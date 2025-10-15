„A gyerekek ma már látják, amit a szülők sokszor nem akarnak” – gyöngyösi orvos új programja tarol

– Az látszik a tizenévesek válaszaiból, hogy nem a klasszikus értelemben vett dohánytermékeket részesítik előnyben, hanem az elektromos, hevítős cigarettákat. Ezek használata azonban könnyen félrevezeti a fiatalokat - de az idősebbeket is. Csalóka pozitív visszacsatolást ad a számukra az, hogy az elektromos cigi nem büdös, nincs utána erős szájszag, így könnyen vélhetik azt, hogy nem is annyira káros az egészségükre. Pedig káros ez is. Az alkoholfogyasztást nézve a középiskolások között nem alakult ki szignifikáns különbség – magyarázta dr. Watti Rézan.

"Nem kell az esetleg rossz egészségügyi szokásokat folytató szüleik, nagyszüleik útjára lépni"

A helytelen életmód és a káros szokások okozta megbetegedések megelőzése a FEJ vetélkedő célja, emelte ki az orvos.

– Szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, hogy nem feltétlenül kell az esetleg rossz egészségügyi szokásokat folytató szüleik, nagyszüleik útjára lépni. Igyekszünk az ismeretek átadásával a szokássá válás előtt elejét venni a rossz irányba indulásnak. A bátyám, dr. Watti Jezdancher svédországi munkája során figyelt fel arra az ottani programra, amelyből a FEJ kialakult. Azt rögtön láttuk, hogy a modell eredetiben nem vehető át, de a magyar viszonyokra adaptálva sikeresen működik hazánkban is. Sőt, évről évre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt – tette hozzá dr. Watti Rézan.