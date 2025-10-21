Valóban kisül az agyunk, ha Bluetooth-os fülest használunk? - egri fizikus adott választ

A közösségi médiában időről időre felröppen a híresztelés, hogy ez vagy az az eszköz egészségre káros sugárzást bocsát ki. Hol a mikrohullámú sütők, hol a mobiltelefonok, vagy a Bluetooth-os fülhallgatók esetében kerül elő a téma. Utánajártunk, hogy mi igaz ezekből az állításokból. A kérdésben Dr. Rázsi András, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Fizika Tanszékének adjunktusa volt segítségünkre.

Valóban bocsát ki egészségre káros sugárzást a vezeték nélküli füles?

Forrás: Shutterstock

A kutató elmondta, hogy ő maga is szokott Bluetooth-os fülhallgatón podcastot, hangoskönyvet hallgatni, hiszen nem bocsát ki egészségre káros sugárzást. Kiemelte, hogy akkor is sugárzásnak vagyunk kitéve, amikor megöleljük szerelmünket.

– Minden, aminek van hőmérséklete, elektromágneses hullámokat, azaz sugárzást bocsát ki. Ennek hullámhossza a hőmérséklettől függ – magyarázta a a kutató, aki hozzátette, hogy az ember által kibocsátott sugárzás rövidebb hullámhosszú, mint a mikrohullámú sütőé, amitől sokan félnek.

– Az elektromágneses hullámok hullámhossza a az épület nagyságútól az atommag nagyságúig terjed. Mindnek van hatása a testre – fejtette ki, majd elmondta, milyen sugárzások vannak.

Melyek az egészségre káros sugárzások és melyek nem?

Rádióhullámok

A kutató szerint a rádióhullámok épületnagyságútól autó nagyságú hullámhosszig terjednek, ezeket használjuk telekommunikációs célokra.

– Ha hallgatjuk például a Rádió Egert, akkor ezek a hullámok segítenek benne – magyarázta.

Mikrohullámok

Dr. Rázsi András elmondta, hogy a centiméterestől milliméteresig terjedő mikrohullámokat a telefonok, mikrohullámú sütők használják.

– Van az a legenda, hogy egy amerikai hölgy betette a mikróba a macskáját száradni. Sokan felteszik a kérdést, hogy ha a macska nem élte túl, akkor miért állítjuk, hogy nem veszélyes a mikró. Erre az a válaszom, hogy nem veszélyes – mondta, majd ki is fejtette, miért. Elmagyarázta, hogy mikrohullámból is többféle van, kisebb-nagyobb hullámhosszú. Példának hozta a látható fényt, amelyet ha összesűrítünk, az embert is képes kettévágni.