni"
A helytelen életmód és a káros szokások okozta megbetegedések megelőzése a FEJ vetélkedő célja, emelte ki az orvos.
– Szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, hogy nem feltétlenül kell az esetleg rossz egészségügyi szokásokat folytató szüleik, nagyszüleik útjára lépni. Igyekszünk az ismeretek átadásával a szokássá válás előtt elejét venni a rossz irányba indulásnak. A bátyám, dr. Watti Jezdancher svédországi munkája során figyelt fel arra az ottani programra, amelyből a FEJ kialakult. Azt rögtön láttuk, hogy a modell eredetiben nem vehető át, de a magyar viszonyokra adaptálva sikeresen működik hazánkban is. Sőt, évről évre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt – tette hozzá dr. Watti Rézan.
A gyöngyösi FEJ vetélkedő aranyérmét dunaújvárosi fiatalok vitték haza
"Hosszú távú tervünk, hogy a szülőket mi is bevonjuk a FEJ-programba"
– Azt is megkérdeztem a kutatás során a fiataloktól, hogy a családban van-e, aki dohányzik, vagy rendszeresen fogyaszt alkoholt. Nagy százalékarányban ott, ahol a szülők, nagyszülők között volt dohányos vagy alkoholfogyasztó, ott a fiatalok is jelentős arányban vallották be e káros szenvedélyeket. 2012-ben Izlandon volt egy olyan program, amelybe már bevonták a szülőket is. Akkor nagyon magas volt a fiatalok körében az alkoholfogyasztás, 85 százalékot mutattak a felmérések. Ennek persze különböző éghajlati okai is voltak. A szülők bevonása egy olyan szerződés aláírásával történt, amelyben vállalták sok egyéb mellett, hogy a gyermekeik nem maradhatnak ki este sokáig, és programokat szerveznek nekik adott környezetben. Ezek betartásáért adókedvezményt kaptak a szülők. A program eredménye az lett, hogy lefoglalták a fiatalokat a szabadidejükben, és 3 év alatt az alkoholt fogyasztó tinédzserek aránya 35 százalékra csökkent. Hosszú távú tervünk, hogy a szülőket mi is bevonjuk a FEJ-programba – foglalta össze dr. Watti Rézan.
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Meglepő, mely Heves vármegyei településre költözne az AI, ha ember lenne