3 órája
Valóban kisül az agyunk, ha Bluetooth-os fülest használunk? - egri fizikus adott választ
Rengeteg elektronikai eszköz vesz körbe minket, és időről időre felmerül a kérdés, hogy veszélyesek-e ezek. Utánajártunk, melyek az egészségre káros sugárzások, és bocsátanak-e ki ilyet az általunk használt berendezések.
A közösségi médiában időről időre felröppen a híresztelés, hogy ez vagy az az eszköz egészségre káros sugárzást bocsát ki. Hol a mikrohullámú sütők, hol a mobiltelefonok, vagy a Bluetooth-os fülhallgatók esetében kerül elő a téma. Utánajártunk, hogy mi igaz ezekből az állításokból. A kérdésben Dr. Rázsi András, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Fizika Tanszékének adjunktusa volt segítségünkre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A kutató elmondta, hogy ő maga is szokott Bluetooth-os fülhallgatón podcastot, hangoskönyvet hallgatni, hiszen nem bocsát ki egészségre káros sugárzást. Kiemelte, hogy akkor is sugárzásnak vagyunk kitéve, amikor megöleljük szerelmünket.
– Minden, aminek van hőmérséklete, elektromágneses hullámokat, azaz sugárzást bocsát ki. Ennek hullámhossza a hőmérséklettől függ – magyarázta a a kutató, aki hozzátette, hogy az ember által kibocsátott sugárzás rövidebb hullámhosszú, mint a mikrohullámú sütőé, amitől sokan félnek.
– Az elektromágneses hullámok hullámhossza a az épület nagyságútól az atommag nagyságúig terjed. Mindnek van hatása a testre – fejtette ki, majd elmondta, milyen sugárzások vannak.
Melyek az egészségre káros sugárzások és melyek nem?
Rádióhullámok
A kutató szerint a rádióhullámok épületnagyságútól autó nagyságú hullámhosszig terjednek, ezeket használjuk telekommunikációs célokra.
– Ha hallgatjuk például a Rádió Egert, akkor ezek a hullámok segítenek benne – magyarázta.
Mikrohullámok
Dr. Rázsi András elmondta, hogy a centiméterestől milliméteresig terjedő mikrohullámokat a telefonok, mikrohullámú sütők használják.
– Van az a legenda, hogy egy amerikai hölgy betette a mikróba a macskáját száradni. Sokan felteszik a kérdést, hogy ha a macska nem élte túl, akkor miért állítjuk, hogy nem veszélyes a mikró. Erre az a válaszom, hogy nem veszélyes – mondta, majd ki is fejtette, miért. Elmagyarázta, hogy mikrohullámból is többféle van, kisebb-nagyobb hullámhosszú. Példának hozta a látható fényt, amelyet ha összesűrítünk, az embert is képes kettévágni.
– Ezt nevezzük lézernek. Mégis, ennek ellenére nem félünk látni. Azok a sugárzások, amelyek valóban károsak lehetnek, sokkal rövidebbek a mikrohullámnál – magyarázta Dr. Rázsi András.
Kifejtette, hogy úgy érdemes elképzelni ezt, mint egy fonott drótkerítést, amelyre nagy szikladarabokat dobálunk. A nagy darabok lepattannak róla. Ha azonban egy pontban másodpercenként 15-20 darabot dobunk rá, akkor már okozhat sérülést a kerítésben, átszakadhat.
Fontos tudni, hogy abban az esetben, ha káros a sugárzás, annak fizikai jelei is vannak, például égési sérülések jelennek meg a bőrön. Ehhez azonban nagyon nagy dózisban kell kapni
– részletezte, majd példának hozta a mobiltelefont, amellyel beszélhetünk órákon át is, mégsem ég meg a fülünk tőle. A mikrohullám nem képes arra, hogy a bőrünkön áthatoljon.
Kiemelte, hogy a Bluetooth-t használó eszközök is mikrohullámokkal működnek, így nem kell félnünk attól, hogy káros sugárzást kapunk tőlük.
– A mikrohullám akkor káros, ha például valaki egy adótornyot ölel meg. Ekkor is a férfiakra veszélyesebb, nemzőképtelenséget okozhat, mivel kevésbé védetek az erre szolgáló szerveik – mondta Dr. Rázsi András.
Infravörös sugárzás
A kutató szerint földi hőmérsékletű tárgyak bocsátják ki az infravörös sugárzást. Elmondta, hogy ha bekapcsoljuk a sütőt, akkor egy idő után vörösen kezd izzani, azaz infravörösből vörösbe megy át, ezt már a szemünkkel is látjuk. Az ennél rövidebb hullámhossz sárga, a még rövidebb kék, az ennél is kisebb pedig már az UV-tartományba esik.
UV-sugárzás és röntgen
Dr. Rázsi András kiemelte, hogy ez az a tartomány, ami úgy rezeg, hogy kárt okozhat.
– Ha maradunk az előző kerítéses példánál, akkor itt már olyan kicsi kövekkel dobálunk, amelyek áthatolnak a kerítés résein. Az UV-sugárzás már károsíthatja a bőrünket: légünk a napon – fejtette ki.
Hozzátette, hogy ennek is két fajtája van. Az UV-A sugárzás a kollagénrostokat roncsolja, öregíti a bőrt. A szoláriumok is ezzel dolgoznak. Az UV-B-sugárzás már a DNS hullámhosszán rezeg, ezt már ionizáló sugárzásnak nevezzük.
– Ez már a molekulákra is hatással van, a DNS pedig egy nagy molekula. Az UV-B-sugárzás mutációkat, daganatot okozhat a DNS-ben – közölte Dr. Rázsi András. A röntgensugárzás ennél is rövidebb hullámhosszú, ez már keresztülhalad a bőrön.
A bőrünk védelmének fontosságáról ebben a cikkünkben írtunk:
Erről árulkodnak az elváltozások, súlyos veszélyt jelezhet a bőr 65 év felett
Gamma-sugárzás
A gamma-sugárzásról dr. Rázsi András elmondta, hogy hullámhossza az atommag átmérőjéhez hasonlítható, ez a legrövidebb. Mindenen keresztülhatol és mindent roncsol.
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút