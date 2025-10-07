Évtizedek után Egerben találkoznak újra a legendás sztárok

Az egri Beatles múzeum a rock and roll és a beat állócsillagainak találkozóhelye lesz október 12-én: az Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja és az Egri Road Beatles Múzeum közös rendezésében megelevenedik Elvis Presley, a Király, és a legendás Beatles együttes 1965-ös találkozója. Az eseménynek külön apropót ad az is, hogy Elvis a 90. (1935. január 8.), John Lennon, a Beatles vezéralakja pedig a 85. (1940. október 9.) születésnapját ünnepelné idén.

Az egri Beatles múzeumban a XX. század két legnagyobb zenei identitásának találkozását jelentette be Peterdi Gábor

Forrás: Beküldött fotó / Peterdi Gábor

Elvis Presley és a Beatles is a sikereik csúcsán voltak, amikor 1965. augusztus 27-én először és utoljára találkoztak egymássak a Király Los Angeles-i otthonában a nyilvánosság teljes kizárásával, még fotók sem készülhettek az estről. Peterdi Gábor, az egri múzeum gyűjtője, tulajdonosa a XX. század két legnagyobb zenei identitása találkozójának nevezte a hatvan évvel ezelőtti eseményt.

Az egri Beatles múzeumban felidézik a legendák találkozását

– Tudjuk, hogy a Beatles tagjai hatalmas rajongói voltak a nálunk pár évvel idősebb Elvisnek. John Lennon egyenesen azt mondta, hogy Elvis előtt nem volt semmi, nyilván zenei értelemben véve. John arról is beszélt anno, hogy Elvis feltűnése előtt nem is nagyon volt remény semmire – a Király zenéje adott kiugrási lehetőséget a liverpooli szürkeségből, hogy ne csupán egy kikötői munkásként élje le az életét, de ez a többi gombafejűre is elmondható. A hármas évforduló alapján döntöttünk az egykori egri általános iskolai osztálytársammal, Kerezsy Norberttel, a program megszervezéséről. Elvis és a Beatles találkozója titkos volt 60 éve. Aznap a gombafejűek sem tudták, hová mennek, amikor beültek a limuzinba. Teljes sajtó- és hírzárlat volt, sőt, fénykép- és hangfelvétel sem készülhetett a találkozón. A résztvevők különféle nyilatkozataiból, elbeszéléseiből, illetve a Beatles érkezésekor és távozásakor elcsípett egy-egy paparazzo-fotóból azért egy bizonyos szinten rekonstruálhatók a történtek. Erre vállalkozunk a Nagy találkozás program alkalmával – részletezte Peterdi Gábor.