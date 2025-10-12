52 perce
Egerben randevúzott Elvis Presley a liverpooli gombafejűekkel
Vasárnap a rock and roll és a beat királyainak rajongói adtak egymásnak randevút Egerben. Az egri Beatles múzeumban megelevenedett a könnyűzene óriási hatású legendáinak teljes hírzárlat mellett lezajlott 1965-ös találkozója.
Az egri Beatles múzeumban vasárnap a rock and roll és a beat állócsillagai adtak randevút egymásnak kerek 60 év elteltével. Az Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja és az Egri Road Beatles Múzeum közös rendezésében a szupersztárok rajongói felelevenítették Elvis Presley, a Király, és a legendás Beatles együttes 1965. augusztus 27-i Los Angeles-i találkozóját, amely az első és egyetlen volt a hírességek között. Az eseménynek külön apropót adott az is, hogy Elvis a 90. (1935. január 8.), John Lennon, a Beatles vezéralakja pedig a 85. (1940. október 9.) születésnapját ünnepelte volna idén.
A program a Beatles Help! című filmjének levetítésével kezdődött. Spaczér Judit, az Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja elnöke ezután visszaemlékezett arra, hogy a klubjuk 1982-ben alakult, a vasfüggöny mögötti első Elvis-klubként.
– Minden január elején nagy bulit szervezünk Elvis születésnapja alkalmából. Augusztus 16-án, a halála évfordulóján pedig évente gyertyafényes megemlékezést tartunk. Budapesten egyébként van Elvis Presley Park, ott szeretnénk szobrot állítani a Királynak. A hatóságok azonban nem túl együttműködőek, szigorú az eljárás, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy emlékmű lesz belőle. Eddig 3 millió forintot sikerült összegyűjtenünk erre a célra – foglalta össze Spaczér Judit.
Az egri Beatles múzeum a csillagok előtti meghatott főhajtás helyszíne volt
A zenei állócsillagok nagy találkozása előtt Kerezsy Norbert, Elvis-klubtag, valamint Peterdi Gábor, a Beatles múzeum tulajdonosa ismertette a Király, illetve a liverpooli gombefejűek pályafutását a 60 éve történt nagy napig. 1965 augusztásban a Beatles amerikai turnén járt, és Los Angelesben keresték fel az otthonában Presleyt. A teljes sajtó- és hírzárlat mellett lezajlott eseményen fénykép- és hangfelvételek sem készülhettek – ebben állapodtak meg a menedzserek. Az akkori világ legnagyobb sztárjai esetében talán az esetleges jogdíj vitáknak akarták az elejét venni, legyen szó akár fotókról, akár hangfelvételekről. Annyira titokban tartották a találkozót, hogy kis túlzással maguk a Beatles tagjai sem tudták, hová mennek, amikor beültek a limuzinba.
Teljes sajtó- és hírzárlat volt a világsztárok találkozóján, de a rajongók kiszimatolták a szenzációt
A vasárnapi egri emlékezés résztvevői videófelvétel segítségével végigautózhattak azon az útvonalon Los Angelesben, amelyen a Beatles Elvis házáig hajtott. Kerezsy Norbert korabeli fotókat és videókat is vetített Elvis házáról. Peterdi Gábor és Kerezsy Norbert felváltva mesélte el, mit lehet tudni a találkozóról.
– A találkozás eleje nem volt sikeres. Feszült volt a légkör kevés beszélgetéssel. Elvis mondta is, hogy srácok, ha csak itt ültök és bámultok, akkor megyek aludni. John Lennon aztán azzal pikirt kérdéssel törte meg a csendet: Miért csinálod ezeket a nyálas balladákat a filmjeidhez mostanában? Mi történt a jó öreg rock'n'rollal? Elvis erre nem válaszolt, de a turnéikról különböző sztorik már szóba kerültek, ám a feszültség nem igazán engedett fel. Amikor kicsit oldódott a hangulat, elkezdtek biliárdozni, majd később Elvis gitárokat kért, és egy kis közös zenélésbe fogtak. Ami maradt az utókorra dokumentumként, az mindössze néhány paparazzo-fotó. A rajongók ugyanis természetesen minden titoktartás ellenére kiszimatolták, hogy valami nagy dolog történik Elvis házában, és a bokrok, a kerítés rejtekéből készítettek pár elmosódott fotót, de azért jól ki lehet venni rajtuk a főszereplőket – foglalták össze Kerezsy Norbert és Peterdi Gábor.
A Beatles fodrásza volt az egri születésnap sztárvendége
"Több millió dollárt is érne egy-egy hangszalag darab"
Mint megtudtuk, John Lennon szerint minden nagyon izgalmas volt, és "mi mindannyian marha idegesek voltunk", tette hozzá. Paul McCartney úgy emlékezett a nagy napra, hogy "Évek óta próbálkoztunk már ezzel, de sehogy sem sikerült a közelébe kerülnünk. Hiszen ő volt Elvis és kik voltunk mi, hogy találkozni merészelünk vele? De végül meghívást kaptunk, hogy ugorjunk át és találkozzunk vele, amíg Hollywoodban forgat", mondta Paul. Tony Barrow, a Beatles akkori sajtófőnöke szerint az egyik közösen játszott dal az I Feel Fine volt.
– Arra is emlékszem, hogy Ringo hangszer híján a fabútoron ujjaival hozta a tempót. Mindenki énekelt. Elvis megpengetett néhány akkordot a basszusgitáron és Paulhoz szólt: "Látod, gyakorlok." Erre Paul: "Ne aggódj, de maradjon köztünk, Brian és én hamarosan sztárt csinálunk belőled." Felbecsülhetetlen lenne, ha képek, vagy felvételek készültek volna, több millió dollárt is érne egy-egy hangszalag darab. De nem készült. Egy mesés alkalom volt, aminek tanúi lehettünk – fogalmazott Tony Barrow.
A Beatles múzeum estjén olyan videókat is láthattak a résztvevők, amelyeken Elvis Beatles-dalt, John Lennon, illetve Paul McCartney pedig Elvis dalait játsszák koncerten. Végül Elvis Spinout című filmjének vetítése zárta az egri találkozót.
