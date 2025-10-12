Egerben randevúzott Elvis Presley a liverpooli gombafejűekkel

Az egri Beatles múzeumban vasárnap a rock and roll és a beat állócsillagai adtak randevút egymásnak kerek 60 év elteltével. Az Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja és az Egri Road Beatles Múzeum közös rendezésében a szupersztárok rajongói felelevenítették Elvis Presley, a Király, és a legendás Beatles együttes 1965. augusztus 27-i Los Angeles-i találkozóját, amely az első és egyetlen volt a hírességek között. Az eseménynek külön apropót adott az is, hogy Elvis a 90. (1935. január 8.), John Lennon, a Beatles vezéralakja pedig a 85. (1940. október 9.) születésnapját ünnepelte volna idén.

Az egri Beatles múzeumban Elvis Presley és a Beatles 60 éve történt talákozását elevenítették fel a rajongók

A program a Beatles Help! című filmjének levetítésével kezdődött. Spaczér Judit, az Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja elnöke ezután visszaemlékezett arra, hogy a klubjuk 1982-ben alakult, a vasfüggöny mögötti első Elvis-klubként.

– Minden január elején nagy bulit szervezünk Elvis születésnapja alkalmából. Augusztus 16-án, a halála évfordulóján pedig évente gyertyafényes megemlékezést tartunk. Budapesten egyébként van Elvis Presley Park, ott szeretnénk szobrot állítani a Királynak. A hatóságok azonban nem túl együttműködőek, szigorú az eljárás, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy emlékmű lesz belőle. Eddig 3 millió forintot sikerült összegyűjtenünk erre a célra – foglalta össze Spaczér Judit.

Az egri Beatles múzeum a csillagok előtti meghatott főhajtás helyszíne volt

A zenei állócsillagok nagy találkozása előtt Kerezsy Norbert, Elvis-klubtag, valamint Peterdi Gábor, a Beatles múzeum tulajdonosa ismertette a Király, illetve a liverpooli gombefejűek pályafutását a 60 éve történt nagy napig. 1965 augusztásban a Beatles amerikai turnén járt, és Los Angelesben keresték fel az otthonában Presleyt. A teljes sajtó- és hírzárlat mellett lezajlott eseményen fénykép- és hangfelvételek sem készülhettek – ebben állapodtak meg a menedzserek. Az akkori világ legnagyobb sztárjai esetében talán az esetleges jogdíj vitáknak akarták az elejét venni, legyen szó akár fotókról, akár hangfelvételekről. Annyira titokban tartották a találkozót, hogy kis túlzással maguk a Beatles tagjai sem tudták, hová mennek, amikor beültek a limuzinba.