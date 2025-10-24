Történetek, versek fűszerezték az Egri bikavért – Gárdonyi szelleme is ott volt az egri borsétán +fotók

Az Egri Bikavér Ünnepi Napok alkalmával a megyeszékhely belvárosában több borsétát is tartottak, a résztvevők pedig ezeken megtudhatták, Eger miért is a hősök, az írók és a bor városa. Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető és a bortúra egyik házigazdája segítségével a sétálók ismerkedhettek Eger történelmével, meghallgathatták az itt élő emberekről, köztük hírességekről szóló történeteket, anekdotákat, megnézték a nevezetességeket. A másik házigazda, a Gárdonyi Gézát megszemélyesítő Malácsik Tibor pedig szépirodalmi idézetekkel, versekkel ismertette meg a túra résztvevőit.

Egri Bikavér borsétát még szombaton is tartanak az egri belvárosban

- Eger a bortól elválaszthatatlan, és nem mindenki jut le esetleg a Szépasszony-völgybe. Azért, hogy meglegyen az élménye a városban és a bor kapcsán, így tesszük meg a sétánkat, mégpedig Malácsik Tibor, mint Gárdonyi, én pedig, mint a hozzá kapcsolódó Tóth Ilonka Mila. A helyszíneket borászok színesítik, minden borász beszél a boráról, mi pedig tulajdonképpen történetekkel színesítjük. Benne van ebben a bikabér legendája is természetesen, de elmentünk a Grőber-táblához, ahol megismerkedtünk a Bikavér legendájával és Grőber Jenővel, a bikavér megalkotójával. Betértünk a megyeháza udvarára, egy kicsit Dobó, a börtön és a bor kapcsolatát elmesélni. De itt van Fazola Henrik szőlőfürtös kapuja is, olyan helyszíneket kerestünk fel, ami látványban is kiegészítette a mondandónkat. Az egri vár ki nem maradhatott, és Bacchust is megidéztük, a görög istent, a bor istenét. A sétánkat egy kicsit érdekesen a török korral zárva, a Végvári vitézek terén, a Gárdonyi teret érintve a Dobó téren fejeztük be, Gál Tiborral a Borászok Borászával. Gárdonyi pedig azért került ide, mert az egyik jeles írása A bor volt - sorolta Badacsonyiné Bohus Gabriella.

Egriek, fővárosiak és dunántúli turisták is részt vettek a borsétán

A túra alkalmával több egri borászat is bemutatkozott, akiknek képviselőitől a bort kortyolgatók megtudhatták, hogyan is készül az Egri Bikavér, milyen fajtákból házasították régen és manapság, melyik szőlőfajtát miért használják, és azt is, milyen szabályok vannak a borvidéken, mi a különbség a sima, a superior és a grand superior tételek között.