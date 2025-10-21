október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sugárzás

3 órája

Valóban kisül az agyunk, ha Bluetooth-os fülest használunk? - egri fizikus adott választ

Címkék#Dr Rázsi András#hullámhossz#sugárzás

Rengeteg elektronikai eszköz vesz körbe minket, és időről időre felmerül a kérdés, hogy veszélyesek-e ezek. Utánajártunk, melyek az egészségre káros sugárzások, és bocsátanak-e ki ilyet az általunk használt berendezések.

Elek Andrea

A közösségi médiában időről időre felröppen a híresztelés, hogy ez vagy az az eszköz egészségre káros sugárzást bocsát ki. Hol a mikrohullámú sütők, hol a mobiltelefonok, vagy a Bluetooth-os fülhallgatók esetében kerül elő a téma. Utánajártunk, hogy mi igaz ezekből az állításokból. A kérdésben Dr. Rázsi András, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Fizika Tanszékének adjunktusa volt segítségünkre.

Valóban bocsát ki egészségre káros sugárzást a vezeték nélküli füles?
Valóban bocsát ki egészségre káros sugárzást a vezeték nélküli füles?
Forrás: Shutterstock

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A kutató elmondta, hogy ő maga is szokott Bluetooth-os fülhallgatón podcastot, hangoskönyvet hallgatni, hiszen nem bocsát ki egészségre káros sugárzást. Kiemelte, hogy akkor is sugárzásnak vagyunk kitéve, amikor megöleljük szerelmünket.

– Minden, aminek van hőmérséklete, elektromágneses hullámokat, azaz sugárzást bocsát ki. Ennek hullámhossza a hőmérséklettől függ – magyarázta a a kutató, aki hozzátette, hogy az ember által kibocsátott sugárzás rövidebb hullámhosszú, mint a mikrohullámú sütőé, amitől sokan félnek.

– Az elektromágneses hullámok hullámhossza a az épület nagyságútól az atommag nagyságúig terjed. Mindnek van hatása a testre – fejtette ki, majd elmondta, milyen sugárzások vannak.

Melyek az egészségre káros sugárzások és melyek nem?

Rádióhullámok

A kutató szerint a rádióhullámok épületnagyságútól autó nagyságú hullámhosszig terjednek, ezeket használjuk telekommunikációs célokra. 

– Ha hallgatjuk például a Rádió Egert, akkor ezek a hullámok segítenek benne – magyarázta.

Mikrohullámok

Dr. Rázsi András elmondta, hogy a centiméterestől milliméteresig terjedő mikrohullámokat a telefonok, mikrohullámú sütők használják.

– Van az a legenda, hogy egy amerikai hölgy betette a mikróba a macskáját száradni. Sokan felteszik a kérdést, hogy ha a macska nem élte túl, akkor miért állítjuk, hogy nem veszélyes a mikró. Erre az a válaszom, hogy nem veszélyes – mondta, majd ki is fejtette, miért. Elmagyarázta, hogy mikrohullámból is többféle van, kisebb-nagyobb hullámhosszú. Példának hozta a látható fényt, amelyet ha összesűrítünk, az embert is képes kettévágni.

– Ezt nevezzük lézernek. Mégis, ennek ellenére nem félünk látni. Azok a sugárzások, amelyek valóban károsak lehetnek, sokkal rövidebbek a mikrohullámnál – magyarázta Dr. Rázsi András.

Kifejtette, hogy úgy érdemes elképzelni ezt, mint egy fonott drótkerítést, amelyre nagy szikladarabokat dobálunk. A nagy darabok lepattannak róla. Ha azonban egy pontban másodpercenként 15-20 darabot dobunk rá, akkor már okozhat sérülést a kerítésben, átszakadhat.

Fontos tudni, hogy abban az esetben, ha káros a sugárzás, annak fizikai jelei is vannak, például égési sérülések jelennek meg a bőrön. Ehhez azonban nagyon nagy dózisban kell kapni

– részletezte, majd példának hozta a mobiltelefont, amellyel beszélhetünk órákon át is, mégsem ég meg a fülünk tőle. A mikrohullám nem képes arra, hogy a bőrünkön áthatoljon.

Kiemelte, hogy a Bluetooth-t használó eszközök is mikrohullámokkal működnek, így nem kell félnünk attól, hogy káros sugárzást kapunk tőlük.

– A mikrohullám akkor káros, ha például valaki egy adótornyot ölel meg. Ekkor is a férfiakra veszélyesebb, nemzőképtelenséget okozhat, mivel kevésbé védetek az erre szolgáló szerveik – mondta Dr. Rázsi András.

Infravörös sugárzás

A kutató szerint földi hőmérsékletű tárgyak bocsátják ki az infravörös sugárzást. Elmondta, hogy ha bekapcsoljuk a sütőt, akkor egy idő után vörösen kezd izzani, azaz infravörösből vörösbe megy át, ezt már a szemünkkel is látjuk. Az ennél rövidebb hullámhossz sárga, a még rövidebb kék, az ennél is kisebb pedig már az UV-tartományba esik.

UV-sugárzás és röntgen

Dr. Rázsi András kiemelte, hogy ez az a tartomány, ami úgy rezeg, hogy kárt okozhat. 

– Ha maradunk az előző kerítéses példánál, akkor itt már olyan kicsi kövekkel dobálunk, amelyek áthatolnak a kerítés résein. Az UV-sugárzás már károsíthatja a bőrünket: légünk a napon – fejtette ki.

Hozzátette, hogy ennek is két fajtája van. Az UV-A sugárzás a kollagénrostokat roncsolja, öregíti a bőrt. A szoláriumok is ezzel dolgoznak. Az UV-B-sugárzás már a DNS hullámhosszán rezeg, ezt már ionizáló sugárzásnak nevezzük.

– Ez már a molekulákra is hatással van, a DNS pedig egy nagy molekula. Az UV-B-sugárzás mutációkat, daganatot okozhat a DNS-ben – közölte Dr. Rázsi András. A röntgensugárzás ennél is rövidebb hullámhosszú, ez már keresztülhalad a bőrön.

A bőrünk védelmének fontosságáról ebben a cikkünkben írtunk:

Gamma-sugárzás

A gamma-sugárzásról dr. Rázsi András elmondta, hogy hullámhossza az atommag átmérőjéhez hasonlítható, ez a legrövidebb. Mindenen keresztülhatol és mindent roncsol.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu